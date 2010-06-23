Mushkin, Calisto deluxe serisi yeni SSD modellerini duyurdu

Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Calisto deluxe serisi SSD modellerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan yeni sürücüler, SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar. Okuma hızları 285MB/saniye, yazma hızları ise 275MB/saniye olarak açıklanan yeni sürücüler, 50,000 IOPS seviyesindeki rastgele yazma performanslarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Calisto deluxe serisi yeni SSD'ler, üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar.
60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan Calisto Deluxe serisi yeni SSD'ler modeline göre sırasıyla 218$, 370$ ve 666$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.
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300 dolara sattığında alıcısı hala hatırı sayılır ölçüde tutabiliyosan neden 100 dolara indiresin ki ????
bi de firmaların açısından bak olaya?? kızılay değil ki bu firmalar şak diye fiyatı indirsin bizi mutlu etsin
her sektörde , piyasanın kaymağı tabiri vardır. elbette kaymağını yicekler