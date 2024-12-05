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    Anlık Bildirim

    Apple, Firefox kullanıcıları için iCloud Parolalar eklentisini sundu

    Mac kullanan Firefox kullanıcıları artık iCloud'daki şifrelerine daha kolay erişebilecek. Apple, Firefox için iCloud Parolalar eklentisini kullanıma sundu.      
    icloud parolalar firefox Tam Boyutta Gör
    Apple, Firefox tarayıcısı için tasarlanmış iCloud Parolalar eklentisini kullanıma sundu. Bu, kullanıcıların Parolalar uygulamasında veya iCloud Keychain’de kayıtlı parolalara diğer bilgilere kolay ve güvenli erişebileceği anlamına geliyor.

    ‌iCloud‌ Passwords eklentisiyle, ‌iCloud‌ Anahtar Zinciri’ne kaydedilen parolalar Firefox'ta web sitelerine giriş yaparken otomatik olarak güvenli bir şekilde dolduruluyor. Firefox'ta oluşturulan yeni parolalar da ‌iCloud‌ Keychain'e kaydediliyor.

    Bu eklentinin Mac kullanıcılarına sunulduğunu belirtmekte fayda var. Windows’ta iCloud Parolalar eklentisi Chrome ve Edge tarayıcılar için kullanılabilir. Ayrıca Windows için iCloud programı mevcut.

    Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile tüm parolaları, oturum açma bilgilerini, doğrulam kodlarını içeren ve bunlara erişimi ve yönetimi kolaylaştıran ayrı Parolalar uygulamasını tanıttı. Firefox için iCloud Parolalar uzantısı, ‌macOS Sequoia‌'daki Parolalar uygulamasıyla çalışıyor ancak macOS Sonoma ile de uyumlu. Yani, uzantıyı kullanabilmek için macOS Sonoma ve daha yeni sürümün yüklü olması gerekiyor.

    Firefox için iCloud Parolalar eklentisi buradan indirilebilir.

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