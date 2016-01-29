NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor

Haber Editörü
Her yıl geleneksel olarak düzenlediği Anma Günü ile, uzayın keşfi yolunda hayatını kaybeden astronotlarını anan Amerikan Uzay Ajansı (NASA), bu yılın seremonisini bugün düzenledi. 28 Ocak 1986'da, yörüngeye fırlatıldıktan dakikalar sonra havada infilak eden Challenger Uzay Mekiği'nde hayatını kaybeden 7 kişi, ölümlerinin 30. yılında bir kez daha anıldı ve NASA tarafından onurlandırıldı.
Anma Günü'nde NASA tarafından onurlandırılan bir diğer ekip de, 27 Ocak 1967'de hayatlarını kaybeden Apollo 1 mürettebatı oldu. Apollo 1'in üç kişilik deneyimli ekibi, 1967 yılında düzenlenen bir test fırlatılışı sırasında kokpitlerinde çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybetmişti. Apollo 1'de yaşanan bu talihsiz olaydan önemli dersler çıkaran NASA, sonraki yıllarda Apollo programını önemli ölçüde geliştirdi ve bildiğiniz gibi sonunda Ay'a insan indirme hayalini başarıyla gerçekleştirdi.
2003 yılında Columbia Uzay Mekiği'nde hayatını kaybeden 7 kişi de NASA tarafından unutulmadı. 17 günlük araştırmasını tamamladıktan sonra Dünya'ya dönen Columbia Uzay Mekiği, fırlatılış sırasında oluşan bir kırık nedeniyle atmosfere girdikten sonra parçalanmıştı.
Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen anma seremonisine, NASA yönetiminden isimler ve hayatını kaybeden astronotların yakınları katıldı. Ayrıca NASA, anma gününe özel bir internet sitesi kurdu. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2016/01/28/nasa-day-of-remembrance-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanki canlı yayında idam sahnesi gibi. İdam bitti ve kalabalık dağıldı. O anne babanın duygularını tahmin bile edemem.
şu christa adlı astronotun anne babası çok sakin karşılamışlar. şaşırdım
bir de öğretmenin anne babası da izliyordu. orası da çok üzücü bir sahne. evladının mekikte uzay gidiyor ve birden buuuuuummmm ... o bakışları gerçekten üzücü
yine izlediğim belgesellerden birinden birisi mekiktekilerin mekk patladığında ölmediğinin söylemişti . yani patladan sonra hala hayataydılar ya yanarak öldüler ya da düştükten sonra öldüler hiç olmadı denizde boğularak öldüler ....
neyse çocukken bu mekiklerle uzaya gitmenin hayalini kurardım hep. adamlar hizmet dışına çıkardılar. dünya üzerindeki en havalı görüntülerden biridir bu mekiklerin uzaya gidiş anı , sesin beyni tırmalaması ve arkasında bıraktığı bulut efektir... harika bir manzara...
1:25 den başlatın...
challenger ın kaza anı ve öğretmenin ailesi
bu da belgesel
İnşallah çok geçmeden bizde de yaygınlaşır.
Columbia-Zirve
Challenger-Meydan okuyan
Discovery-Keşif
Atlantis-Kayıp muhteşem kıta
Endeavour-Çaba, gayret
Zaman içinde, soğuk savaşın gösterişinden sonra daha mütevazi isimler gelmiş. Özellikle Endeavour ve Mars'a giden Sojourner/Tanrı Misafiri beni etkilemiştir