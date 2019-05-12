NASA, Mars’ta yaşam alanı oluşturma yarışmasının galibini açıkladı

NASA’nın, Mars gezegeninde yaşamanın neye benzeyebileceği fikri üzerine inşa ettiği ve “3D baskı tekniğiyle oluşturulmuş yaşam alanı (habitat) tasarlama görevi” adını verdiği yarışma sonuçlandı.

Toplamda 2 milyon dolarlık para ödülünün dağıtıldığı yarışmada birincilik ipini göğüsleyen New York merkezli AI SpaceFactory adlı tasarım ajansı, projesiyle 500,000 dolarlık birincilik ödülünün sahibi oldu. Penn State Üniversitesinde görevli araştırmacıların projesi ise ikinci sırayı elde ederek 200,000 dolar kazandı.

AI SpaceFactory’nin 2015 yılında başlayan yarışmada, finale kalmayı başaran 60 takımın önünde mücadeleyi tamamladığı ifade ediliyor. NASA’nın, Bradley Üniversitesi ile müşterek yürüttüğü yarışmanın finali de bu üniversitede yapılmış.

Arazide icra edilen yarışmada takımlardan, yaşam alanı tasarımlarına ait 1/3 oranındaki ölçeğin otonom olarak basılması talep edilmiş. Söz konusu tasarımlarda hem geri dönüştürülebilir hem de Mars ve Ay gibi uzak uzay ortamlarında bulunması ihtimali olan malzemelerin kullanılması istenmiş. Çok az insan müdahalesine izin verilen ve ekiplerin robotik inşaat tekniklerini kullandığı toplam 30 saatlik yorucu bir mücadelenin sonunda, AI SpaceFactory’nin Marsha adını verdiği tasarım kazanan yaşam alanı olmuş.

AI SpaceFactory, Marsha’nın; bozuk satıhlarda inşaat robotlarına duyulacak ihtiyacı en aza indirmek için uzun ve ince bir tasarım diliyle geliştirildiğini ifade ediyor. Şirkete göre inşaat robotu, dikey olarak yükselen bir kola sahip ve bu da robotun çalışırken sabit durumda kalmasına yarıyor. AI SpaceFactory’nin Marsha’ya ait tasarımı Tera adını verdiği çevre dostu ve Dünya’da kurulacak bir yaşam alanına da adapte edeceği belirtiliyor. Kitlesel fonlama (crowdfunding) yoluyla destelenen projenin ise çok yakında hayata geçirileceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör NASA’nın Yüzüncü Yıl Görevli projesine liderlik eden Monsi Roman, “Yarışmaya katılan ekiplerin hayal gücünü, adanmışlıklarını ve yaratıcılıklarını takdirle karşılıyoruz. Tasarımcıların bu projeleri sadece NASA’nın uzay hedefleri için değil, aynı zamanda Dünyamızdaki uygulanabilir konut çözümleri için de birer örnektir” ifadelerini kullanmış.

Son olarak, Marsha’nın oluşturulduğu görüntüleri videoda izleyebilirsiniz.

https://www.space.com/nasa-3d-printed-habitat-competition-winners.html