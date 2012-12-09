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Mozilla, Firefox OS için uygulama geliştirmek isteyenleri acele etmeleri konusunda uyarıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS işletim sistemlerinin büyük bir hakimiyet sürdüğü mobil işletim sistemi pazarına gelecek yıl itibariyle adım atacak olan ve şu anda son hazırlıkların yapıldığı Mozilla vakfının Firefox mobil işletim sistemi için geliştiricilere de çağrı yapılıyor.

Mozilla ürün bölümü başkan yardımcısı Jay Sullivan, geliştiricilerden oluşan bir gruba yaptığı konuşmada Apple'ı örnek vererek, mobil yazılım geliştirme konusunda yüzde 70-yüzde 30 gelir dağılımı sisteminin dışında kalmak isteyenlere, Firefox işletim sisteminin tam aradıkları gibi bir sistem sunduğunu ve ellerini çabuk tutmaları gerektiğini açıkladı.

Mozilla'nın bir ödeme API'si ile standart web tarayıcı üzerinden sanki uygulama içindeymiş gibi ödeme yapma imkanı sunduğunu belirten Sullivan, bu sayede birden fazla uygulama mağazası geliştirilmesinin de önünü açtıklarını dile getirdi. 

Android ve iOS işletim sistemi ile rekabet edecek bir işletim sisteminin öğrenme süresinin oldukça kısa ve kolay olması gerektiğini aktaran Sullivan, Firefox işletim sisteminin HTML5, JavaScript ve CSS temeline dayandığı için zaten geliştiricilerin bunlar üzerinde tecrübe sahibi olduğunun altını çizdi. 

Bu bakımdan Microsoft, kendine özgü kodlama deneyleri yapan son firma olacak ve ya Android ve iOS işletim sisteminin en başarılı iki özel ekosistem olarak kalmasını sağlayacak veya başarılı olup uzun süre pazarda rekabet edecek.

Mozilla'nın Firefox işletim sistemi gelecek yılın ilk aylarında başta Brezilya olmak üzere belirli ülkelerde operatör destekli olarak satışa sunulacakken, ZTE gibi firmalar üretici cephesinde yer alacak. Ancak bu oyunun devleri karşısında ne kadar varlık göstereceğini zamanla öğreneceğiz. 

http://www.tomsguide.com/us/Mozilla-Firefox-OS-Apps-Developers,news-16406.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
Bu tutmaz, pazarda iOS ve Android varken hayir gelmez bu sistemden gibi goruslerin tam aksine ciksin arkadas gorelim bize neler vaat ediyorlar, nasil bir deneyim sunacaklar. Ne kadar iOS mantigina alismissiniz boyle, disaridan mudahale ettirmiyorsunuz pazara. Sen almazsan alma alacak kullanacak birileri cikar illaki.
Bu tutmaz, pazarda iOS ve Android varken hayir gelmez bu sistemden gibi goruslerin tam aksine ciksin arkadas gorelim bize neler vaat ediyorlar, nasil bir deney...
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Zenci Forvet 6 yıl
Ttmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Firefox açık kaynak kodlu, özgür bir yazılımdır. Ne windows ne de google gibi kişisel bilgileri tutmaz. Sizi reklam verenlere satmaz. Sırf firefox un özgürlük ve açık kaynak tutkusu için bile destekliyorum onu. Bugün tarayıcı savaşları yaşanıyorsa bu savaşı başlatan Firefox olmuştur. Ben Firefox a güveniyorum ve destekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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KaSaTuRa. 6 yıl
dünyada tek yaşayan millet biz olsak gerçekten hiçbir ilerleme olmaz direk taş devrine döneriz, yeni ne çıkarsa o tutmaz bu tutmaz o yapılmaz bu yapılmaz, bunu diyenlerin de sanki cebinden zorla para alıyorlar bu işe yatırmak için
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LORDTEK 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Firefox açık kaynak kodlu, özgür bir yazılımdır. Ne windows ne de google gibi kişisel bilgileri tutmaz. Sizi reklam verenlere satmaz. Sırf firefox un özgürlük ve açık kaynak tutkusu için bile destekliyorum onu. Bugün tarayıcı savaşları yaşanıyorsa bu savaşı başlatan Firefox olmuştur. Ben Firefox a güveniyorum ve destekliyorum.

Bir de android'e "açık kaynak kodlu" demezler mi, güvenilir demezler mi! Tam gaza getirilmiş katarlar. Açık kaynak kodlu ve güvenilir olan Mozilla'dır.
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resfaction 6 yıl
bu piyasa da android de olsun, ios da, windows da firefox da hatta "BİM" bimos diye bi işletim sistemi bile çıkarsın :)) rekabette her zaman müşteri kazanır.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bunun yalnız söyle bir şansı var olabilir !
o da nasıl default Android'ler direk çıkar çıkmaz google ile anlaşmalı NEXUS lara direk yükleniyor ise
yani araya donanım üretici firmanın tekrar değerlendirmesi girmiyor ise
aynı şekilde tüm donanım üreticiler için firma desteği onayı olmaksızın direk default olarak aynı işlemciyi kullanan donanımlarda sorunsuz çalışacak olur ise şaka maka Android toz olur duman olur !
burada önemli olan yazılımın açık kaynak kodlu ve ticari tekellerden bağımsız bir şekilde güncel olabilmesi
çünkü şu an piyasada android version 3 küsürde takılıp kalmış bir çok cep telefonu 2. elde düşük fiyata alıcı bekliyor. yazılım dünyası açısından 1. öncelik anı anına güncel olabilmektir.
dahası bir arama motorunun yapacağı işletim sistemi sadece kullanıcılarını fişliyor hissi vereceği için psikolojik açıdan android pekte güvenilir gelmeyecektir insanlara.
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savinelli 6 yıl
uyarmak yerine teşvik etmeyi denese?
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foz54 6 yıl
android varken çok gereksiz. geçen gün xdada galaxy nexus için firefox OS a rastladim androidin ilk sürümleri gibi daha cok yolu var ;)
ancak androidlerle ayni donanimda daha ucuza satilirsa tutabilir
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alibotan 6 yıl
bence mozilla ilk olarak giriş seviyesi cihazlara agresif bir fiyat politikasıyla piyasada yer edinmeye çalışacak ki brezilyada en çok giriş seviyesi cihazlar satılıyor. Android var deniyor ama aynı özelliklerde olan cihazi mozilla daha ucuza satarsa neden satılmasın ki? Sonuçta giriş seviyesi sms, mail, angry birds bunlari daha ucuza kim sunarsa o çok satar.
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ozkanwap 6 yıl
blackberry, webos, bada gibi tek markaya sıkışmazsa gelişmesi muhtemel yanlız wm bile çok sıkıntı çekti ve wm8 i satıslarının artmasının bircok nedeni var ( w8 cıkısı, w8 li tablet laptopların cıkısı, reklam vs ) firefox bunu başaracagını da pek sanmıyorum
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darkaura 6 yıl
piyasaya yeni oyuncular girsin. rakabet her zaman faydalidir. ama suda bir gercekki farkli bir sey sunmadan yada wp gibi buyuk firmalarin destekleri olmadan yayginlasmasi cok zor. hadi android gibi yayginlasmis ucretiz acik bir platform olmasa o boslugu doldurma sansi olurdu.
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teramit 6 yıl
vaktiyle nokia bitmiştir dendi, adamlar ürün çıkardı satıyor gelişiyor ilerliyor, sony mobilde iş yapamaz dendi ilerliyorlar.firefox ta ios android ve windows tan sonra 4. büyük olabilir rahatlıkla.
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