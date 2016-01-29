NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlediği Anma Günü ile, uzayın keşfi yolunda hayatını kaybeden astronotlarını anan Amerikan Uzay Ajansı (NASA), bu yılın seremonisini bugün düzenledi. 28 Ocak 1986'da, yörüngeye fırlatıldıktan dakikalar sonra havada infilak eden Challenger Uzay Mekiği'nde hayatını kaybeden 7 kişi, ölümlerinin 30. yılında bir kez daha anıldı ve NASA tarafından onurlandırıldı.

Anma Günü'nde NASA tarafından onurlandırılan bir diğer ekip de, 27 Ocak 1967'de hayatlarını kaybeden Apollo 1 mürettebatı oldu. Apollo 1'in üç kişilik deneyimli ekibi, 1967 yılında düzenlenen bir test fırlatılışı sırasında kokpitlerinde çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybetmişti. Apollo 1'de yaşanan bu talihsiz olaydan önemli dersler çıkaran NASA, sonraki yıllarda Apollo programını önemli ölçüde geliştirdi ve bildiğiniz gibi sonunda Ay'a insan indirme hayalini başarıyla gerçekleştirdi.

2003 yılında Columbia Uzay Mekiği'nde hayatını kaybeden 7 kişi de NASA tarafından unutulmadı. 17 günlük araştırmasını tamamladıktan sonra Dünya'ya dönen Columbia Uzay Mekiği, fırlatılış sırasında oluşan bir kırık nedeniyle atmosfere girdikten sonra parçalanmıştı.

Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen anma seremonisine, NASA yönetiminden isimler ve hayatını kaybeden astronotların yakınları katıldı. Ayrıca NASA, anma gününe özel bir internet sitesi kurdu. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/28/nasa-day-of-remembrance-2016/