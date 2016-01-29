Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor

NASA'nın her yıl düzenlediği Anma Günü, bu yıl 28 Ocak'ta düzenlendi. Seremonide, uzay keşfi sırasında hayatlarını kaybeden Challenger, Apollo 1 ve Columbia mürettebatları onurlandırıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor
Her yıl geleneksel olarak düzenlediği Anma Günü ile, uzayın keşfi yolunda hayatını kaybeden astronotlarını anan Amerikan Uzay Ajansı (NASA), bu yılın seremonisini bugün düzenledi. 28 Ocak 1986'da, yörüngeye fırlatıldıktan dakikalar sonra havada infilak eden Challenger Uzay Mekiği'nde hayatını kaybeden 7 kişi, ölümlerinin 30. yılında bir kez daha anıldı ve NASA tarafından onurlandırıldı.
 Anma Günü'nde NASA tarafından onurlandırılan bir diğer ekip de, 27 Ocak 1967'de hayatlarını kaybeden Apollo 1 mürettebatı oldu. Apollo 1'in üç kişilik deneyimli ekibi, 1967 yılında düzenlenen bir test fırlatılışı sırasında kokpitlerinde çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybetmişti. Apollo 1'de yaşanan bu talihsiz olaydan önemli dersler çıkaran NASA, sonraki yıllarda Apollo programını önemli ölçüde geliştirdi ve bildiğiniz gibi sonunda Ay'a insan indirme hayalini başarıyla gerçekleştirdi.
 
NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor
2003 yılında Columbia Uzay Mekiği'nde hayatını kaybeden 7 kişi de NASA tarafından unutulmadı. 17 günlük araştırmasını tamamladıktan sonra Dünya'ya dönen Columbia Uzay Mekiği, fırlatılış sırasında oluşan bir kırık nedeniyle atmosfere girdikten sonra parçalanmıştı.
Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen anma seremonisine, NASA yönetiminden isimler ve hayatını kaybeden astronotların yakınları katıldı. Ayrıca NASA, anma gününe özel bir internet sitesi kurdu. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/28/nasa-day-of-remembrance-2016/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 3 yıl
olağan_şüpheli
şu öğretmenin olayı çok trajik gelmiştir bana. işte amerika genelinden bir öğretmeni uzaya yollayacaklar. tabiki binlerce öğretmen başvuru yapıyor. elemeler falan filan. son 4 öğretmen kalıyor. düşünsenize o son 4 öğretmenden biri olduğunuzu. içlerinden biri gidecek uzay. diğer üçüyse büyük bir üzüntü duyacak. uzaya bu kadar yakınken elenip gidememek... bayan öğretmen kazanıyor. muhtemelen diğer üç öğretmen piskolojik olarak yıkılmıştır. sonra mekik infilak ediyor. işte asıl merak ettiğim bu. diğer üç öğretmen nasıl bir duygu hissetmişlerdir. kazansalrdı onlar ölecekti . acaba üzülmüşlermidir ölen öğretmen için ,acaba ucuz yırtık diye sevinmişler midir , yoksa hazımsızlık duygusuyla oh olsun mu demişlerdir. bir de öğretmenin anne babası da izliyordu. orası da çok üzücü bir sahne. evladının mekikte uzay gidiyor ve birden buuuuuummmm ... o bakışları gerçekten üzücü
yine izlediğim belgesellerden birinden birisi mekiktekilerin mekk patladığında ölmediğinin söylemişti . yani patladan sonra hala hayataydılar ya yanarak öldüler ya da düştükten sonra öldüler hiç olmadı denizde boğularak öldüler .... neyse çocukken bu mekiklerle uzaya gitmenin hayalini kurardım hep. adamlar hizmet dışına çıkardılar. dünya üzerindeki en havalı görüntülerden biridir bu mekiklerin uzaya gidiş anı , sesin beyni tırmalaması ve arkasında bıraktığı bulut efektir... harika bir manzara... 1:25 den başlatın... challenger ın kaza anı ve öğretmenin ailesi bu da belgesel

Sanki canlı yayında idam sahnesi gibi. İdam bitti ve kalabalık dağıldı. O anne babanın duygularını tahmin bile edemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aeronautical Engineering 3 yıl
havada infilak eden uzay mekiği değil mi


şu christa adlı astronotun anne babası çok sakin karşılamışlar. şaşırdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcquazer 3 yıl
toprakları bol olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
En erdemli ölüm şekli. Allah mekanlarını cennet etsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 3 yıl
şu öğretmenin olayı çok trajik gelmiştir bana. işte amerika genelinden bir öğretmeni uzaya yollayacaklar. tabiki binlerce öğretmen başvuru yapıyor. elemeler falan filan. son 4 öğretmen kalıyor. düşünsenize o son 4 öğretmenden biri olduğunuzu. içlerinden biri gidecek uzay. diğer üçüyse büyük bir üzüntü duyacak. uzaya bu kadar yakınken elenip gidememek... bayan öğretmen kazanıyor. muhtemelen diğer üç öğretmen piskolojik olarak yıkılmıştır. sonra mekik infilak ediyor. işte asıl merak ettiğim bu. diğer üç öğretmen nasıl bir duygu hissetmişlerdir. kazansalrdı onlar ölecekti . acaba üzülmüşlermidir ölen öğretmen için ,acaba ucuz yırtık diye sevinmişler midir , yoksa hazımsızlık duygusuyla oh olsun mu demişlerdir.

bir de öğretmenin anne babası da izliyordu. orası da çok üzücü bir sahne. evladının mekikte uzay gidiyor ve birden buuuuuummmm ... o bakışları gerçekten üzücü


yine izlediğim belgesellerden birinden birisi mekiktekilerin mekk patladığında ölmediğinin söylemişti . yani patladan sonra hala hayataydılar ya yanarak öldüler ya da düştükten sonra öldüler hiç olmadı denizde boğularak öldüler ....

neyse çocukken bu mekiklerle uzaya gitmenin hayalini kurardım hep. adamlar hizmet dışına çıkardılar. dünya üzerindeki en havalı görüntülerden biridir bu mekiklerin uzaya gidiş anı , sesin beyni tırmalaması ve arkasında bıraktığı bulut efektir... harika bir manzara...
1:25 den başlatın...


challenger ın kaza anı ve öğretmenin ailesi


bu da belgesel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 3 yıl
Çok fena yav! Adamların hayatı pamuk ipliğine bağlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
Pozitif bilimlerin yanında moral değerlerin de devamlı dikkate alındığı bir toplum ve onu dışlamayan, küçümsemeyen bürokratik ve bilimsel yapılar.
İnşallah çok geçmeden bizde de yaygınlaşır.
Columbia-Zirve
Challenger-Meydan okuyan
Discovery-Keşif
Atlantis-Kayıp muhteşem kıta
Endeavour-Çaba, gayret
Zaman içinde, soğuk savaşın gösterişinden sonra daha mütevazi isimler gelmiş. Özellikle Endeavour ve Mars'a giden Sojourner/Tanrı Misafiri beni etkilemiştir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sorceress 3 yıl
Mekiğin ismi çok manidar. Kime kafa tutmaya kalktı acaba?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil 3 yıl Apple, bazı priz adaptörleri için değişim programı başlatıyor 3 yıl Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu 3 yıl Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi 3 yıl Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı 3 yıl Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı 3 yıl Dünyada internet kullanımı ve Türkiye 3 yıl Windows Phone satışları dibe vuruyor 3 yıl Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi 3 yıl Apple, uzaktan kablosuz şarj teknolojisi geliştiriyor 3 yıl Apple'dan eğitim yatırımı 3 yıl Yerli geliştiriciden iOS uyumlu yeni uygulama: Not Defterim 3 yıl Facebook'un canlı yayın özelliği tüm Amerika'da kullanıma açıldı 3 yıl Teknolojinin modüler kahramanı Casper Nirvana N240 şimdi Turkcell avantajlarıyla 3 yıl Casper 25’inci Yılını Kutluyor! 3 yıl Tesla, iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil geliştiriyor 3 yıl Türkiye’deki üçüncü Apple Store’un yeri belli oldu 3 yıl Akıllı telefon üreticileri 2015 yılında 1.4 milyar cihaz sevkiyatıyla rekor kırdı 3 yıl Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı 3 yıl Yapay zekanın fendi, Go'yu yendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor Sonraki Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor 3 yıl Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket 3 yıl Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler 3 yıl LG, Samsung'a Twitter üzerinden gönderme yaptı 3 yıl Komplo teorilerine matematiksel çözüm 3 yıl Google Dokümanlar yeni güncellemeyle mobil platformlara yorumlama desteği getiriyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı 3 yıl Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu 3 yıl AMD GPUOpen girişimi hayata geçiyor 3 yıl Yeni Rubik küp rekoru geliyor 3 yıl Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor 3 yıl 1010!'un yapımcısı Gram Games'ten yepyeni bir oyun: Merged! 3 yıl MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı 3 yıl SpaceX'in dörtlü paraşüt sistemi testleri başarıyla tamamladı 3 yıl Güvercinlerle Gerçekleştirilen Dünyanın İlk Işık İzi Fotoğraf Çekimi 3 yıl Tinder gif desteğine kavuştu 3 yıl Zyxel ile ağ ürünlerinde yeni trendleri ve şirketin 2016 planlarını konuştuk 3 yıl Google akıllı telefonlara derin öğrenme getirmek için Movidius ile ortaklık yapacak 3 yıl LG K10 ve K4 global pazarda satışa sunulacak 3 yıl Egzersiz odaklı yeni Android ve iOS uygulaması: Movesum Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim