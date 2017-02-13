Harvard Üniversitesi'nin geliştirdiği uzun ömürlü sıvı piller, lityum-iyon pillerin yerini alabilir

Günümüzde kullandığımız lityum-iyon piller uzun ömürlü olmadıkları gibi sahip oldukları sınırlı kapasite ve yoğun kullanımlarda ortaya çıkan performans kayıplarıyla kullanıcıların canını sıkarken araştırmacıları da farklı enerji depolama arayışlarına itmektedir. Bu araştırmalar üzerine yoğunlaşan Harvard Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı çalışma ile sık sık değiştirmek zorunda kalmadan 10 yıla yakın kullanılabilecek bir batarya geliştirmeyi başardı.

Araştırmacılar pozitif ve negatif elektrolit solüsyonlarındaki, ferrocene bileşiğindeki ve vieologendeki moleküllerin yapısını değiştirerek ve suda çözünür hale getirerek geliştirdikleri bu pillerin 1000 kullanımda kapasitelerinin sadece %1’ini kaybedeceğini ifade ediyor. Günümüzde kullandığımız pillerin 1-2 yıl yoğun kullanım sonucunda kapasitesinde azalma meydana geldiğini düşünürsek böylesine bir performans hem kullanıcıların cebini rahatlatacak hem de üreticilerin pil maliyetini düşürecektir.

Güvenli ve Çevre Dostu

Bu sıvı pillerin kullanımının bir diğer faydası ise güvenli ve çevre dostu olması. İçinde aşındırıcı ya da zehirli herhangi bir madde barındırmayan pillerin sızması durumunda sadece bezle silmek yeterli olacak ayrıca bu pillerin üretiminde diğer bataryalarda kullanılan zararlı kimyasalların da kullanılmayacağı öngörülüyor.

Geliştirilen sıvı pillerin seri üretimi ve ticari boyutta kullanılması için henüz net bir yol haritası yok ancak geçtiğimiz günlerde ABD Enerji Bakanlığı’nın rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen enerjiyi depolamak için yeni pil teknolojilerine açık olduğunu duyurmuştu. Harvard Üniversitesi’nin geliştirdiği bu pillerin Enerji Bakanlığı’nın da katkısıyla ticari boyutta üretilmesi söz konusu olabilir.

https://www.engadget.com/2017/02/12/flow-battery-lasts-for-10-years/