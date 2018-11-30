NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı "2.6 milyar dolarlık dev anlaşma"

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"Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"

Jim Bridenstine anlaşma yapılan şirketlerden bazılarının önümüzdeki yıl itibarıyla görevlere başlayabileceğini söyledi. Gözlem araçları üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yapan Moon Express'in bu alanda bir ilk olabileceği düşünülüyor. Moon Express, bir derin uzay görevine çıkan ilk özel şirket olmayı planlıyordu.



Son olarak NASA'nın nihai hedefi Mars ile ilgili de bazı ifadeler kullanan Bridenstine,"Ay, bizim için bir tecrübe alanı olacak. Teknolojilerimizi burada deneyeceğiz, insan psikolojisinin derin uzaya hazır olduğunu burada kanıtlayacağız. Ay'ın kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve yüzeyde yaşayabilmek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada edineceğimiz yetenekleri aynen alıp Mars'ta kullanmayı hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

