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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NAB2013: 4K çekim yapabilen Blackmagic Production Camera ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bugün Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) kapsamında MFT kompakt video kamerası ortaya çıkan BlackmagicDesign firmasının, bir yeni modeli daha görüntülendi.
Firmanın hali hazırda piyasada olan Blackmagic sinema kamerasına benzer bir gövde yapısına sahip olan ve Blackmagic Production Camera 4K ismine sahip olan model, geniş Super 35 sensöre, 4k video çekim kapasitesine, dahili SSD depolama birimine, dokunmatik LCD ekrana, sıkıştırılmış CinemaDNG RAW ve ProRes kayıt seçeneklerine ve Canon EF lens desteğine sahip. Ayrıca cihaz üzerine yüksek hızlarda veri aktarıma izin veren Thunderbolt portu da eklenmiş durumda.
Hakkında daha fazla bilgi yer almayan Blackmagic Production Camera 4K profesyonel video kamerası, 3,995$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün çıkış tarihi ve diğer teknik bilgileri henüz açıklanmış değil.

http://www.engadget.com/2013/04/08/blackmagic-production-camera-4k/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
bir önceki modelde 1.8 veya 1.9 gibi bir crop carpanı vardı ve geniş acıda zor durumlar yaşatabiliyordu . bu makinada çarpan yoksa full frame 5d mark lar gibi 1.0 yani lensle birebir görüntü veriyorsa bu fena iş yapar
bir önceki modelde 1.8 veya 1.9 gibi bir crop carpanı vardı ve geniş acıda zor durumlar yaşatabiliyordu . bu makinada çarpan yoksa full frame 5d mark lar gibi 1...
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Krone 6 yıl
NBA diye okudum sanki
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DH Misafiri 6 yıl
super 35 sensorlu 4 k ceken bir kamera bu fiyata su anda turkiyeye gelse ve ef mounta pl objektiflerin yerlestirilebilecegi saglikli bir adaptor sistemi uzerinde bulunsa bu tarih itibariyle turkiyede kamera piyasasi biter.red biter canon biter sony biter alexa adiyla bir sure is yapar sonra o da biter...ama su anda gelse
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Kameralarla aram iyi değildir ama fiyat neden ucuz anlamadım
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berkkarabacak 6 yıl
çok uygun bi fiyat bence.Kanal D,show ,atv gibi büyük firmalar için ise saatlik reklam parası belkide.4k yayına az kaldı az
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
bir önceki modelde 1.8 veya 1.9 gibi bir crop carpanı vardı ve geniş acıda zor durumlar yaşatabiliyordu . bu makinada çarpan yoksa full frame 5d mark lar gibi 1.0 yani lensle birebir görüntü veriyorsa bu fena iş yapar
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