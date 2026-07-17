Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung 990 SSD tanıtıldı: 990 Pro'ya ucuz alternatif

    Samsung, premium 990 Pro serisinin altında konumlandırdığı yeni Samsung 990 SSD modelini tanıttı. PCIe 4.0 desteği ve yüksek veri aktarım hızıyla dikkat çeken yeni modelin özellikleri neler?

    Samsung 990 SSD tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, premium 990 Pro serisinin altında konumlandırdığı yeni Samsung 990 SSD modelini tanıttı. PCIe 4.0 desteği, yüksek veri aktarım hızları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken yeni model, 1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Samsung 990 SSD özellikleri

    Yeni Samsung 990 SSD, M.2 2280 form faktörünü kullanıyor ve PCIe 4.0 x4 arayüzü ile NVMe 2.0 protokolünü destekliyor. Depolama çözümünde Samsung'un V-NAND bellekleri ile şirketin kendi geliştirdiği kontrolcü yer alıyor. Performans tarafında 2 TB'lık model, 7.250 MB/s sıralı okuma ve 6.450 MB/s sıralı yazma hızına ulaşırken, 1 TB'lık sürüm ise 7.150 MB/s sıralı okuma ve 6.450 MB/s sıralı yazma performansı sunuyor.

    Rastgele erişim performansı da kapasiteye göre farklılık gösteriyor. Samsung'a göre 2 TB modeli 850 bin IOPS okuma ve 1,2 milyon IOPS yazma değerlerine ulaşırken, 1 TB versiyonu 700 bin IOPS okuma ve 1,1 milyon IOPS yazma performansı sunuyor. 

    Şirket, 2 TB'lık modelin ortalama 64 GB boyutundaki dosyalar baz alındığında yaklaşık 30 adet AAA oyunu depolayabildiğini belirtiyor. Ayrıca Samsung, yeni 990 SSD'nin 990 Pro modeline kıyasla yüzde 38'e kadar daha yüksek güç verimliliği sunduğunu ve böylece yüksek performansı korurken daha düşük enerji tüketimi sağladığını ifade ediyor.

    Güvenlik özellikleri arasında ise AES 256-bit tam disk şifreleme, TCG/Opal V2.0 ve IEEE1667 Encrypted Drive desteği yer alıyor. Dayanıklılık değeri 1 TB modelde 400 TBW, 2 TB modelde ise 800 TBW olarak açıklanırken, her iki model de 3 yıl sınırlı garanti ile satışa sunulacak.

    Samsung 990 SSD'nin Hindistan fiyatı 1 TB model için 25.649 rupi (266 dolar), 2 TB model için ise 50.349 rupi (523 dolar) olarak belirlendi. Her iki kapasite seçeneğinin de Temmuz 2026'nın son haftasında satışa çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom aile paketi sportime güvenilir mi ate balata kreatin ishal yapar mı kazı kazan tüyoları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum