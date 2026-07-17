Samsung 990 SSD tanıtıldı: 990 Pro'ya ucuz alternatif

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Tam Boyutta Gör Samsung, premium 990 Pro serisinin altında konumlandırdığı yeni Samsung 990 SSD modelini tanıttı. PCIe 4.0 desteği, yüksek veri aktarım hızları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken yeni model, 1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleriyle satışa sunulacak.

Samsung 990 SSD özellikleri

Yeni Samsung 990 SSD, M.2 2280 form faktörünü kullanıyor ve PCIe 4.0 x4 arayüzü ile NVMe 2.0 protokolünü destekliyor. Depolama çözümünde Samsung'un V-NAND bellekleri ile şirketin kendi geliştirdiği kontrolcü yer alıyor. Performans tarafında 2 TB'lık model, 7.250 MB/s sıralı okuma ve 6.450 MB/s sıralı yazma hızına ulaşırken, 1 TB'lık sürüm ise 7.150 MB/s sıralı okuma ve 6.450 MB/s sıralı yazma performansı sunuyor.

Rastgele erişim performansı da kapasiteye göre farklılık gösteriyor. Samsung'a göre 2 TB modeli 850 bin IOPS okuma ve 1,2 milyon IOPS yazma değerlerine ulaşırken, 1 TB versiyonu 700 bin IOPS okuma ve 1,1 milyon IOPS yazma performansı sunuyor.

Şirket, 2 TB'lık modelin ortalama 64 GB boyutundaki dosyalar baz alındığında yaklaşık 30 adet AAA oyunu depolayabildiğini belirtiyor. Ayrıca Samsung, yeni 990 SSD'nin 990 Pro modeline kıyasla yüzde 38'e kadar daha yüksek güç verimliliği sunduğunu ve böylece yüksek performansı korurken daha düşük enerji tüketimi sağladığını ifade ediyor.

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Güvenlik özellikleri arasında ise AES 256-bit tam disk şifreleme, TCG/Opal V2.0 ve IEEE1667 Encrypted Drive desteği yer alıyor. Dayanıklılık değeri 1 TB modelde 400 TBW, 2 TB modelde ise 800 TBW olarak açıklanırken, her iki model de 3 yıl sınırlı garanti ile satışa sunulacak.

Samsung 990 SSD'nin Hindistan fiyatı 1 TB model için 25.649 rupi (266 dolar), 2 TB model için ise 50.349 rupi (523 dolar) olarak belirlendi. Her iki kapasite seçeneğinin de Temmuz 2026'nın son haftasında satışa çıkması bekleniyor.

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