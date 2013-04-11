Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NAB2013: Kata, video amaçlı profesyonel çanta ürünleri sergiledi

6 yıl
503
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NAB2013: Kata, video amaçlı profesyonel çanta ürünleri sergiledi

Ürettiği üst seviye çanta modelleri ile tanınan Kata, NAB2013 fuarı kapsamında video amaçlı yeni çanta modellerini sergiledi.
Pro-Light Photo Rollers, Pro-Light Pro-V Backpacks, Pro-Light Resource-64 Shoulder Bag, Pro-Light CC Video Bags çanta modelleri yanında, Pro-Light Video Camera Rain Covers isimli kamera yağmurluk modellerini sergileyen Kata, hali hazırda piyasa da olan çantaları gibi yeni, çantalarında da oldukça üst düzey malzeme kalitesi kullanmış durumda. Genel olarak video kameralar amaçlı geliştirilmiş olsalar da, genel DSLR fotoğraf makineleri için de uyumlu olarak kullanılabilen modeller, birçok farlı boyutlara sahip olarak hazırlanmışlar ve üçayak, tablet bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar gibi aksesuarlar için üzerlerinde özel bölümler barındırıyorlar.
 
NAB2013: Kata, video amaçlı profesyonel çanta ürünleri sergiledi
Firmanın Pro-Light Photo Rollers çanta modelleri, üzerlerinde yer alan tekerlekler ile diğer modellerden ayrılarak, kullanıcılarına oldukça taşınabilir bir yapı sunabiliyor. Pro-Light Pro-V Backpacks modelleri büyük video kameralar ve DSLR fotoğraf makineleri için üst seviye bir sırt çantası çözümü olarak yer alırken, Pro-Light Resource-64 Shoulder Bag ve Pro-Light CC Video Bags modelleri ise direkt olarak üst düzey video kameraları için hazırlanmışlar.
Kata tarafından tanıtılan 16 farklı çanta modeli hakkında firmanın resmi sitesi üzerinden bilgi alabilir ve aynı zamanda satın alabilirsiniz.

http://www.kata-bags.us Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aozgec 6 yıl
sitenin adını perşembepazarı.com olarak değiştirilmesini öneriyorum. ne ararsan var artık sitede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl TTEC Magic Box "Yeni nesil ses aktarım teknolojisi" mobil ses sistemi video inceleme 6 yıl Intel SSD 525 video inceleme "USB boyutunda yüksek performanslı SSD testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim