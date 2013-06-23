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Mozilla : Firefox OS'nin Android'e alternatif olmasını hedefliyoruz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla : Firefox OS'nin Android'e alternatif olmasını hedefliyoruz

 Mozilla'nın mobil cihaz pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Firefox OS, önümüzdeki aylarda raflara çıkmaya başlayacak. İlk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen ve büyük bir iddiası olmayan platform, Android'e alternatif olmayı amaçlıyor.

Mozilla başkan yardımcısı Miranda Chuang; ZTE, LG, Huawei, Sony gibi devlerin kendi markaları altında Firefox OS cihazları satacağını, kendi markalarını taşıyan cihazların şimdilik rekabet edemeyeceklerini düşündükleri için bu yola başvurmayacaklarını belirtti.

Chuang, Android ortaklarının geri planda bir endişe taşıdıklarını ve bunun da Google'ın gelecekte platform ile ilgili kökten değişiklik yapma ihtimalinden kaynaklandığını dile getirdi. Motorola'nın satın alınması sonrasında üreticilerin Firefox'a ciddi bir ilgi gösterdiklerini ifade eden Chuang, bunun sebebini de üreticilerin alternatif arayışı içinde olmasına bağladı.

Chuang ayrıca Firefox için uygulama geliştirenlerin HTML5 gibi tüm platformlarla uyumlu olan bir standarttan faydalanacaklarını da sözlerine ekledi.

http://www.digitimes.com/news/a20130619PD202.html Yorum Yaz
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aydemir__black 6 yıl en beğenilen
Google tekel olmaya başladı.Yeni sürümler ertelenmeye başladı. Hizmetler ABD dışına yayılması nerdeyse durdu. Google'a acilen sıkı rakipler lazım Windows Phone 8 yanı sıra Mozilla OS gelmesi Google köşeye sıkıştıracaktır. Mozilla bu konuda destekleyeceğim. Mozilladan tek beklentim Firefox yaptığı hataları yapmaması olacaktır.
Not: Android'in ciddi stabilite ve güncelleme sıkıntılarının ayrıca Google Play hizmetlerinin ve ödeme yöntemlerinin ABD dışına çıkarılmaması. Üreticilerin kullanıcıları mağdur etmesine izin vermesi Windows Phone 8 baltalaya çalışması(You Tube ,Maps, Gmail ya arayüzü bozması yada sunmaması)
Google duyduğum güveni sarstı. Biraz sonra yazıcağın cümle için eksiline bilirim ama Google insanların açık kaynağa duyduğu güveni kullanarak tekel olup insanları sömürmeye başladı. Not:Samsung Galaxy S3 kullanıyorum. Eskidende Google bayağı seviyordum.
Google tekel olmaya başladı.Yeni sürümler ertelenmeye başladı. Hizmetler ABD dışına yayılması nerdeyse durdu. Google'a acilen sıkı rakipler lazım Windows Phone ...
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Statistik 6 yıl
Ayrica arkadaslar Google tekel olmus falan diyorsunuz da, Firefox gibi mis gibi (bana gore oyle) tarayici varken gidip Chrome'a atlarsaniz tabiki Google simaracak
Ayrica arkadaslar Google tekel olmus falan diyorsunuz da, Firefox gibi mis gibi (bana gore oyle) tarayici varken gidip Chrome'a atlarsaniz tabiki Google simara...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Batuist 6 yıl
aydemir__black
...Google insanların açık kaynağa duyduğu güveni kullanarak tekel olup insanları sömürmeye başladı...

Harika bir tesbit.. açık kaynak söylemi altında tekel olmanın yolları şeklinde üniversitelerde ders konusu bile yapılabilir. En güzel örnek ise google olur..
mozillanın en büyük avantajı düşük bütçeli akıllı telefonlar kullanılabilecek olması. bugün 512MB ram tek çekirdekli bir akıllı tel var mı? Mozilla sayesinde son derece performanslı ve düşük konfigürasyonda çalışan akıllı telefonlar mümkün olabilir.
aydemir__black...Google insanların açık kaynağa duyduğu güveni kullanarak tekel olup insanları sömürmeye başladı...Harika bir tesbit....
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2 Yanıt Yanıtla +4
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-mehmet- 6 yıl
Statistik
Ayrica arkadaslar Google tekel olmus falan diyorsunuz da, Firefox gibi mis gibi (bana gore oyle) tarayici varken gidip Chromea atlarsaniz tabiki Google simaracak

mobil cihazlarda firefox pek te başarılı değil malesef.
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Batuist 6 yıl
aydemir__black
...Google insanların açık kaynağa duyduğu güveni kullanarak tekel olup insanları sömürmeye başladı...

Harika bir tesbit.. açık kaynak söylemi altında tekel olmanın yolları şeklinde üniversitelerde ders konusu bile yapılabilir. En güzel örnek ise google olur..
mozillanın en büyük avantajı düşük bütçeli akıllı telefonlar kullanılabilecek olması. bugün 512MB ram tek çekirdekli bir akıllı tel var mı? Mozilla sayesinde son derece performanslı ve düşük konfigürasyonda çalışan akıllı telefonlar mümkün olabilir.
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ByKodhan 6 yıl
çeşitlilik iyi mi kötümü bakacağız bakalım yapsınlar.
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selmand 6 yıl Batuist
Batuist

aydemir__black

...Google insanların açık kaynağa duyduğu güveni kullanarak tekel olup insanları sömürmeye başladı...


Harika bir tesbit.. açık kaynak söylemi altında tekel olmanın yolları şeklinde üniversitelerde ders konusu bile yapılabilir. En güzel örnek ise google olur..

mozillanın en büyük avantajı düşük bütçeli akıllı telefonlar kullanılabilecek olması. bugün 512MB ram tek çekirdekli bir akıllı tel var mı? Mozilla sayesinde son derece performanslı ve düşük konfigürasyonda çalışan akıllı telefonlar mümkün olabilir.

bi zahmet üreticiler kötüyü kakalamayı bırakıp adam gibi chipsetleri uygun fiyata sunsunlar.

hala 512 ramli telefon kullanıcaz diye bir ısrara gerek yok.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
firefox OS güveniyoruz :)
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
ekran animasyonları gereksiz bence
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Jeopol 6 yıl
yandexte bir işletim sistemi yapsa da rahatlasak.en azından türkiye desteği olur.
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nehuse 6 yıl
Firefox un işi zor ama firefox addonlarına bir bakın binlerce geliştiricisi var.Bunların hepsi js ile geliştirildiğinden çok kolay bir şekilde telefon içinde uygulamalar çıkartacaklardır.Zaten FFnin amacı en üst seviye değil giriş seviyesine hitap etmek uygun fiyatlada piyasaya girerse alternatif olarak çok iyi bir konuma geleceğini düşünüyorum Android kullanıcısı ve geliştiricisiyim ama kesinlikle alternatiflerinin olmasını istiyorum tekel kadar kötü bir şey yok (bkz TTNET) nasıl android çıkıp işleri değiştirdiyse TIZEN FIREFOX UBUNTU gibi alternatiflerde çok iyi atılım yapıp planları değiştirebilir.
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sub 6 yıl
androidin en ciddi rakiplerden biri bana göre Ubuntu'dur. herşey nasıl pazarladıklarına nasıl reklam yaptıklarına bağlı
buyrun izleyin

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Bl00dyHell 6 yıl
Benim gönlümde yatan Ubuntu, merakla bekliyorum onu da
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Statistik 6 yıl
Ayrica arkadaslar Google tekel olmus falan diyorsunuz da, Firefox gibi mis gibi (bana gore oyle) tarayici varken gidip Chrome'a atlarsaniz tabiki Google simaracak
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umut_baris 6 yıl
Benim için telefon,

Ses kalitesi iyi olsun
İnternette performanslı bir şekilde gezineyim
Kamerası kaliteli olsun yeter.

Oyun oynayan bir insan değilim zaten.
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wolf silver 6 yıl
su samsungun tızenlı ısletım sıstemını gorseydık ondan baya umutluyum :D
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felixamor 6 yıl
Alternatif her zaman iyidir
Ama bu saatten sonra tutulması çok zor, çok düşük bir kitleye hitap edebilir ve en önemlisi telefon üreticilerini ikna edebilmeleri.Sonuçta Android'de açık kaynaklı ve hiçbir üretici Google'a para ödemiyor yazılım için.
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steelpanther 6 yıl
Her şey olabilir, 3-4 sene önce Samsung'un java tabanlı işletim sistemlerini kullanırken şimdi geldiğimiz durumu görünce her şeye ihtimal veriyorum. Google çok hata yapmasına rağmen akıllı telefon özelliklerini ucuz-pahalı her telefona getirebildiği için kazandı, şimdi daha ucuz modellerle ve adam akıllı uygulama desteğiyle Firefox gelirse 2-3 seneye ortamı değiştirebilir.
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