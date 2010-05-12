Mushkin'den Callisto serisi SSD'ler

Oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Mushkin, hazırladığı SSD depolama sürücüsüyle bilgisayar kullanıcılarının beğenisini toplamaya hazırlanıyor. Mushkin'in Callisto adı altında üreteceği 2.5 inç'lik SSD'ler 60 GB, 120 GB ve 240 GB'lık kapasitelerle üretilecek. SandForce SF-1200 kontrolcüsüne sahip olan Callisto SSD serisi, SATA II 3.0 Gbps arabirimini kullanıyor. 2 milyon saatlik kullanım süresi vaadeden Mushkin Callisto SSD serisinin 285 MB/s ve 275 MB/s okuma-yazma hızlarına sahip olacağı belirtiliyor.

Mushkin'in Callisto serisi altında üreteceği 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli SSD'lerin sırasıyla, 219$, 370$ ve 667$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunuldu