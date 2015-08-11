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NASA Ay'ın karanlık yüzünü gösteren bir video yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA Ay'ın karanlık yüzünü gösteren bir video yayınladı
 Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)'nin bu yılın başında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlattığı gözlem uydusu DSCOVR, Dünya'nın 1.6 milyon kilometre uzağında konumlandığı noktadan ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya'nın 1.6 milyon kilometre mesafeden çekilmiş net bir görüntüsünü yakalayan DSCOVR, şimdi de Ay'ın karanlık yüzünü gösteren etkileyici görüntüler elde etti.
 Bu görüntüleri bir araya getiren NASA, Dünya'yla arasına giren Ay'ın karanlık yüzünü resmeden DSCOVR'ın yakaladığı görüntüleri bir araya getiren yeni bir video yayınladı. Ay'ın karanlık yüzü yıllar önce fırlatılan uzay araçlarıyla gizemini kaybetmiş olsa da, NASA tarafından yayınlanan bu yeni video Ay'ın karanlık yüzünün daha önce olmadığı kadar net bir şekilde görülmesini sağladı.
 Dünya'dan hiçbir zaman görülemeyen Ay'ın karanlık yüzü, ilk olarak 1959 yılında Sovyetler Birliği tarafından yörüngeye fırlatılan Luna 3 adlı uzay aracı tarafından görüntülenmişti.


http://news.softpedia.com/news/watch-nasa-animation-reveals-the-dark-side-of-the-moon-488787.shtml Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl en beğenilen
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OverClocK1ng 4 yıl
Dark Side Of The Moon...
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Mesudum 4 yıl
zumber4428
... o kadar meteor felan aya çarpıyor diyorlardı.

1959-2015: kabaca 50-60 yıl.
bizim için büyük, ay için an seviyesinde zamanlar.
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V4LKyR 4 yıl en beğenilen
Ay'ın karanlık yüzünde Decepticon'lar var.
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CooL_ROMEO 4 yıl
zumber4428
Fen kitaplarında zaten vardı hatta tıpkısının aynısı. :)
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Demekki fazla değişmemiş, en son 1959da çekildiyse bu görüntüler fazla değişiklik yok hatta hiç yok o kadar meteor felan aya çarpıyor diyorlardı.

Meteorlar hergün çarpmıyor , hem çarpsa da o kadar büyük bir değişikliği biz de fark ederiz.
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C-AyaR 4 yıl
Dh çekirdek ekibi komple tatilde galiba. Bu ara çıkan haberlerin en yenisi 1 haftalık
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OverClocK1ng 4 yıl
Dark Side Of The Moon...
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WarSaw 4 yıl
uzaktan göstersen ne olacak iyice bi yakınlaşsalarda amerikanın karanlık bölgede kalan gizli uzay üslerini yakından bi görebilseydik keşke
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mehmet4428 4 yıl
Fen kitaplarında zaten vardı hatta tıpkısının aynısı. :)

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Demekki fazla değişmemiş, en son 1959'da çekildiyse bu görüntüler fazla değişiklik yok hatta hiç yok o kadar meteor felan aya çarpıyor diyorlardı.
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kadirirdem 4 yıl
:)nasa güzel çalışıyor bu aralar....
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tolgatelli 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
:)nasa güzel çalışıyor bu aralar....

Abd hükümeti Nasa bütçesinde kısıntıya gideceğini söylediği anda,

Bütün teknoloji sitelerinde yok uzayda yaşam,yok mars,yok ayın karanlık yüzü haberleri çıktı.çıkıyor sürekli.

Nasa google'a epey reklam parası döktü son bir kaç aydır,sırf bütçeleri kesilmesin,bakın biz de iş yapıyoruz demek için.senin de fark ettiğin gibi adamlar iyi çalışıyor:)
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