Mushkin, Calisto deluxe serisi yeni SSD modellerini duyurdu

Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Calisto deluxe serisi SSD modellerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan yeni sürücüler, SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar. Okuma hızları 285MB/saniye, yazma hızları ise 275MB/saniye olarak açıklanan yeni sürücüler, 50,000 IOPS seviyesindeki rastgele yazma performanslarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Calisto deluxe serisi yeni SSD'ler, üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan Calisto Deluxe serisi yeni SSD'ler modeline göre sırasıyla 218$, 370$ ve 666$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.