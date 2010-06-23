Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mushkin, Calisto deluxe serisi yeni SSD modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,1b
1
9
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Calisto deluxe serisi SSD modellerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan yeni sürücüler, SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve TRIM desteği ile geliyorlar. Okuma hızları 285MB/saniye, yazma hızları ise 275MB/saniye olarak açıklanan yeni sürücüler, 50,000 IOPS seviyesindeki rastgele yazma performanslarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Calisto deluxe serisi yeni SSD'ler, üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan Calisto Deluxe serisi yeni SSD'ler modeline göre sırasıyla 218$, 370$ ve 666$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
maliyetleri çok mu yüksek ki bu kadar pahalı bunlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vapor.Experience 9 yıl

Batuist

maliyetleri çok mu yüksek ki bu kadar pahalı bunlar...


300 dolara sattığında alıcısı hala hatırı sayılır ölçüde tutabiliyosan neden 100 dolara indiresin ki ????
bi de firmaların açısından bak olaya?? kızılay değil ki bu firmalar şak diye fiyatı indirsin bizi mutlu etsin

her sektörde , piyasanın kaymağı tabiri vardır. elbette kaymağını yicekler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim