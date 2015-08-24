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NASA Mars macerasının 50. yıldönümünü kutluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA Mars macerasının 50. yıldönümünü kutluyor
 1964 yılının Kasım ayında NASA tarafından uzaya fırlatılan Mariner 4 uzay aracı, Temmuz 1965'te Mars'ın yakınından geçti ve böylece Kızıl Gezegen'in yakınından geçen ilk uzay aracı oldu. Mars'ın görüntülerini Dünya'ya gönderen Mariner 4, böylece ilk kez Dünya dışında bir gezegenin görüntülenmesini sağladı. Mariner 4 tarafından çekilen bu görüntüler siyah beyaz ve düşük çözünürlüklü olsa da, NASA'nın Mars macerası için tarihi bir öneme sahipti.
Mariner 4'ten bu yana Mars'a 15 farklı uzay aracı gönderen NASA, Kızıl Gezegen hakkında merak edilen birçok detayın ortaya çıkarılmasını sağladı. 1965'ten beri devam eden Mars macerasının 50. yıldönümünü kutlayan NASA, 50 yıldır süren araştırmaları bir araya getiren kısa bir video yayınladı.
Önümüzdeki yıl Mars'a yeni bir araştırma aracı daha yollayacak olan uzay ajansı, 2020 yılında yeni bir uzay aracı yollayacak ve Mars'a insanlı görev için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayacak. Mars'a ilk insanlı görevin 2030'lu yıllarda gerçekleşmesi bekleniyor.

http://news.softpedia.com/news/watch-50-years-of-mars-exploration-in-4-minutes-flat-489790.shtml Yorum Yaz
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aybey 4 yıl en beğenilen
Amerika'nın emperyalist tarafını sevmem. Ama adamlar bilimsel çalışmaları sayesinde uygarlığa yön veriyorlar. Kıskanıyorum doğrusu. Ne cevherlerimizi harcıyoruz ve harcamaya devam ediyoruz. Yerli uçak ve araba diyorlar. Ki bunları kendi uçağını üreten az sayıda ülkeden biriydik Cumhuriyetten sonra ve 50'lere kadar. Arabamızı da yaptık, tam 126 veya 136 günde... Ancak bu zaman zarfında dikkat edin bağımsız ve özgür akılları vardı bilim adamlarının. Bilim serbest ve kararlılıkla yapılırsa, teknoloji istesen de istemesen de peşi sıra geliyor ve yerli arabayı, uçağı ve hatta uzay aracını bile yaptırıyor.
İnşallah, Allah; kendisinin (Allah'ın) yardımıyla Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, hiç durmadan yürümeye yöneltir bizi.
Ki aklımızı işletmedikçe üzerimize yağan pislikten kurtulamayacağımızı söyleyen bir Allah'ın kulu olarak, yine onun yerine kuluna kul olanların bu hale getirdiği ülkemi üzülerek ve için kan ağlayarak izliyorum.
Orhun ve orta asya denilen Türkistan coğrafyasındaki balbalları okusak bile tekrar koşmaya başlar bu Tengriden bolmiş ÖkükTürük!
Amerika'nın emperyalist tarafını sevmem. Ama adamlar bilimsel çalışmaları sayesinde uygarlığa yön veriyorlar. Kıskanıyorum doğrusu. Ne cevherlerimizi harcıyoruz...
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aycibin 4 yıl maxkemal
maxkemal

aycibin

2020 olur 2030 olur,biz hala tuvalet kağıdı günah mıdır,kızları 10 yaşında evlendirsek olur mu diye tartışadururuz...


evet 2030 olur ve biz hala bu mesajlarla ne kadar bilimle iç içe olduğumuzu göstermeye ve hiciv yapmaya devam ederiz:))

bu örümcek beyinleri görmezden gelecek değiliz.gözümüze battıkça eleştireceğiz.

bir ülkenin kültür ve medeniyet seviyesi sanatla,sporla ve bilimle doğru orantılı.sanata "çıplak ucube" diye yıkarız,spora "tay,şort giyiyor" diye döveriz, bilime "gavur icadı" ya da "gereksiz yatırım" deriz.
maxkemalaycibin2020 olur 2030 olur,biz hala tuvalet kağıdı günah mıdır,kızları 10 yaşında evlendirsek olur mu...
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THUGGER 4 yıl
Helal olsun.
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Mianfei 4 yıl
Eğitim sistemimizin kökten değişmesi gerekiyor. Anaokulundan tut üniversite eğitimine kadar. Yerli Teknoloji Firmalarının vergi yerine argeleriyle para kazanması gerekiyor. Şöylede bir şey var ki bugün sistemimiz değişse bile ancak 20 yıl sonra meyvelerini veriyor olacak. Bilemiyorum biri kurtarsın bizi şu alacakaranlıktan...
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cadence1 4 yıl
marsta yaşam bulundu

youtube.com/...


taş görünümlü tavşan lar ... izleyin ve izletin NASA nın büyük başarılarını
ezikler sizi bir çöl çekimi yapamıyonuz cgi photoshop kullanıp bu ülkede o kadar uzman var halbuki ..

nasanın 2.5 milyar dolarlık mars filmi ... abd halkının vergilerini sağlam söğüşlüyor birileri


youtube.com/...


sincap fare tavşan her neyse ismi canlı bir organizma sonuçta
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cadence1 4 yıl Mianfei
Kalasso

Eğitim sistemimizin kökten değişmesi gerekiyor. Anaokulundan tut üniversite eğitimine kadar. Yerli Teknoloji Firmalarının vergi yerine argeleriyle para kazanması gerekiyor. Şöylede bir şey var ki bugün sistemimiz değişse bile ancak 20 yıl sonra meyvelerini veriyor olacak. Bilemiyorum biri kurtarsın bizi şu alacakaranlıktan...

bence alacakaranlıkta olan sensin
hatta karanlıktasın aydınlanman gerek

nasa nın basit photoshop numaralarıyla dünyada cekilmiş video fotograflarının marsta cekildiğine inanmışsın


ve bu mantıksızlık üzerine egitim sistemini eleştiriyorsun

ya şu cümleye ne demeli

Ama adamlar bilimsel çalışmaları sayesinde uygarlığa yön veriyorlar. Kıskanıyorum doğrusu


bu cümleyi kuran kişi nasanın henüz 100 km irtifada uçamadığını BİLİYOR MU ACABA ? marsa gitmeyi geç 60 km de uçabilen bir uçak henüz üretilmiş degil ...

komik olan şu : BİLİM ile BİLİM KURGUYU ayırt edemiyorsunuz
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kadirirdem 4 yıl
kutlasınlar bakalım. Bizde ilerde yerli arabamızı kutlarız inşallah :)
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aybey 4 yıl en beğenilen
Amerika'nın emperyalist tarafını sevmem. Ama adamlar bilimsel çalışmaları sayesinde uygarlığa yön veriyorlar. Kıskanıyorum doğrusu. Ne cevherlerimizi harcıyoruz ve harcamaya devam ediyoruz. Yerli uçak ve araba diyorlar. Ki bunları kendi uçağını üreten az sayıda ülkeden biriydik Cumhuriyetten sonra ve 50'lere kadar. Arabamızı da yaptık, tam 126 veya 136 günde... Ancak bu zaman zarfında dikkat edin bağımsız ve özgür akılları vardı bilim adamlarının. Bilim serbest ve kararlılıkla yapılırsa, teknoloji istesen de istemesen de peşi sıra geliyor ve yerli arabayı, uçağı ve hatta uzay aracını bile yaptırıyor.
İnşallah, Allah; kendisinin (Allah'ın) yardımıyla Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, hiç durmadan yürümeye yöneltir bizi.
Ki aklımızı işletmedikçe üzerimize yağan pislikten kurtulamayacağımızı söyleyen bir Allah'ın kulu olarak, yine onun yerine kuluna kul olanların bu hale getirdiği ülkemi üzülerek ve için kan ağlayarak izliyorum.
Orhun ve orta asya denilen Türkistan coğrafyasındaki balbalları okusak bile tekrar koşmaya başlar bu Tengriden bolmiş ÖkükTürük!
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maxkemal 4 yıl
aycibin
2020 olur 2030 olur,biz hala tuvalet kağıdı günah mıdır,kızları 10 yaşında evlendirsek olur mu diye tartışadururuz...

evet 2030 olur ve biz hala bu mesajlarla ne kadar bilimle iç içe olduğumuzu göstermeye ve hiciv yapmaya devam ederiz:))
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aycibin 4 yıl maxkemal
maxkemal

aycibin

2020 olur 2030 olur,biz hala tuvalet kağıdı günah mıdır,kızları 10 yaşında evlendirsek olur mu diye tartışadururuz...


evet 2030 olur ve biz hala bu mesajlarla ne kadar bilimle iç içe olduğumuzu göstermeye ve hiciv yapmaya devam ederiz:))

bu örümcek beyinleri görmezden gelecek değiliz.gözümüze battıkça eleştireceğiz.

bir ülkenin kültür ve medeniyet seviyesi sanatla,sporla ve bilimle doğru orantılı.sanata "çıplak ucube" diye yıkarız,spora "tay,şort giyiyor" diye döveriz, bilime "gavur icadı" ya da "gereksiz yatırım" deriz.
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aycibin 4 yıl
2020 olur 2030 olur,biz hala tuvalet kağıdı günah mıdır,kızları 10 yaşında evlendirsek olur mu diye tartışadururuz...
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