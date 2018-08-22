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Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı

Amerikan uzay ajansı NASA, Ay yüzeyinde su buzullarının bulunduğunu açıkladı. Kutup bölgelerinde yer alan buzulların geleceğin insanlı Ay görevlerinde kullanılabileceği tahmin ediliyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA, Hawaii Üniversitesi ve Brown Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Ay yüzeyinde su buzullarının bulunduğunu onayladı. Ay'ın kutup bölgelerindeki buzullar bilim dünyasında uzun bir süredir konuşulan bir konuydu. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yeni bir açıklama yayınlayan NASA, nihayet artık buzulların varlığına dair kesin delillere sahip olduklarını duyurdu.

Su buzullarının keşfi Hindistan'ın Chandrayaan-1 isimli uzay aracından elde edilen veriler yardımıyla yapılmış. 2008-2009 yılları arasında Ay'ın yörüngesinde görev yapan Chandrayaaan-1, NASA'nın M3 (Moon's Mineralogy Mapper) isimli Ay'ın mineral yapısını inceleyen bir cihaza sahipti. NASA, bu cihazdan elde edilen verileri inceleyerek 2009 yılında Ay'ın kutup bölgelerinde su moleküllerinin bulunduğunu keşfetmişti. Ancak suyun tam olarak nerede yer aldığı bilinmiyordu. Uzay ajansı, bu yeni çalışmayla birlikte suyun yüzeyde bulunduğunu ilk kez onayladıklarını söylüyor.

Su buzullarının kutuplardaki dağılışı oldukça düzensiz bir yapıya sahip. NASA'nın ifadelerine göre su kütleleri güney kutbunda genellikle kraterlerde yoğunlaşmış şekilde yer alıyor. Kuzey kutbunda ise bu sefer daha seyrek ve geniş alanlara yayılmış halde bulunuyor.

Ay, aslında suyun buz halde bulunabilmesi için çok da uygun bir ortama sahip değil. Gündüz vakti Ay'ın sıcaklığı 100 santigrad dereceyi aşabiliyor. Ancak yörüngesindeki 1.54 derecelik eğiklik nedeniyle Ay'ın kutuplarında hiç güneş ışığı görmeyen bazı bölgeler de var. NASA bu bölgelerdeki sıcaklıkların -157 santigrad dereceyi aşmadığını ve dolayısıyla su buzulları için uygun bir ortam oluşturduğunu söylüyor.

Ayrıca Bkz. ""Ay'da binlerce insan yaşayacak!" İşte Avrupa'nın inanılmaz planı"
Ay yüzeyinde su bulunması elbette gelecekteki insanlı Ay görevleri için çok şey ifade ediyor. Bugün başta NASA olmak üzere birçok uzay ajansı ve şirket insanoğlunun Ay'a geri dönüşü için büyük planlara sahip. Bunların arasında Ay'da büyük bir koloni kurmak da var. 2050 yıllar itibarıyla Ay'da binlerce insanın yaşayacağını tahmin eden Avrupa Uzay Ajansı, Ay'ın gelecekte turistik bir tatil noktası haline gelebileceğini söylüyor.

Tabi araştırmanın insanlı Ay görevlerine etkisi hakkında konuşmaya başlamak için henüz çok erken. NASA, keşfedilen su kütleleriyle ilgili şu an için çok da fazla bir bilgiye sahip değil. Uzay ajansı ilerleyen çalışmalarla birlikte su buzullarının miktarını tespit etmeye çalışacak. Sonrasında ise gönderilecek bir gözlem aracıyla birlikte buzulların tam olarak incelenmesi bekleniyor. Bakalım bulunan su kütleleri geleceğin 'Ay insanları' için kullanışlı olacak mı.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7218 Yorum Yaz
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kymelria 9 ay
Teşekkürler DH. O kadar çok reklam verdiniz ki hawaii üniversitesini, huawei Üniversitesi olarak okudum.
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10ff 9 ay
Saçma... Bence Diger ulkelerin calismalari olmadigi icin istedigi gibi at kosturuyorlar. Her seye inanmamak lazim.
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SEO-Uzmanı 9 ay
boşuna star wars'ı çekmediler !
demek ki işin içinde bir iş var !
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TinyAngel 9 ay
Ayda hayat yok boşuna aya yatırım yapıyorlar.
İkincisi Masrta hayat olduğunu biliyorlar ama söylemezler.
Üçüncüsü Müslüman ülkeler oralara çıkmadan gerçekleri hep saklamaya devam edecekler yada kendi araları bozulup birileri herseyi ifşa edecek.
Bunlara isteyen inansın istemeyen inanmasın ama şunu aklından da hiç çıkarmasın; bize asla gerçekleri söylemezler ancak koklatırlar.
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terimer 9 ay TinyAngel
Ayda pekcok farkli Dunya disi irk/tur bulunuyor. Ayrica birkac buyuk Dunya Devletlerinin de orada usleri var. Mesela Amerikan Ordusuna ait LOC (Lunar Operations Command - disclosure.wikia.com/... ) var.
Mars'ta da Insan kolonileri ve Insan olmayan 2 tur de yasiyor yeraltinda.
Tum bunlar yakinda aciga cikacak. Trump ve Qanon sayesinde.
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mert1907 9 ay
İleride Dünya'da su biterse uzaydan su taşımacılığı yaparlar gibime geliyor.
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dr20mouse 9 ay
Bu haber ciddi bir haber mi yani o kadar marsi aradılar su var mı diyede dibimizdeki ay'a şimdi mi baktılar?
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pastadanadam 9 ay dr20mouse
Ay bir gezegen değil. Mars'da su bulmak daha önemli. Bir akıllı biz değiliz.
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lterlemez 9 ay
Bence şimdiden çıkmaya başlamaları gerekiyor, çünkü ileride ekonomik nedenlerden ve nadir elementlerin daha zor bulunmaya başlanacak olması nedeniyle çok daha zor olacaktır.
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