Mozilla : Firefox OS'nin Android'e alternatif olmasını hedefliyoruz

Haber Editörü
Mozilla'nın mobil cihaz pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Firefox OS, önümüzdeki aylarda raflara çıkmaya başlayacak. İlk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen ve büyük bir iddiası olmayan platform, Android'e alternatif olmayı amaçlıyor.
Mozilla başkan yardımcısı Miranda Chuang; ZTE, LG, Huawei, Sony gibi devlerin kendi markaları altında Firefox OS cihazları satacağını, kendi markalarını taşıyan cihazların şimdilik rekabet edemeyeceklerini düşündükleri için bu yola başvurmayacaklarını belirtti.
Chuang, Android ortaklarının geri planda bir endişe taşıdıklarını ve bunun da Google'ın gelecekte platform ile ilgili kökten değişiklik yapma ihtimalinden kaynaklandığını dile getirdi. Motorola'nın satın alınması sonrasında üreticilerin Firefox'a ciddi bir ilgi gösterdiklerini ifade eden Chuang, bunun sebebini de üreticilerin alternatif arayışı içinde olmasına bağladı.
Chuang ayrıca Firefox için uygulama geliştirenlerin HTML5 gibi tüm platformlarla uyumlu olan bir standarttan faydalanacaklarını da sözlerine ekledi.
http://www.digitimes.com/news/a20130619PD202.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not: Android'in ciddi stabilite ve güncelleme sıkıntılarının ayrıca Google Play hizmetlerinin ve ödeme yöntemlerinin ABD dışına çıkarılmaması. Üreticilerin kullanıcıları mağdur etmesine izin vermesi Windows Phone 8 baltalaya çalışması(You Tube ,Maps, Gmail ya arayüzü bozması yada sunmaması)
Google duyduğum güveni sarstı. Biraz sonra yazıcağın cümle için eksiline bilirim ama Google insanların açık kaynağa duyduğu güveni kullanarak tekel olup insanları sömürmeye başladı. Not:Samsung Galaxy S3 kullanıyorum. Eskidende Google bayağı seviyordum.
Harika bir tesbit.. açık kaynak söylemi altında tekel olmanın yolları şeklinde üniversitelerde ders konusu bile yapılabilir. En güzel örnek ise google olur..
mozillanın en büyük avantajı düşük bütçeli akıllı telefonlar kullanılabilecek olması. bugün 512MB ram tek çekirdekli bir akıllı tel var mı? Mozilla sayesinde son derece performanslı ve düşük konfigürasyonda çalışan akıllı telefonlar mümkün olabilir.