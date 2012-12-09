Mozilla, Firefox OS için uygulama geliştirmek isteyenleri acele etmeleri konusunda uyarıyor





Android ve iOS işletim sistemlerinin büyük bir hakimiyet sürdüğü mobil işletim sistemi pazarına gelecek yıl itibariyle adım atacak olan ve şu anda son hazırlıkların yapıldığı Mozilla vakfının Firefox mobil işletim sistemi için geliştiricilere de çağrı yapılıyor.





Mozilla ürün bölümü başkan yardımcısı Jay Sullivan, geliştiricilerden oluşan bir gruba yaptığı konuşmada Apple'ı örnek vererek, mobil yazılım geliştirme konusunda yüzde 70-yüzde 30 gelir dağılımı sisteminin dışında kalmak isteyenlere, Firefox işletim sisteminin tam aradıkları gibi bir sistem sunduğunu ve ellerini çabuk tutmaları gerektiğini açıkladı.





Mozilla'nın bir ödeme API'si ile standart web tarayıcı üzerinden sanki uygulama içindeymiş gibi ödeme yapma imkanı sunduğunu belirten Sullivan, bu sayede birden fazla uygulama mağazası geliştirilmesinin de önünü açtıklarını dile getirdi.





Android ve iOS işletim sistemi ile rekabet edecek bir işletim sisteminin öğrenme süresinin oldukça kısa ve kolay olması gerektiğini aktaran Sullivan, Firefox işletim sisteminin HTML5, JavaScript ve CSS temeline dayandığı için zaten geliştiricilerin bunlar üzerinde tecrübe sahibi olduğunun altını çizdi.





Bu bakımdan Microsoft, kendine özgü kodlama deneyleri yapan son firma olacak ve ya Android ve iOS işletim sisteminin en başarılı iki özel ekosistem olarak kalmasını sağlayacak veya başarılı olup uzun süre pazarda rekabet edecek.





Mozilla'nın Firefox işletim sistemi gelecek yılın ilk aylarında başta Brezilya olmak üzere belirli ülkelerde operatör destekli olarak satışa sunulacakken, ZTE gibi firmalar üretici cephesinde yer alacak. Ancak bu oyunun devleri karşısında ne kadar varlık göstereceğini zamanla öğreneceğiz.

http://www.tomsguide.com/us/Mozilla-Firefox-OS-Apps-Developers,news-16406.html#xtor=RSS-980