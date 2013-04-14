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Mozilla patronu Gary Kovacs yıl sonunda görevi bırakıyor

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla patronu Gary Kovacs yıl sonunda görevi bırakıyor

Firefox adlı tarayıcısı ile açık kaynak tarayıcıların önünü açan ve uzun süre Internet Explorer ile rekabet eden Mozilla, son dönemde Google'a geçilmiş ve eski popülaritesini arar olmuştu. Ancak firma zamanında hamle yaparak mobil sektöre ağırlık vermişti.

2010 yılında vakfın başına geçen Gary Kovacs, mobil işletim sistemlerine yönelik Firefox tarayıcısını yayınlamış ve yaz aylarında akıllı telefonlarda göreceğimiz bir mobil işletim sistemi geliştirmişti. Vakıf ayrıca Samsung ile Servo adı verilen ve ARM işlemciler için optimize edilebilen bir tarayıcı motoru üzerinde çalışıyordu.

Eski bir Adobe yöneticisi olan Kovacs bir açıklama yaparak yıl sonlarına doğru koltuğunu bırakacağını ancak yönetim kurulu üyesi olarak vakfa katkı yapmaya devam edeceğini duyurdu. Vakfın başına kimin geçeceği şimdilik belirsiz ancak Mozilla'nın önündeki zorlu süreç ele alındığında güçlü bir isim olması gerektiği yorumları yapılıyor.

http://allthingsd.com/20130410/in-midst-of-mobile-pivot-mozilla-ceo-kovacs-to-step-down-later-this-year/?mod=tweet Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sabakanogaara 6 yıl
halada kullanirim ve cokta memnunum :)
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regaibyigit. 6 yıl
bi zahmet değişsin chrome'a özendi her hafta yeni sürüm çıkardı bi halta da yaramadı
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