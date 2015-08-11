NASA Ay'ın karanlık yüzünü gösteren bir video yayınladı

Haber Editörü
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)'nin bu yılın başında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlattığı gözlem uydusu DSCOVR, Dünya'nın 1.6 milyon kilometre uzağında konumlandığı noktadan ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya'nın 1.6 milyon kilometre mesafeden çekilmiş net bir görüntüsünü yakalayan DSCOVR, şimdi de Ay'ın karanlık yüzünü gösteren etkileyici görüntüler elde etti.
Bu görüntüleri bir araya getiren NASA, Dünya'yla arasına giren Ay'ın karanlık yüzünü resmeden DSCOVR'ın yakaladığı görüntüleri bir araya getiren yeni bir video yayınladı. Ay'ın karanlık yüzü yıllar önce fırlatılan uzay araçlarıyla gizemini kaybetmiş olsa da, NASA tarafından yayınlanan bu yeni video Ay'ın karanlık yüzünün daha önce olmadığı kadar net bir şekilde görülmesini sağladı.
Dünya'dan hiçbir zaman görülemeyen Ay'ın karanlık yüzü, ilk olarak 1959 yılında Sovyetler Birliği tarafından yörüngeye fırlatılan Luna 3 adlı uzay aracı tarafından görüntülenmişti.
http://news.softpedia.com/news/watch-nasa-animation-reveals-the-dark-side-of-the-moon-488787.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1959-2015: kabaca 50-60 yıl.
bizim için büyük, ay için an seviyesinde zamanlar.
Meteorlar hergün çarpmıyor , hem çarpsa da o kadar büyük bir değişikliği biz de fark ederiz.
Demekki fazla değişmemiş, en son 1959'da çekildiyse bu görüntüler fazla değişiklik yok hatta hiç yok o kadar meteor felan aya çarpıyor diyorlardı.
Abd hükümeti Nasa bütçesinde kısıntıya gideceğini söylediği anda,
Bütün teknoloji sitelerinde yok uzayda yaşam,yok mars,yok ayın karanlık yüzü haberleri çıktı.çıkıyor sürekli.
Nasa google'a epey reklam parası döktü son bir kaç aydır,sırf bütçeleri kesilmesin,bakın biz de iş yapıyoruz demek için.senin de fark ettiğin gibi adamlar iyi çalışıyor:)