NASA Mars macerasının 50. yıldönümünü kutluyor

1964 yılının Kasım ayında NASA tarafından uzaya fırlatılan Mariner 4 uzay aracı, Temmuz 1965'te Mars'ın yakınından geçti ve böylece Kızıl Gezegen'in yakınından geçen ilk uzay aracı oldu. Mars'ın görüntülerini Dünya'ya gönderen Mariner 4, böylece ilk kez Dünya dışında bir gezegenin görüntülenmesini sağladı. Mariner 4 tarafından çekilen bu görüntüler siyah beyaz ve düşük çözünürlüklü olsa da, NASA'nın Mars macerası için tarihi bir öneme sahipti.



Mariner 4'ten bu yana Mars'a 15 farklı uzay aracı gönderen NASA, Kızıl Gezegen hakkında merak edilen birçok detayın ortaya çıkarılmasını sağladı. 1965'ten beri devam eden Mars macerasının 50. yıldönümünü kutlayan NASA, 50 yıldır süren araştırmaları bir araya getiren kısa bir video yayınladı.



Önümüzdeki yıl Mars'a yeni bir araştırma aracı daha yollayacak olan uzay ajansı, 2020 yılında yeni bir uzay aracı yollayacak ve Mars'a insanlı görev için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayacak. Mars'a ilk insanlı görevin 2030'lu yıllarda gerçekleşmesi bekleniyor.



http://news.softpedia.com/news/watch-50-years-of-mars-exploration-in-4-minutes-flat-489790.shtml