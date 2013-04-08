NAB2013: 4K çekim yapabilen Blackmagic Production Camera ortaya çıktı

Bugün Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) kapsamında MFT kompakt video kamerası ortaya çıkan BlackmagicDesign firmasının, bir yeni modeli daha görüntülendi.

Firmanın hali hazırda piyasada olan Blackmagic sinema kamerasına benzer bir gövde yapısına sahip olan ve Blackmagic Production Camera 4K ismine sahip olan model, geniş Super 35 sensöre, 4k video çekim kapasitesine, dahili SSD depolama birimine, dokunmatik LCD ekrana, sıkıştırılmış CinemaDNG RAW ve ProRes kayıt seçeneklerine ve Canon EF lens desteğine sahip. Ayrıca cihaz üzerine yüksek hızlarda veri aktarıma izin veren Thunderbolt portu da eklenmiş durumda.

Hakkında daha fazla bilgi yer almayan Blackmagic Production Camera 4K profesyonel video kamerası, 3,995$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün çıkış tarihi ve diğer teknik bilgileri henüz açıklanmış değil.

http://www.engadget.com/2013/04/08/blackmagic-production-camera-4k/