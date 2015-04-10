Mürekkep püskürtmeli yazıcılar yakın gelecekte bulaşıcı hastalıkları ve gıda kirleticilerini tespit etmek için kullanılabilecek

Ortaya atılan farklı fikirler, gündelik yaşamımızda basit görevler için kullandığımız ürünlerin ilginç bir şekilde hayat kurtarabilmesine imkan tanıyabiliyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesine imza atan Kanada merkezli McMaster Üniversitesi, mürekkep püskürtmeli yazıcıları yakın gelecekte bulaşıcı hastalıkları ve gıda kirleticilerini tespit etmek için kullanmayı hedefliyor.

Bahsi geçen amacı için standart yazıcılarda kullanılabilecek DNA molekülleri barındıran biyolojik mürekkep kullanan üniversite, bu mürekkep yardımıyla çözeltinin pH değerine bağlı olarak renk değiştiren pH belirteçleri gibi farklı bilgiler verebilen kağıt üstü sensörler basabiliyor. Bu kağıtlar, üzerinde yer alan farklı harf ve işaretçiler ile sensörden gelen verilere göre gerçek zamanlı olarak belirli hastalık ya da bakteriler hakkında bilgi verebiliyor ve bu da özellikle laboratuvar verilerini beklemeden büyük bir zaman kazancı elde edilmesini sağlayabiliyor.

Kullanımının oldukça kolay ve muadillerine göre ucuz olduğu belirtilen kağıt üstü biyolojik sensör teknolojisi, geliştirilmeye devam ediyor yine belirtildiği kadarıyla benzer mevcut çözümlere göre seri üretime daha uygun bir seçenek oluşturuyor. Teknolojinin kanser ya da büyük su kuyuları için toksik testleri gibi anlık bilgiye ihtiyaç duyulan birçok alana adapte edilebildiğini söyleyen McMaster Üniversitesi Biyolojik Arayüz Enstitüsü direktörü John Brennan, genel olarak yüzlerce kullanım olasılığıdan bahsediyor.

http://dailynews.mcmaster.ca/article/inkjet-printer-could-produce-simple-tool-to-identify-infectious-disease-food-contaminants/