Lucid Motors, lüks otomobili Air için ön siparişleri başlattı

Lucid Motors, aralık ayında lüks sedan otomobili Air’i tanıtmış ve 2018’de seri üretimine başlanacağını duyurmuştu. Şirket geçtiğimiz günlerde Air almak isteyen müşteriler için ön siparişleri de başlattığını duyurdu. Lucid Motors’un; Tesla Model S’e rakip olarak üreteceği düşünülen Air’in ön sipariş bedeli ise Model S için istenilen 1000$’dan daha fazla.
Lucid Motors’un açıklamasına göre müşteriler standart sürüm ve lansmana özel sürüm olmak üzere 2 farklı Air sürümüne sahip olmak için ön siparişte bulunabilecek. Sadece 255 adet olan lansmana özel sürümün ön sipariş bedeli 25.000$ iken standar sürüm için 2500$ isteniyor.
Lansama özel sürümün fiyatının ne kadar olacağı ve standart sürüme göre ne gibi farklılıklar taşıyacağı henüz bilinmiyor ancak tahminlere göre özel koltuklar ve statü göstergesi olan belirli özelliklere sahip olacak lansmana özel sürümün fiyatı, standart sürüm için beklenen 100.000$'dan daha yüksek olacak. . Ön sipariş veren müşteriler, aracı satın almaktan vazgeçtikleri takdirde ödedikleri bedeli geri alabilecekler.
Şık görünümün yanında 1000 beygir gücüne sahip olan ve 2.5 saniyede 0’dan 100km hıza ulaşabilen Air, tek şarj dolumu ile 643 kilometrelik mesafeyi katedebiliyor. Aracın güç aldığı lityum-iyon pillerinin üretimi için Lucid Motors, Samsung SDI ile çalıştı ve kısa bir süre sonra Arizona’da 2000 çalışanın istihdam edileceği yeni bir pil fabrikasının faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.
https://cleantechnica.com/2017/02/10/lucid-motors-begun-taking-refundable-deposits-air-ev/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu da mali krize girerse. Zaten bunlar 2018 de bu arabayı üretene kadar ne arabalar çıkar. Mali gücü yüksek olan ve Ar-Ge ye daha fazla yatırım yapabilecek olan Tesla bundan çok daha iyisini üretecektir 2018 de...
bunu daha çok beğendim ama sırf elon musk'a duyduğum saygı yüzünden imkanım olsa yine tesla alırdım.
Ben de aklımdaki çekinceleri nasıl yazarım diye düşünüyordum özetlemişsiniz zaten,
Tesla Model 3 için ön sipairş alıyor Model S zaten piyasada,
Tesla kendini ispatlayıp satışlarını oturtuktan sonra ön sipairş işine asıldı, bunlar olmayan fabrikada üretilecek olmayan araç için ön sipariş alıyor vs vs
Bence çıkmaz sokak, gelin ben size Elektrikli Caprice Gold odası satayım, uygun fiyata,
Faraday future önce dötüne don alsın
5 tane telefon flaşı koymuşlar :)
Hocam o Faraday Future idi bu firmanin suanda para riski yok bence gayet guzel araba ama sarj istasyonlarinida katarsak Tesla daha mantikli tabi bu firmada Tesla gibi sarj istasyonlari kurarsa neden olmasin
Merm
Hocam Model S icinde on siparis istenmisti o zaman fabrikalari bir eski bir fabrikasinin kucuk bir bölümüydü ve hiçkimse üretim yapacağından emin degildi batma riski vardı ama on odeme yapan 300 kisi kumarini oynadi ve bu sayede Tesla Model S'i uretti (yazmissiniz gormedim kusura bakmayin) yeni firmalarin on siparis almasi lazim suanda bu yeni firmalardan araba alacak olsam Lucid Motors'tan alirim neden mi cok iyi muhendisler var parayi iyi yonetiyorlar finansal sikintilari yok ama kesinlikle faraday future dan araba almam neden mi? Iyi muhendisler ve yoneticiler firmadan ayrildi parayi yonetemediler finansal sikintilari var youtu.be/...
Bu video yu izleyin asil jet fadil in Faraday future oldugunu anlayacaksiniz