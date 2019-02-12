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Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı

Richard Branson'un sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Virgin Galactic, SpaceShipTwo'nun motorunu Washington D.C.'deki Smithsonian Müzesine bağışlama kararı aldı. Detaylar haberimizde.
3 ay
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1
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Washington D.C.'ye bir gün yolunuz düşerse, özel sektörün gerçekleştirdiği uzay uçuşları tarihi sergisine göz atma şansı elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Virgin Galactic'in SpaceShipTwo’nun (VSS Unity) roket motorunu Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay müzesine bağışlama kararı alması sayesinde.

Geçtiğimiz Aralık ayında VSS Unity’nin ilk defa uzaya çıkmasına yardımcı olan motor, Dünya dışı ticari uçuşlara adanmış olan “Uzay Uçuşlarının Geleceği” sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Müze direktörü Ellen Stofan'a göre bahse konu motor hem teknik kazanımın hem de yaratıcı girişimciliğin bir simgesi.

Serginin açılması 2024 yılını bulacağından henüz çok acele etmenize gerek yok. Sergide başka hangi firmaların boy göstereceği henüz kestirilemese de SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin de söz konusu faaliyete katkı sağlayacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.

Pazarlama taktiği mi?

Virgin tarafından alınan bu kararın akıllı bir pazarlama stratejisi olduğundan da bahsedilmiyor değil. Henüz yörüngeye ticari bir uçuş gerçekleştirmeyen şirketin bu hareketinin, kendini kamuoyu gündeminde tutma çabası sonucunda ortaya çıkmış olabileceği ise ilgili çevrelerce dillendirilmiş durumda.

Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı
 

Ortada sahnelenen bir oyun varmış izlenimi olsa da söz konusu bağışın çok anlamlı olduğu düşünülüyor. Bu sayede insanlar, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek uzay uçuşlarının hayalden gerçeğe ne şekilde yol aldığını gözlemeyebilecek. Ancak bu konuda daha atılması gereken çok adım olduğunu da hatırlamak gerek.


http://www.parabolicarc.com/2019/02/08/virgin-galactic-tsc-donate-spaceshiptwo-rocket-motor-smithsonian/ Yorum Yaz
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