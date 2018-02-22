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Mozilla verimli kablosuz bağlantı projelerini ödüllendiriyor

Mozilla ve ABD Ulusal Bilim Vakfı felaket sonrasında insanların iletişim halinde kalabilmesini sağlayacak bağlantı projelerine ödül verdiği yeni bir program başlattı.
1 yıl
1,1b
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün internet normal yaşantımızda kolaylıkla erişebileceğimiz bir noktada bulunuyor. Peki bir felaket yaşandıktan sonra internetin kesildiği bölgeler nasıl erişim sağlayabilecek? Mozilla ve ABD Ulusal Bilim Vakfı buna yönelik bir fon programı başlattı.

Aslında program iki etaba sahip. İlk etap geniş bant internet erişimi olmayan vatandaşlara bu hizmeti sunabilmek. İkinci etap ise felaket anlarında uzak noktalara çevrim içi veri gönderebilmeye odaklanmış.

İlginç projeler

Program toplamda 380 bin dolarlık bir ödül havuzuna sahip. Birinci proje 60 bin dolar, ikinci proje 40 bin dolar, üçüncü proje 30 bin dolar ödül alıyor. 6 proje ise 10 bin dolarlık destek ödülünün sahibi oluyor. İki etapta toplam 18 projeye ödül verilmiş oluyor.

Programda ödül alan projeler genelde üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı konular. Ekipler farklı finans kaynağı bulabilmek adına bu tür programlara katılarak ödül kazanmaya çalışıyorlar.

Programda öne çıkan projelerden birisi Lantern. Proje çevrim dışı bir WiFi noktası oluşturmayı amaçlıyor ve bunun için Lantern adındaki WiFi yönlendirici cihazları kullanıyor. Yani internet üzerinden güncelleme yapabilen bir kaynak, bir yazılım üzerinden verileri alarak bu Lantern cihazlarına aktarıyor. Cihazlar birbiri arasında bu verileri ileterek geniş bir ağ oluşturuyor ancak internete sadece kaynak cihaz bağlı oluyor.

Lantern içerisinde Raspberry Pi W tabanlı bir devre kartı, WiFi yongası ile LORA ve RDS2 kablosuz aktarım standartlarını destekleyen yongalar bulunuyor. Veri aktarımı ve yönetimi için açık kaynak yazılımlar kullanılıyor. Lantern’i birleştirmek oldukça kolay ve bileşenler bir zarf içerisinde taşınabiliyor. USB üzerinden Lantern’e veri aktarımı yapmak ve sürekli çalışır tutmak mümkün.

Ayrıca Bkz. "Antminer S5 modeli mobil iletişim ağlarına müdahale mi ediyor?"

Tarayıcı üzerinde çalışan uygulamalarla desteklenmiş Lantern; harita, su kaynağı tespiti, benzin veren noktaların tespiti, sığınak tavsiyeleri, enerji noktası tespiti, bağış organize etme gibi farklı konulara odaklanıyor. Proje 60 bin dolar ödül aldı.

 

Mozilla verimli kablosuz bağlantı projelerini ödüllendiriyor
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Diğer proje ise bir kullanıcının tekrarlayıcı ve erişim noktaları kullanarak komşularına geniş bant internet dağıtabilmesini amaçlıyor. İnternet sağlayıcılar ile desteklenecek olan proje yine büyük ödülün sahibi oldu.

Bunun dışında elektrik direkleri üzerine WiFi cihazları yerleştirerek belirli bir alanda ağ oluşturma ve çanta içerisinde taşınan cihazlarla yerel bir iletişim ağı kurma projeleri ikincilik ödülü aldı.

Programda güneş enerjisi ile çalışan ve LTE ağı dağıtabilen taşınabilir baz istasyonu, telefonlar arasında iletişim ağı kurabilen bir sistem, geniş bant internet kulesi, güneş enerjili WiFi direkleri gibi pek çok proje ödül aldı. Projelerde bu teknolojileri kullanacak kişilerin de eğitilmesi önemli bir yer tutuyor.

Proje aşamasının ardından dereceye giren ekiplerin ilk prototiplerini hayata geçirmesi bekleniyor. Sonrasında gerçek hayata uygulanabilmesi adına tasarım açısından Mozilla yine bir seçim yapacak ve seçtiği prototipleri uzun dönemli olarak destekleyecek.

 

https://techcrunch.com/2018/02/20/mozilla-and-nsf-awards-380k-to-small-projects-connecting-the-unconnected/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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