Mozilla'nın yeni mobil işletim sistemi Boot 2 Gecko görüntülendi

Adı Firefox internet tarayıcısı ile özdeşleşen Mozilla arka planda farklı projeler için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin gelecek stratejisinde büyük önem arz etmesi beklenen projelerden biri de Boot 2 Gecko adı verilen yeni işletim sistemi çalışması. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarları hedefleyen ve henüz erken mühendislik aşamasında olan işletim sistemi, Firefox ve Thunderbird gibi diğer Moizlla projelerine güç veren Gecko render ve tasarım motorunu temel alıyor.

Web tabanlı açık işletim sistemi olarak geliştirilen Boot 2 Gecko ile web geliştiricilerinin, Android, iOS ve Windows Phone platformları için yazılmış uygulamalara her açıdan eş uygulama hazırlaması da amaçlanıyor. İlk platform olarak Nvidia Tegra 2 üzerine geliştirilen yeni işletim sisteminin diğer platformlara da destek sunacağı belirtilirken, geliştiricilerin son çeyrekten bu yana cihazlar üzerinde çalıştığı ve ürün demolarının bu çeyrekte yapılacağı belirtiliyor.

Hemen altta yer alan videodan da görülebileceği erken mühendislik aşamasında olsa bile işletim sistemiyle epeyce yol alındığı söylenebilir. Mozilla tarafından MozCamp Asia etkinliğinde katılımcılara tanıtılan işletim sisteminin piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.





