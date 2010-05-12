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Mushkin'den Callisto serisi SSD'ler

Oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Mushkin, Callisto adı altında SSD depolama sürücülerini satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Mushkin, hazırladığı SSD depolama sürücüsüyle bilgisayar kullanıcılarının beğenisini toplamaya hazırlanıyor. Mushkin'in Callisto adı altında üreteceği 2.5 inç'lik SSD'ler 60 GB, 120 GB ve 240 GB'lık kapasitelerle üretilecek. SandForce SF-1200 kontrolcüsüne sahip olan Callisto SSD serisi, SATA II 3.0 Gbps arabirimini kullanıyor. 2 milyon saatlik kullanım süresi vaadeden Mushkin Callisto SSD serisinin 285 MB/s ve 275 MB/s okuma-yazma hızlarına sahip olacağı belirtiliyor.

Mushkin'in Callisto serisi altında üreteceği 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli SSD'lerin sırasıyla, 219$, 370$ ve 667$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunuldu


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Batuist 9 yıl
mushkin yine kalite çıtasını korumuş anlaşılan.. Ama o fiyatlar burada geçerli değil.. kingston ile kıyaslama yapmayın bu markayı.. kingston diğerlerine nispeten daha ucuz .. artı onun performans değerleri nedir??
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Naneli Larry 9 yıl
Şu kadar ömürleri var bu kadar ömürleri var derken 2 milyon saatlik ömür vaadetmesi donanım meraklılarını bir hayli sevindirmiş olmalı... Gerçekten 2 milyon saat boru değil =)
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Ozn.Onl 9 yıl
220$ dolara çok güzel bence işletim sistemini ve programlarını ayrıca bir kaç oyun kurmana yeterde artar bile.
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pckolik13 9 yıl
Fiyatları çok yüksek , ah bir ucuzlasa da şu 60gb lık olanı alabilsem..
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TRaMbLeN 9 yıl
işletim sistemi için 15 gb kullanıyorum, xp yüklü yanında da autocad , photoshop, gibi programlarla hayli hayli yetiyor. Oyun oynamayan birisi için 30 gb bile yeterli olur artar bile (xp için).
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MrPerFormance 9 yıl
Performans güzel. 120 gb ideal kapasite.
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hapocod 9 yıl

MrPerFormance

Performans güzel. 120 gb ideal kapasite.

zaten bu ssd yi alan depolama için kullanmayacağı için ideal
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TELESCOPE 9 yıl
performans olarak güzel,alanlar için hayırlı olsun
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syler23 9 yıl
ya benim anlamadığım okadar SSD üretiliyor ve satışa sunuluyor acaba bu fiyatlardan büyük taleplerle satış yapılıyormu? ürettikleri ürünler ellerinde kalıo yada sipariş usülümü üretiliyor???
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ULYSES 9 yıl
228 yıl çalışma süresi. Gerçekten muazzam bir değer.
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hapocod 9 yıl

ULYSES

228 yıl çalışma süresi. Gerçekten muazzam bir değer.

2238 e kadar kullanan olmaz yaw
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melyyh 9 yıl
HDD firmalarının diretmesimidir bilinmez ama hala ucuzlamadı şunlar. o kadar firma var bunları üreten. nasıl ucuzlayamadılar ya.
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hapocod 9 yıl
bunların şuan ki sataların yerini alması 2 yılı bulur heralde
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tanerturk17 9 yıl
yazma ve okuması güzel bence. max zeten 300 olmuyomu zaten sata II olunca. ama fiyatı hala çok pahalı bu meretlerin
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CeFurkan 9 yıl

tanerturk17

yazma ve okuması güzel bence. max zeten 300 olmuyomu zaten sata II olunca. ama fiyatı hala çok pahalı bu meretlerin

evet max 300 mb

oda 2 li slotun toplamı

eger 2 adet takarsan 2 li slota 150 150 paylasiyorlar
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