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Harvard Üniversitesi'nin geliştirdiği uzun ömürlü sıvı piller, lityum-iyon pillerin yerini alabilir

Harvard Üniversitesi’ndeki araştırmacılar yaptığı yeni çalışmayla uzun ömürlü olmayan lityum-iyon pillere karşı 10 yıl boyunca kullanılabilen ve performans kaybı yaşamayan sıvı pil geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Harvard Üniversitesi'nin geliştirdiği uzun ömürlü sıvı piller, lityum-iyon pillerin yerini alabilir
 

Günümüzde kullandığımız lityum-iyon piller uzun ömürlü olmadıkları gibi sahip oldukları sınırlı kapasite ve yoğun kullanımlarda ortaya çıkan performans kayıplarıyla kullanıcıların canını sıkarken araştırmacıları da farklı enerji depolama arayışlarına itmektedir. Bu araştırmalar üzerine yoğunlaşan Harvard Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı çalışma ile sık sık değiştirmek zorunda kalmadan 10 yıla yakın kullanılabilecek bir batarya geliştirmeyi başardı.

Araştırmacılar pozitif ve negatif elektrolit solüsyonlarındaki, ferrocene bileşiğindeki ve vieologendeki moleküllerin yapısını değiştirerek ve suda çözünür hale getirerek geliştirdikleri bu pillerin 1000 kullanımda kapasitelerinin sadece %1’ini kaybedeceğini ifade ediyor. Günümüzde kullandığımız pillerin 1-2 yıl yoğun kullanım sonucunda kapasitesinde azalma meydana geldiğini düşünürsek böylesine bir performans hem kullanıcıların cebini rahatlatacak hem de üreticilerin pil maliyetini düşürecektir.

Güvenli ve Çevre Dostu 

Bu sıvı pillerin kullanımının bir diğer faydası ise güvenli ve çevre dostu olması. İçinde aşındırıcı ya da zehirli herhangi bir madde barındırmayan pillerin sızması durumunda sadece bezle silmek yeterli olacak ayrıca bu pillerin üretiminde diğer bataryalarda kullanılan zararlı kimyasalların da kullanılmayacağı öngörülüyor.

Geliştirilen sıvı pillerin seri üretimi ve ticari boyutta kullanılması için henüz net bir yol haritası yok ancak geçtiğimiz günlerde ABD Enerji Bakanlığı’nın rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen enerjiyi depolamak için yeni pil teknolojilerine açık olduğunu duyurmuştu. Harvard Üniversitesi’nin geliştirdiği bu pillerin Enerji Bakanlığı’nın da katkısıyla ticari boyutta üretilmesi söz konusu olabilir.


https://www.engadget.com/2017/02/12/flow-battery-lasts-for-10-years/ Yorum Yaz
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kımyasal 2 yıl en beğenilen
5 senedir pil geliştirme haberleri görüyorum,yalnız piyasaya bir türlü çıkan olmadı.
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GLaDiaTR01 2 yıl Xeblion
Xeblion
Haftalık pil haberi

Artık günlük oldu
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Xeblion 2 yıl
Haftalık pil haberi
1 Yanıt Yanıtla +11
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muammer816 2 yıl
beklenilen (beklediğim) pil çeşidi.petrol bitene kadar bu tarz bişeye izin vereceklerine pek ihtimal vermiyorum ama olsun belki bir umut.umut fakirin ekmeği sonuçta.
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DH Misafiri 2 yıl
pilin en önemli özelliğini yazmayı unutmuşsunuz çoğumuz ölmeden önce bu pilleri göremeyecek.
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The white warrior 2 yıl
Bu haberleri görünce "Dereyi görmeden paçayı sıvamak" deyimi aklıma geliyor. Boş haberler...
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axesis 2 yıl
Asus daha iyisini çıkartana kadar en iyisi bu dünyanın en ince 5000 mha bataryası


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cray 2 yıl
Pil haberleri sonunun bildiğiniz hüsranla biten heyacanlı bir filmi izlemek gibi. Haberin sonunda yeni pil teknolojili piller piyasaya çıkacak diye yazılacağını umuyorsunuz, ama hep "Geliştirilen sıvı pillerin seri üretimi ve ticari boyutta kullanılması için henüz net bir yol haritası yok" gibi bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Habere bakıyorsunuz rüya gibi her şey tam, piller çevreci, uzun ömürlü, yüksek kapasiteli, ucuz .... madem her şey bu kadar iyi neden içlerinden birini piyasaya sürmüyorlar. Bu kadar iyi bir teknolojiyi bulmuşsun piyasa büyük beklenti içindeyken üret ve ihya ol. Anlayamıyorum. Bence başka sorunlar var bu çeşit bir pil üretilmesi birilerini çok büyük zarara uğratacak. Bu kişilerde ben zarara uğramayayım çevre çokta umrumda değil diyor.
Altta bir yazı var doğruluğunu bilimsel olarak araştırmadım ama ben yazının doğru olduğuna inanıyorum. Kenevir bitkisinin petrol bazlı ürünlere ve kağıt üretimine inanılmaz faydası olacağını ama zamanının zenginlerinin sırf kişisel hırsları yüzünden dünyayı heba ettiklerini anlatıyor. Ülkemiz yasalarına göre uyuşturucu madde olan kenevir kullanımı ülkemizde yasak ben sadece yazıyı paylaşıyorum kimseye gidin kullanın demiyorum.
24 Maddede Geçmişten Bu Güne Kenevire Dair Her Şey: Nedir? Ne İşe Yarar? Neden Yasaktır?

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arel.gr 2 yıl
iğnesi yapışan pikap gibi piller tesla yazılarının tahtına göz diktiler.
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OverClocK1ng 2 yıl
Hep pil haberi var ama ortada pil yok. Yıllardır pil haberi duyuyoruz. Ama o kadar zaman geçti. Piller aynı piller...
Hayaller nireeee, hayatlar nire..
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kadirirdem 2 yıl
10'larca haber görüyoruz ama gelişme hala reelde yok.
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tobepeople 2 yıl
Bir ara sıvı bataryalı hatta şeffaf içi gözüken laptop vs olayı çıktı diye hatırlıyorum bundan 10-20 yıl evvel üretime hazırlanıyorlardı ,hemen geri çekildi nedense...bakalım bu kez olacak mı...
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mumtaz01 2 yıl
Dedi ve li ion pilini sarja taktı
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