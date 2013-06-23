Mozilla : Firefox OS'nin Android'e alternatif olmasını hedefliyoruz





Mozilla'nın mobil cihaz pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Firefox OS, önümüzdeki aylarda raflara çıkmaya başlayacak. İlk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen ve büyük bir iddiası olmayan platform, Android'e alternatif olmayı amaçlıyor.





Mozilla başkan yardımcısı Miranda Chuang; ZTE, LG, Huawei, Sony gibi devlerin kendi markaları altında Firefox OS cihazları satacağını, kendi markalarını taşıyan cihazların şimdilik rekabet edemeyeceklerini düşündükleri için bu yola başvurmayacaklarını belirtti.





Chuang, Android ortaklarının geri planda bir endişe taşıdıklarını ve bunun da Google'ın gelecekte platform ile ilgili kökten değişiklik yapma ihtimalinden kaynaklandığını dile getirdi. Motorola'nın satın alınması sonrasında üreticilerin Firefox'a ciddi bir ilgi gösterdiklerini ifade eden Chuang, bunun sebebini de üreticilerin alternatif arayışı içinde olmasına bağladı.





Chuang ayrıca Firefox için uygulama geliştirenlerin HTML5 gibi tüm platformlarla uyumlu olan bir standarttan faydalanacaklarını da sözlerine ekledi.

http://www.digitimes.com/news/a20130619PD202.html