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NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı "2.6 milyar dolarlık dev anlaşma"

Özel şirketlere uzayın her alanında yatırımlar yapmaya devam eden NASA, tam 2.6 milyar dolarlık yeni bir anlaşma duyurdu. Dokuz farklı şirket Ay'a gözlem aracı göndermeye çalışacak.
5 ay
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20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, insanoğlunun Ay'a geri dönüşü için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, dokuz farklı ABD'li uzay şirketiyle tam 2.6 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını açıkladı. Aralarında Lockheed Martin'in de bulunduğu şirketler önümüzdeki 10 yıl içerisinde gözlem araçlarını Ay'a indirmeye çalışacak.

NASA başkanı Jim Bridenstine tarafından duyurulan anlaşmalar CLIPS (Commercial Lunar Payload Services Program) isimli bir programın parçası. İnsanlı görevler öncesinde Ay üzerindeki bilimsel araştırmaları mümkün olduğunca hızlandırmak istediklerini belirten Bridenstine, CLIPS projesinin bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adım olduğunu söylüyor.

NASA yetkililerinin açıklamalarına göre anlaşma yapılan şirketler önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay'da bilimsel ve teknolojik deneyler yapmaya başlayacak. Bu deneyler arasında radyasyon ölçümleri, yüzeydeki su buzullarının konumlarının ve miktarlarının belirlenmesi gibi araştırmalar yer alacak. NASA, Ay'a geri dönüş görevlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesinde bu deneylerin yardımcı olacağını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"
CLIPS programının parçası olan dokuz uzay şirketi; Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines ve Orbit Beyond'dan oluşuyor. Lockheed Martin haricinde listenin aslında çok da bilinmedik şirketlerden oluştuğunu görüyoruz. 

Bu anlamda dikkat çeken bir diğer firmanin ise Moon Express olduğu söylenebilir. Kaliforniya merkezli şirket Google'ın Lunar X PRIZE yarışmasının finalistlerinden birisiydi. Yarışma geçtiğimiz yıl iptal edilmiş olsa da Moon Express Ay çalışmalarına devam ediyor. Şirketin hedefleri arasında Ay'daki 16 katrilyon dolar değerinde olduğu düşünülen madenleri çıkarıp Dünya'ya getirmek var.

Jim Bridenstine anlaşma yapılan şirketlerden bazılarının önümüzdeki yıl itibarıyla görevlere başlayabileceğini söyledi. Gözlem araçları üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yapan Moon Express'in bu alanda bir ilk olabileceği düşünülüyor. Moon Express, bir derin uzay görevine çıkan ilk özel şirket olmayı planlıyordu.

Son olarak NASA'nın nihai hedefi Mars ile ilgili de bazı ifadeler kullanan Bridenstine,"Ay, bizim için bir tecrübe alanı olacak. Teknolojilerimizi burada deneyeceğiz, insan psikolojisinin derin uzaya hazır olduğunu burada kanıtlayacağız. Ay'ın kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve yüzeyde yaşayabilmek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada edineceğimiz yetenekleri aynen alıp Mars'ta kullanmayı hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

https://solarsystem.nasa.gov/news/774/nasa-announces-new-partnerships-for-commercial-lunar-payload-delivery-services/ Yorum Yaz
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selman1435 5 ay en beğenilen
Adamlar Uzay Çağına geçtiler. Koloni kurmaktan, Maden çıkarmaktan bahsediyorlar, biz de soğan stokçularının sakladıkları soğanları çıkarmaya çalışıyoruz.
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selman1435 5 ay
Ayrıca geçen marsa gönderilen İnsight uzay aracı 4.6 milyar tl maliyetle gönderilmiş. Bizim, diyanete ayırdığımız bütçe 8.6 milyar tl. Yaw arkadaş diyanet içerde gizlice uzay arge 'simi yapıyor nedir.
Ayrıca geçen marsa gönderilen İnsight uzay aracı 4.6 milyar tl maliyetle gönderilmiş. Bizim, diyanete ayırdığımız bütçe 8.6 milyar tl. Yaw arkadaş diyanet içer...
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Merkur 2 ay
Bu şirket burada ki listede var!
diken.com.tr/...
Özel sektör destekli bir ekip ilk kez Ay'a gidiyor - Diken
Levent Gültekin
2 dakika
İsrailli biliminsanlarından oluşan bir ekibin bu hafta Ay’a yapacağı yolculuk tarihteki ilk özel sektör destekli uzay yolculuğu olacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İbranicede ‘doğuş’ ve ‘başlangıç’ anlamlarına gelen Beresheet adlı uzay aracı, cuma günü Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.
The Guardian’da yer alan habere göre Ay’ın yüzeyinden veri toplayacak uzay aracı ve biliminsanları ekibi, kar amacı gütmeyen SpaceIL tarafından finanse ediliyor. Öte yandan İsrail’in devlete ait hava-uzay şirketi Aerospace Industries de (IAI) ortaklığın bir parçası.
İsrail Ay’a ulaşan dördüncü ülke olacak
“Sonsuza dek ayın yüzeyinde kalacak” denen Beresheet 100 milyon dolara mal olacak. Şimdiye kadar Ay’a ulaşabilen Rusya, ABD ve Çin yüz milyonlarca dolar harcadı. Görev tamamlanırsa İsrail Ay’a ulaşan dördüncü ülke olacak.
Bozuk para büyüklüğünde bir dizi dijital dosya içeren ‘zaman kapsülü’ de Ay’a Beresheet ile gidecek. Habere göre bu zaman kapsülünde kutsal kitap, çocukların çizdiği resimler, İsrail’in ulusal marşı ve bayrağı ve Yahudi soykırımından kurtulanların hatıraları da var.
2011’de temali atılan SpaceIL, Google Lunar XPrize ödülünü kazanmak amacıyla kurulmuştu. Bu ödül özel sektör desteğiyle Ay’a gidecek ve yeryüzüne görüntüler gönderecek bir ekibe 30 milyon dolar destek sağlayacaktı. Yarışmayı kazanamasa da SpaceIL çalışmalarını sürdürdü ve Güney Afrika doğumlu İsrailli milyarder Morris Kahn ekibi desteklemeye karar verdi.
Ekibe İsrailli fon yöneticisi Miriam Adelson ve casino sahibi de toplam 24 milyon dolar bağış yaptı.
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DH Misafiri 5 ay
DUNYA DA TEPSİ ŞEKLİNDE DÜZ DEMİ? BİRAZ BELGESEL KANALLARI İZLE BENCE.
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DH Misafiri 5 ay
AYA NASIL GİDİLMİŞ?? BİRAZ AÇIKLAYABİLİRLERSE BELKİ İNANIRIZ..HUHAAHAA...TAMAMEN DÜZMECE SİNEMA HİLELERİYLE GİDİLMİŞ GİBİ GÖSTERİNCE OLUYO MU??? BAYRAKLAR DALGALANIYOR AY YÜZEYİNDE..BUNUN FAKE OLDUĞUNU ANLAMAMAK İÇİN SU KATILMAMIŞ SIĞIR OLMAK LAZIM...
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terimer 5 ay DH Misafiri
Ay'a gercekten gidildi. Ancak hem gidis hem isin hem de Ay yuzeyinde bulunduklari anlarda pekcok Dunyadisi cisimlerle karsiastilar. Ay modulu inis yaptiginda tam indikleri yerin karsisindaki kraterin kenarina dizilmis halde 8-10 civari uzay gemisi gorduler ve bu gemileri kontrol eden varliklar astranotlarin tum hareketlerini izliyordu. Dolayisi ile tum bu goruntuleri sansurlemeleri mumkun olmadigi icin bu goruntulerin oldugu kisimlar studyo ortaminda yeniden cekildi.
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DH Misafiri 5 ay
ancak su katılmamış bir sığır inanır ki abd aya insan indirdi....videolarda bayraklar dalgalanıyor kardeşim...ayda atmosfer yok ki....
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fthkn 5 ay
Dünyadaki yerimiz belli değil ama Ay Mars haberleri okuyoruz ve ister istemez kafa oraya gidiyor. Gerçekten bilim kurgudan öte bir anlamı yok. Film yapımcılarına yeni fikirler veriyor sadece. Gerisi sadece siyasetten ibaret. İnsanlık Ay'a ayak bastı falan gibi goygoyları da umursamayın. Hepsi siyaset hepsi düşmanlık için yapılıyor. İnsanlık kimsenin umrunda değil. Şirketiniz mi var tamam sizi ilgilendiriyor olabilir ama şu insanlık modundan çıkın. Öyle bir şey hiç olmadı.
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terimer 5 ay fthkn
Bilimkurgudan ibaret dedigin seylerin hepsi daha fazlasi aslinda gercekler. Fakat bu gercekler ne yazik ki gizli projelerin icinde hapis olmus durumda. Ancak cok yakinda buyuk ifsaat olacak ve bunlarin hepsi aciklanacak ve bu oldugunda pekcok kisi hayatlarinin sokunu yasayacak.
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SEO-Uzmanı 5 ay
nasa da çalışan bir mühendis ne kadar maaş alıyor ! ? $$$
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ironman68 5 ay
O dönemlerde aya gitme yarışı vardı. Kim önce ulaşacak diye gidip çok kısa süre kalıp dönmek hedef birazda taş örnekleri toplamaktı ki bunu başardılar ansiklopedik bir bilgidir bunu rusya bile kabul etmişti yani uzay yarışını kaybettiğini işlemci hızları üzerinden örnekler vererek dalga geçmeye çalışan arkadaşlar var. Şu anda da ay yolculuğu planlansa en hızlı işlemciler mi kullanılacak sanıyorsunuz? Düşük enerji tüketen ve son derece stabil işlemciler tercih ediliyor, çünkü en küçük hataya yer yoktur ayrıca 68 lerde dünyada çip sayısı komik seviyede idi, apollo görevin de kullanılan çipler henüz insanlığın kullanımına sunulmamıştı. Günümüzde artık ayda ne var gidip bir bakalım manıtığının çok ötesine geçildi nasıl üs kurabiliriz ay madenciliği için neler gereklidir, ayda nasıl kalıcı olabiliriz gibi çok daha ileri projeler tartışılıyor 5-10 yıl içersinde aya çok daha fazla yoğunlaşılacak insanlığın artık uzayda yeni bir sıçramaya ihtiyacı var bu konudaki, iki büyük hedef te ayda ve marsta kalıcı olabilmektir yorumları okuyorum da sürekli insanlığı küçümseme görüyorum neden gelişmeye karşıdır bu arkadaşlar, neden hep alaya alıyorlar bilemiyorum ama insanlık bu kadar sığ düşünsey di hala önümüze incir yaprağı kapatarak yaşıyor olurduk nasıl bir ilerleme nasıl bir gelişme içersin de olduğumuzu görmekten neden kaçıyorsunuz artık gezegenimizin kaynakları tükeniyor 30 yıl içersin de bazı elementlerin tamamen tükeneceği saptandı, örnek aliminyum havanın ve suyun gitgide kirlenmesi, nüfus artışının büyük bir tehdit olarak sürekli artması uzayda arayışları da gündeme getirdi ayda yada marsta yeni kaynaklar araştırılacak, bu mu size inanılmaz yapılamaz geliyor.Keşke bizde ülke olarak bu çalışmaların içersinde yeralabilsek, evet bunları başarmak için tabiki zaman lazım insanlık sürekli gelişmeye devam edecektir dünyanın sınırlarından çıkıp uzayıda keşfedecektir deneyip, başarılı olamadığı görevlerde olacaktır 100 yıl 200 yıl içersin de olsun farketmez önemli olan hep ileri gitmektir.
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terimer 5 ay ironman68
Soylediklerinizin hepsi ve daha fazlasi coktan yapildi. Bu teknolojiler cok uzun suredir (60-70 yildir) var. Ancak, gizli projelerin icinde hapis kalmis durumdalar. Gerci cok yakinda sis perdesi artik kalkacak ve tum insanlik insanlik tarihinin en buyuk sokunu yasayacak!
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dencedenceo 5 ay
Adamlar neler yapıyor biz daha akk derdindeyiz
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EmuMaster 5 ay
Demek yeni film çekiyorlar 2.5 milyar dolarlık.
Bu sefer peter jackson yönetsin, malum stanley kubrick öldü.
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feylosoft 5 ay EmuMaster
Emumaster seninle daha önce çok konuştuk ve hiçbir soruma mantıklı cevap veremedin savunduğun konu hakkında hiçbir bilgin olmadığını halde bile bile gelip trollce davranıyorsun. Çoluk çocuk yazdıklarını ciddiye alıyor ben onun için mücadele veriyorum. Lütfen emin olmadığın konularda bu kadar öz güvenli olma! Özellikle Kubrick hakkında sana bilgi vermiştim. Yine aynı şey...
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selman1435 5 ay
@bluedevil866 Hocam aya giden Nasa idi. Haberi dikkatli okursanız Nasanın başkanı bir proje sunmuş bu proje için de 10 tane şirketle 2.4 milyar anlaşma yapmışlar. Aya gidecek veya gönderilecek olanları bu 10 şirket gönderecek.
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nasa, moon express ve
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