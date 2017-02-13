Lucid Motors, lüks otomobili Air için ön siparişleri başlattı

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Lucid Motors, aralık ayında lüks sedan otomobili Air’i tanıtmış ve 2018’de seri üretimine başlanacağını duyurmuştu. Şirket geçtiğimiz günlerde Air almak isteyen müşteriler için ön siparişleri de başlattığını duyurdu. Lucid Motors’un; Tesla Model S’e rakip olarak üreteceği düşünülen Air’in ön sipariş bedeli ise Model S için istenilen 1000$’dan daha fazla.

Lucid Motors’un açıklamasına göre müşteriler standart sürüm ve lansmana özel sürüm olmak üzere 2 farklı Air sürümüne sahip olmak için ön siparişte bulunabilecek. Sadece 255 adet olan lansmana özel sürümün ön sipariş bedeli 25.000$ iken standar sürüm için 2500$ isteniyor.

Lansama özel sürümün fiyatının ne kadar olacağı ve standart sürüme göre ne gibi farklılıklar taşıyacağı henüz bilinmiyor ancak tahminlere göre özel koltuklar ve statü göstergesi olan belirli özelliklere sahip olacak lansmana özel sürümün fiyatı, standart sürüm için beklenen 100.000$'dan daha yüksek olacak. . Ön sipariş veren müşteriler, aracı satın almaktan vazgeçtikleri takdirde ödedikleri bedeli geri alabilecekler.

Şık görünümün yanında 1000 beygir gücüne sahip olan ve 2.5 saniyede 0’dan 100km hıza ulaşabilen Air, tek şarj dolumu ile 643 kilometrelik mesafeyi katedebiliyor. Aracın güç aldığı lityum-iyon pillerinin üretimi için Lucid Motors, Samsung SDI ile çalıştı ve kısa bir süre sonra Arizona’da 2000 çalışanın istihdam edileceği yeni bir pil fabrikasının faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

https://cleantechnica.com/2017/02/10/lucid-motors-begun-taking-refundable-deposits-air-ev/