NASA Ay'ın karanlık yüzünü gösteren bir video yayınladı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)'nin bu yılın başında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlattığı gözlem uydusu DSCOVR, Dünya'nın 1.6 milyon kilometre uzağında konumlandığı noktadan ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya'nın 1.6 milyon kilometre mesafeden çekilmiş net bir görüntüsünü yakalayan DSCOVR, şimdi de Ay'ın karanlık yüzünü gösteren etkileyici görüntüler elde etti.



Bu görüntüleri bir araya getiren NASA, Dünya'yla arasına giren Ay'ın karanlık yüzünü resmeden DSCOVR'ın yakaladığı görüntüleri bir araya getiren yeni bir video yayınladı. Ay'ın karanlık yüzü yıllar önce fırlatılan uzay araçlarıyla gizemini kaybetmiş olsa da, NASA tarafından yayınlanan bu yeni video Ay'ın karanlık yüzünün daha önce olmadığı kadar net bir şekilde görülmesini sağladı.



Dünya'dan hiçbir zaman görülemeyen Ay'ın karanlık yüzü, ilk olarak 1959 yılında Sovyetler Birliği tarafından yörüngeye fırlatılan Luna 3 adlı uzay aracı tarafından görüntülenmişti.





http://news.softpedia.com/news/watch-nasa-animation-reveals-the-dark-side-of-the-moon-488787.shtml