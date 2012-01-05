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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mozilla'nın yeni mobil işletim sistemi Boot 2 Gecko görüntülendi

7 yıl
5,2b
1
37
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adı Firefox internet tarayıcısı ile özdeşleşen Mozilla arka planda farklı projeler için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin gelecek stratejisinde büyük önem arz etmesi beklenen projelerden biri de Boot 2 Gecko adı verilen yeni işletim sistemi çalışması. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarları hedefleyen ve henüz erken mühendislik aşamasında olan işletim sistemi, Firefox ve Thunderbird gibi diğer Moizlla projelerine güç veren Gecko render ve tasarım motorunu temel alıyor.
Web tabanlı açık işletim sistemi olarak geliştirilen Boot 2 Gecko ile web geliştiricilerinin, Android, iOS ve Windows Phone platformları için yazılmış uygulamalara her açıdan eş uygulama hazırlaması da amaçlanıyor. İlk platform olarak Nvidia Tegra 2 üzerine geliştirilen yeni işletim sisteminin diğer platformlara da destek sunacağı belirtilirken, geliştiricilerin son çeyrekten bu yana cihazlar üzerinde çalıştığı ve ürün demolarının bu çeyrekte yapılacağı belirtiliyor.
Hemen altta yer alan videodan da görülebileceği erken mühendislik aşamasında olsa bile işletim sistemiyle epeyce yol alındığı söylenebilir. Mozilla tarafından MozCamp Asia etkinliğinde katılımcılara tanıtılan işletim sisteminin piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil. 


 

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
İşletim sistemi yapılsın güzel fakat sistemi bir şekilde kullanıcıya sevdirmek,ulaşılabilir hale getirmek gerekiyor.WebOs ve Meego da gördük ki sistem ne kadar iyi çalışırsa çalışsın,ne kadar hızlı olursa olsun kullanıcıyı çekecek özellikleri(uygulama desteği,popülerlik) yoksa tutmuyor.Eğer arkasında Google olmasaydı bence Android bu kadar başarı yakalayamazdı.Mozilla kötü firma mı değil ama ios ve android satıyor çünkü;
Marka popülaritesi var,
İçerik sıkıntısı yok,
Tüm dünyada ulaşılabiliyorlar,
Ve satış sonrası destek(güncelleme) sunuluyor.
WebOs ve Meego tutunamadı çünkü çok büyük yenilikleri olamamasına rağmen geç kalındı,
çünkü webos yalnızca bir kaç ülkede satışa çıktı,
çünkü piyasadaki boşluğun büyük kısmı android ile doldu.
Kısacası yeni bir sistem yapmak kolay fakat başarılı kılmak,büyük pazar payı sağlamak zor,geliştiricilere,programcılara özgürlük sunan esnek bir sistemi her türlü desteklerim ama akıllı telefon veya tablet alan milyonların hepsi yazılımla bu kadar ilgili değil,insanların çoğu kolayca kullanabileceği basit bir sistem istiyor, insanların tercih etmesini sağlayacak bir çekiciliği olmalı bence...
Açıkçası ileride Google-Mozilla rekabeti görmek isterim ama kolay olmayacak.
İşletim sistemi yapılsın güzel fakat sistemi bir şekilde kullanıcıya sevdirmek,ulaşılabilir hale getirmek gerekiyor.WebOs ve Meego da gördük ki sistem ne kadar...
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barbar1515 7 yıl
ilerde android iyi bir kazık atacak ama dur bakalım... nasıl ki ibm microsoft ortaklığından karlı çıkan microsoft oldu...
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xLmNt13 7 yıl
ilgimizi çekmek istiyorlarsa milyonlarca bedava uygulama ve oyun indirecekleri bi market yapmaları lazım :)
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IILesidonTII 7 yıl
Bir bildikleri varki çikartiyorlar. Firefox ilk çiktiğinda indirme rekorlari oldu. Başarılar Mozilla

Not:Android Kullaniyorum.
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Volkanbaba 7 yıl
Daha erken mühendislikte diyor adamlar betanın betasının betası bile değil sanki piyasaya çıkmış gibi ahkam kesiyorsunuz.Fanlığın alemi yok sanki kodları zorla size yazdırıyorlar millet sizin gibi ios android fan savaşları yapmıyor yeni birşeyler geliştirmek için çalışıyor.
Bakın yıl 2012 olmuş ilerlemenin yolu yenilikten ve rekabetten geçer ios da androidde sonsuza kadar sürmeyecek ya ikisinindende üstün bişey çıkacak yada geliştiricileri birsüre sonra başka birşey geliştirecek. Onun için bari yapmıyorsunuz yapana laf etmeyin.
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delio 7 yıl
Bence asıl soru piyasadaki firmalara daha ne kadar istatistik olmaya devam edeceğiz. Açık kaynağın önemi burada ortaya çıkıyor. Hem android hem ios ile ilgili kullanıcıdan habersiz birtakım verileri sızdırdığına dair haberler okuduk. En basitinden rehberimizi bu devlere emanet ediyoruz. İçinde küçük bir mossad çalıştıran yılların windows'u bile mobil cihazlardan elde edilen bilgiler kadar özel bilgiyi tarihinde edinememiştir heralde. Olaya sadece kalitlei yazılım ve geniş market açısından bakmamak lazım diye düşünüyorum. Umarım linux camiasından mobil cihazlar için bir alternatif çıkar.
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sertacarslan 7 yıl
Bir işletim sistemi de ben yazacağım...
Çok işletim sistemi olmasında sorun yok, daha çok olsun. Ama birbirlerinden de farklı olsunlar...
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chupacabra 7 yıl
Valla android falan hikaye.2 hafta önce iphone umu sattım satmaz olaydım.Htc sensation xe aldım pişman oldum. Haftasonu gidip yine iphone alacağım.Bi işletim sisteminde bence en önemli şey stabilite ve uygulama desteği. Androidde uygulama desteği appledeki kadar değil.Tatmin etmiyor.Ayrıca Stabilite konusunda berbat.Bence mobil işletim sistemi yazanların bunlara çok önem vermesi gerekiyor.Bu işletim sistemindede basitlik sadelik var ancak stabilizasyon ve uygulama destegı nasıl olur orası belli olmaz.
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mr.maozzi 7 yıl fx57
fx57





 

Adı Firefox internet tarayıcısı ile özdeşleşen Mozilla arka planda farklı projeler için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin gelecek stratejisinde büyük önem arz etmesi beklenen projelerden biri de Boot 2 Gecko adı verilen yeni işletim sistemi çalışması. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarları hedefleyen ve henüz erken mühendislik aşamasında olan işletim sistemi, Firefox ve Thunderbird gibi diğer Moizlla projelerine güç veren Gecko render ve tasarım motorunu temel alıyor.

 

Web tabanlı açık işletim sistemi olarak geliştirilen Boot 2 Gecko ile web geliştiricilerinin, Android, iOS ve Windows Phone platformları için yazılmış uygulamalara her açıdan eş uygulama hazırlaması da amaçlanıyor. İlk platform olarak Nvidia Tegra 2 üzerine geliştirilen yeni işletim sisteminin diğer platformlara da destek sunacağı belirtilirken, geliştiricilerin son çeyrekten bu yana cihazlar üzerinde çalıştığı ve ürün demolarının bu çeyrekte yapılacağı belirtiliyor.

 

Hemen altta yer alan videodan da görülebileceği erken mühendislik aşamasında olsa bile işletim sistemiyle epeyce yol alındığı söylenebilir. Mozilla tarafından MozCamp Asia etkinliğinde katılımcılara tanıtılan işletim sisteminin piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil. 

 



 


sevgili dostum yeri burasi degil ama ben tel numarami bir turlu seettiremedim yoneticisin bi el ativersen de beraberek su isi halletsek. amerikada yasiyorum haliyle tel nom da amerikan ve dh sistemi nin attigi sms ler buraya yetismeden yolda kaliyo galiba.. bi ittirivirsek arkadan ya da baska bisi yapsak.
ilk gordugum yonetici oldugun icin sana yazdim niye ben deme yani beni yanlis anlama...
yardim icin simdiden tesekkurler...
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JohnLord 7 yıl
kim ne derse desin APPLE!
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danGerfuLL 7 yıl
Bırakın uğraşsınlar arkadaş sanki elemanların maaşını siz ödüyorsunuz.
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berkkarabacak 7 yıl
İşi çok zor ama umarım başarır
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Makarov06 7 yıl
Yeter artık bırakın işletim sistemi çıkartmayı ya saçma sapan işletim sistemiyle dolu birsürü telefon var sanki ileride destek vereceksiniz kullanıcılar madur olacak gene
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engurlu 7 yıl
Android de ki firefox a benzerse symbian dan beter olur..
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