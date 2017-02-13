Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lucid Motors, lüks otomobili Air için ön siparişleri başlattı

Kaliforniyalı otomobil üreticisi Lucid Motors, elektrikli lüks sedan otomobili Air için geri ödemeli ön siparişleri başlattı. Üstün özellikleriyle ön plana çıkan Air'in ön sipariş bedeli 2500$.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lucid Motors, lüks otomobili Air için ön siparişleri başlattı
Tam Boyutta Gör
 

Lucid Motors, aralık ayında lüks sedan otomobili Air’i tanıtmış ve 2018’de seri üretimine başlanacağını duyurmuştu. Şirket geçtiğimiz günlerde Air almak isteyen müşteriler için ön siparişleri de başlattığını duyurdu. Lucid Motors’un; Tesla Model S’e rakip olarak üreteceği düşünülen Air’in ön sipariş bedeli ise Model S için istenilen 1000$’dan daha fazla.

Lucid Motors’un açıklamasına göre müşteriler standart sürüm ve lansmana özel sürüm olmak üzere 2 farklı Air sürümüne sahip olmak için ön siparişte bulunabilecek. Sadece 255 adet olan lansmana özel sürümün ön sipariş bedeli 25.000$ iken standar sürüm için 2500$ isteniyor.

Lansama özel sürümün fiyatının ne kadar olacağı ve standart sürüme göre ne gibi farklılıklar taşıyacağı henüz  bilinmiyor ancak tahminlere göre özel koltuklar ve statü göstergesi olan belirli özelliklere sahip olacak lansmana özel sürümün fiyatı, standart sürüm için beklenen 100.000$'dan daha yüksek olacak. . Ön sipariş veren müşteriler, aracı satın almaktan vazgeçtikleri takdirde ödedikleri bedeli geri alabilecekler.

Şık görünümün yanında 1000 beygir gücüne sahip olan ve 2.5 saniyede 0’dan 100km hıza ulaşabilen Air, tek şarj dolumu ile 643 kilometrelik mesafeyi katedebiliyor. Aracın güç aldığı lityum-iyon pillerinin üretimi için Lucid Motors, Samsung SDI ile çalıştı ve kısa bir süre sonra Arizona’da 2000 çalışanın istihdam edileceği yeni bir pil fabrikasının faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.


https://cleantechnica.com/2017/02/10/lucid-motors-begun-taking-refundable-deposits-air-ev/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 2 yıl
Resmen arabayı üretebilmek için para topluyor. E peki üretemezse?
Bu da mali krize girerse. Zaten bunlar 2018 de bu arabayı üretene kadar ne arabalar çıkar. Mali gücü yüksek olan ve Ar-Ge ye daha fazla yatırım yapabilecek olan Tesla bundan çok daha iyisini üretecektir 2018 de...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r0x 2 yıl
güzel makine.
bunu daha çok beğendim ama sırf elon musk'a duyduğum saygı yüzünden imkanım olsa yine tesla alırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 2 yıl
Sonu Faraday Future gibi olmasın da
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aaguler 2 yıl
Yeni nesil elentirikli araç hepimize Hayır'lı olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
calamityeas 2 yıl
Rekabet iyidir güzeel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
aklıma jet fadıl geldi nedense
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merm 2 yıl Experimentation
Experimentation
aklıma jet fadıl geldi nedense

Ben de aklımdaki çekinceleri nasıl yazarım diye düşünüyordum özetlemişsiniz zaten,

Tesla Model 3 için ön sipairş alıyor Model S zaten piyasada,
Tesla kendini ispatlayıp satışlarını oturtuktan sonra ön sipairş işine asıldı, bunlar olmayan fabrikada üretilecek olmayan araç için ön sipariş alıyor vs vs
Bence çıkmaz sokak, gelin ben size Elektrikli Caprice Gold odası satayım, uygun fiyata,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl
Tesla yı seviyorum ama Lucid Motors ve Faraday Future un aracını daha çok seviyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ragnarok. 2 yıl SDLGranada
SDLGranada
Tesla yı seviyorum ama Lucid Motors ve Faraday Future un aracını daha çok seviyorum

Faraday future önce dötüne don alsın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opus Diabolicum 2 yıl
Cidden fena parçaymış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 2 yıl
Araçın farları nerede ya
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Moueson

Araçın farları nerede ya

5 tane telefon flaşı koymuşlar :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Edit: Yanlış yazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl sniper23
Orijinalden alıntı: sniper23
Bence epey riskli, firmanın para sıkıntısı iddiaları vsvs.
(kimi kandırıyorum, bizde alacak para yok ki)

Hocam o Faraday Future idi bu firmanin suanda para riski yok bence gayet guzel araba ama sarj istasyonlarinida katarsak Tesla daha mantikli tabi bu firmada Tesla gibi sarj istasyonlari kurarsa neden olmasin
Merm
Hocam Model S icinde on siparis istenmisti o zaman fabrikalari bir eski bir fabrikasinin kucuk bir bölümüydü ve hiçkimse üretim yapacağından emin degildi batma riski vardı ama on odeme yapan 300 kisi kumarini oynadi ve bu sayede Tesla Model S'i uretti (yazmissiniz gormedim kusura bakmayin) yeni firmalarin on siparis almasi lazim suanda bu yeni firmalardan araba alacak olsam Lucid Motors'tan alirim neden mi cok iyi muhendisler var parayi iyi yonetiyorlar finansal sikintilari yok ama kesinlikle faraday future dan araba almam neden mi? Iyi muhendisler ve yoneticiler firmadan ayrildi parayi yonetemediler finansal sikintilari var youtu.be/...
Bu video yu izleyin asil jet fadil in Faraday future oldugunu anlayacaksiniz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +329 mustafaaydemirr +130 danger1513 +92 damn2u +76 yhanozdemir +59 edirneli86 +53 esmerbuyucu +52 l4her0 +51 medyxnet +48 Ersin ÇAKI +48
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lucid motors, Otomobil Teknolojileri ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı! 2 yıl 2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak 2 yıl Egzoz gazından mürekkep üretildi 2 yıl Nokia 3310 geri mi dönüyor? 2 yıl Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor 2 yıl Multi milyarder Warren Buffett'ın yeni hedefi giyilebilir teknoloji 2 yıl Tesla Model S kazasında kızını kaybeden baba, Tesla'ya dava açacak 2 yıl Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Overwatch’un Bastion’ı, gelen güncellemeyle yenilmez oldu 2 yıl İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli 2 yıl Google artık indirimli uygulamalarda eski fiyatı da gösteriyor 2 yıl Yeni nesil Nissan Leaf'in casus fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı 2 yıl Samsung Galaxy S7 serisi ülkemizde Android 7.0 sürümüne terfi etti 2 yıl Harvard Üniversitesi'nin geliştirdiği uzun ömürlü sıvı piller, lityum-iyon pillerin yerini alabilir 2 yıl tp-link akıllı ampül, ev kamerası ve sensörler mercek altında 2 yıl Corsair SF600 incelemesi "SFX form faktöründe, canavar ufaklık" 2 yıl Fransa, trafik ışıklarını kaldırarak trafik kazalarının sayısını azaltmaya çalışıyor 2 yıl Intel'in yeni Tehdit Manzarası Panosu, güncel güvenlik tehditlerini listeleyecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Lucid Motors, lüks otomobili Air için ön siparişleri başlattı Sonraki Apple, Samsung'a 4.3 milyar dolar değerinde OLED ekran siparişi verdi 2 yıl Google Assistant, televizyonlardaki yerini aldı 2 yıl 2016'da kurulan tesislerden elde edilen elektriğin yüzde 65'i temiz olacak 2 yıl Yenilenen Hyundai i30 ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak? 2 yıl Mersin'e dev güneş paneli üretim tesisi kuruluyor 2 yıl Sony Pictures’ı hackleyen Lazarus, şimdi de finans kurumlarını hedef aldı 2 yıl 59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele geceye damga vurdu 2 yıl Google’dan popüler torrent sitelerine büyük darbe 2 yıl SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek 2 yıl Başlangıç için 17 milyon Galaxy S8 üretilebilir 2 yıl General Motors’tan etkileyici otonom sürüş videosu 2 yıl NASA’da çalışan bilim insanı, Trump’ın seyahat yasağından etkilendiğini açıkladı 2 yıl Dünyanın ilk bitcoin bankası Avusturya’da kapılarını açtı 2 yıl Makyajlanan Skoda Octavia yeni 1.5 TSI Evo motor seçeneği ile birlikte gelecek 2 yıl iPhone 8’in kablosuz şarj cihazı ücretli olacak 2 yıl Çocukların saat 8’den sonra yemek yemesi obeziteye neden olmuyor 2 yıl Mobilite: iPhone 8'de kablosuz şarj ve dahası... 2 yıl NASA, alglerin uzayda 16 ay sağ kalabildiğini keşfetti 2 yıl Göz takip teknolojisinin gelişmesiyle yeniden şekillenecek 4 sektör 2 yıl Hava ve CO2 ile çalışan yeni pil oldukça iddialı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu:
DonanımHaber
Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three
Bölüm Sonu Canavarı
Turkey5 CS:GO Takımı Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Shenmue III Ryo'nun Hikayesini Tamamlamayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!
DonanımHaber
Android Q güncellemesi alacak Huawei
DonanımHaber
Atmosferik Benzinli Kullanma Pişmanlığı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim