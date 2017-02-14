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Multi milyarder Warren Buffett'ın yeni hedefi giyilebilir teknoloji

Dünyanın en zengin 3.insanı Warren Buffet’e ait mücevher üreticisi Richline Group, giyilebilir teknoloji ile mücevheri birleştirerek Android ve iOS'la uyumlu ürünler üretecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Multi milyarder Warren Buffett'ın yeni hedefi giyilebilir teknoloji
 

20 Yıldan uzun bir süredir dünyanın en zengin insanları listesinde ön sıralarda bulunan ve Forbes’in son raporuna göre dünyanın en zengin 3.insanı olan Warren Buffet, çok uluslu şirketler grubu Berkshire Hathaway’ın başkanı ve aynı zamanda şirketin CEO’luk görevini yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Berkshire Hathaway’a bağlı ünlü mücevher üreticisi Richline Group, yeni akıllı mücevheri Ela’yı tanıttığında ise pek çok kişi her ne kadar doğru yatırımları ile bugünlere gelmiş olsa da teknolojiye yönelik yatırımlarında oldukçu temkinli davranan Warren Buffet’in bu hamlesinin nedenini merak etmişti.


Warren Buffet bugüne kadar 100’den fazla şirketten hisse alarak dünyanın en önemli yatırımcılarından biri haline gelmiş olsa da teknolojiyle alakalı ilk hissesini 2011 yılında dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olan IBM’den almış ve teknolojiye ilişkin ikinci yatırımını da geçtiğimiz yıl Apple’dan 1 milyar dolarlık hisse alarak gerçekleştirmişti.

Giyilebilir Teknolojideki Tıkanıklığı Açabilir

Geçtiğimiz günlerde Richline Group’un tanıttığı yeni nesil giyilebilir mücevher Ela ise Buffet’ın temkinli teknolojik hamlelerine karşı giyilebilir teknoloji alanında agresif bir tutum takınacağını işaret ediyor zira akıllı saatler ve fitness bileklikleri dışında çok fazla yol katedemeyen ve adeta kısır döngü içerisine düşen giyilebilir teknoloji alanında Ela, önemli bir yenilik getirebilir.


Android ve İos sistemleriyle uyumlu olan Ela, bluetooth ile bağlandığı cihazlar üzerinden çağrı cevaplama, fotoğraf paylaşımı, ses kaydetme ve fitness raporlarını paylaşmak gibi pek çok özelliği kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Güvenilir Bir Seçim

Buffet herkesin merak ettiği soruyu CNBC’ye yaptığı açıklama ile yanıtladı. Mücevherin yüzyıllardır rağbet gören güvenli bir alan olduğunun altını çizen Buffet, teknolojinin eklenmesiyle herkesin sevdiği şeyleri modern çağa göre güncellemek istediklerini dile getirdi.

Tabi Buffet’ın bu hamlesinin ardından giyilebilir teknolojide hareketlilik olması bekleniyor zira bugüne kadar yaptığı yatırımlarla kendisine güvenenlere ciddi meblağlar kazandıran Buffet’ın bu sektöre yönelmesi pek çok farklı şirketi de giyilebilir teknolojiye çekebilir.


https://www.entrepreneur.com/article/289057 Yorum Yaz
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XPerience 2 yıl en beğenilen
Adam tam bir donanımhaber ölücüsü

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WB 2 yıl
Sen artik git huzurlu bir kasabada yasa, baliga falan cik..
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sniper23 2 yıl
WB

Sen artik git huzurlu bir kasabada yasa, baliga falan cik..

Adam yatırım yapmak için bahane arıyor
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