NAB2013: Kata, video amaçlı profesyonel çanta ürünleri sergiledi





Ürettiği üst seviye çanta modelleri ile tanınan Kata, NAB2013 fuarı kapsamında video amaçlı yeni çanta modellerini sergiledi.

Pro-Light Photo Rollers, Pro-Light Pro-V Backpacks, Pro-Light Resource-64 Shoulder Bag, Pro-Light CC Video Bags çanta modelleri yanında, Pro-Light Video Camera Rain Covers isimli kamera yağmurluk modellerini sergileyen Kata, hali hazırda piyasa da olan çantaları gibi yeni, çantalarında da oldukça üst düzey malzeme kalitesi kullanmış durumda. Genel olarak video kameralar amaçlı geliştirilmiş olsalar da, genel DSLR fotoğraf makineleri için de uyumlu olarak kullanılabilen modeller, birçok farlı boyutlara sahip olarak hazırlanmışlar ve üçayak, tablet bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar gibi aksesuarlar için üzerlerinde özel bölümler barındırıyorlar.

Firmanın Pro-Light Photo Rollers çanta modelleri, üzerlerinde yer alan tekerlekler ile diğer modellerden ayrılarak, kullanıcılarına oldukça taşınabilir bir yapı sunabiliyor. Pro-Light Pro-V Backpacks modelleri büyük video kameralar ve DSLR fotoğraf makineleri için üst seviye bir sırt çantası çözümü olarak yer alırken, Pro-Light Resource-64 Shoulder Bag ve Pro-Light CC Video Bags modelleri ise direkt olarak üst düzey video kameraları için hazırlanmışlar.

Kata tarafından tanıtılan 16 farklı çanta modeli hakkında firmanın resmi sitesi üzerinden bilgi alabilir ve aynı zamanda satın alabilirsiniz.

http://www.kata-bags.us