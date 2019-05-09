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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Önümüzdeki 10 yıla damga vuracak 15 uzay görevi

Uzay yarışlarının hız kesmediği bir dönemde artarak devam etmesi beklenen, takibi zor olabilecek ve önümüzdeki on yıla damga vuracak " 15 önemli uzay görevi" listemize göz atmaya davetlisiniz.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Önümüzdeki 10 yıla damga vuracak 15 uzay görevi
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Uzayda söz sahibi olmak isteyen ülkelerin ve özel şirketlerin yürüttüğü uzay faaliyetleri son zamanlarda iyiden iyiye hız kazandı. Bu kapsamda sizleri; önümüzdeki 10 yıl içinde artarak devam etmesi beklenen faaliyetlerden derlenen, “15 önemli uzay görevi” listemize göz atmaya davet ediyoruz.  

NASA Mars uzay aracı görevi (2020)

NASA tarafından Mars’ın Jezero Kraterine gönderilmesi planlanan uzay aracı, işler yolunda giderse 17 Temmuz ile 5 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki bir günde Kızıl Gezegene hareket edecek. Uzay aracının Mars’ın yüzeyine iniş tarihi olarak 18 Şubat 2021 belirlenmiş. Görevin, 687 Dünya gününe karşılık gelen bir Mars yılı sürmesi bekleniyor. Bu süre tabi ki uzayabilir. Uzay aracının seleflerine göre “daha yetenekli” tekerlek tasarımına ve matkaba sahip olduğu belirtilmiş.

ExoMars uzaya aracı Mars yüzeyine ulaşıyor (2021)

NASA’nın Mars 2020 göreviyle benzer tarihlerde hayata geçirilmesi beklenen faaliyet, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Roscosmos ortaklığı ile sürdürülüyor. Kızıl Gezegen’de hayatın izlerini arayacak olan görev aslında 2016 yılında başlamış ancak 2017 yılında Mars’a gönderiler ExoMars uzay aracı iniş sırasında gezegen yüzeyine çakılmıştı.

Roscosmos uzay turlarına başlıyor (2021)

Faaliyet, Rus Uzay Ajansı’nın Space Adventures ile başlattığı ortaklık neticesinde hayata geçirilecek. Roscosmos’un Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi sona erdiğinde, istasyonu lüks bir otele çevirme planları da bulunuyor.

James Webb Uzay Teleskobu (2021)

Uzun süren ertelemeler neticesinde, Hubble’ın halefi James Webb Uzay Teleskobu nihayet uzaya gönderilecek. Teleskop ESA’ya ait Ariane 5 roketiyle görev yerine çıkacak.

Hindistan, insanlı uzay görevleri âlemine giriş yapıyor (2021-2022)

Hindistan Uzay Ajansı (ISRO) 2021-2022 yılları arasında, ilk astronot grubunu bir hafta süreyle uzaya göndermeyi planlıyor. Ekipten birinin kadın olacağı belirtilen grup, Gaganyaan lakaplı araçla uzaya çıkacak.

SpaceX Mars görevi (2022)

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, 2022 yılında Mars’a düzenleyeceği insansız görevle, gezegende üs kurulabilme ihtimallerini araştıracak.

Çin’den üçüncü uzay istasyonu (2022)

Bu yılın başında Ay’ın karanlık yüzüne Chang’e 4 uzay aracını indiren Çin, 2022 yılında ise Ay’a kuracağı üsse astronot göndermeyi planlıyor. Daha sonraki tarihlerde gerçekleşecek astronot görevi sonrası ülkenin Mars’a uzay araçları göndermesi planlanıyor.

ESA’dan asteroit izleme görevi (2023)

ESA, risk teşkil eden asteroitleri gezegenimize yaklaşmadan önce tespit etmek için bir yöntem geliştirmek istiyor. Uzay Ajansı’nın bu kapsamda ikili asteroit sistemine düzenleyeceği Hera Görevi, insanlık tarihinde bir ilk olacak.

SpaceX’in turistik maksatlı ilk Ay gezisi (2023)

SpaceX’in Ay etrafında gerçekleştireceği uçuşta, Japon girişimci Yusaku Maezawa’nın yer alacağı ifade ediliyor.

JAXA Mars’ın Uydularını ziyaret ediyor (2025)

Japon Uzay Ajansı (JAXA) tarafından gönderilen Mars Uyduları Keşif Aracı, 2025 yılının Mart ayında Kızıl Gezegen’in yörüngesine girecek ve gezegenin Phobos uydusundan örnek toplayacak. Beş yıl sonra Dünya’ya dönmesi planlanan uzay aracının sağlayacağı bilgiler neticesinde, Mars Uydularının birer asteroit mi olduğu yoksa gezegen çarpışmaları neticesinde mi oluştuğu açıklanmaya çalışılacak.

Çok Büyük Teleskop faaliyete geçiyor (2025)

Yeryüzünde yürütülen bir çalışma olan Çok Büyük Teleskop projesi (The Extremely Large Telescope-ETL) tamamlandığında, en güçlü teleskoplardan 13 kat daha fazla ışık yakalayabilecek ve böylece çok daha detaylı fotoğraflar elde edilecek. Teleskop Şili’de inşa ediliyor.

“U.S habitat” Ay Geçidine ulaşıyor (2025)

NASA’nın uluslararası ortaklarla birlikte yürüttüğü Geçit projesinin inşası 2020’ler süresince devam edecek.  2025 yılında Geçit istasyonuna dâhil edilmesi beklenen yaşam alanı (habitat), Mars’a icra edilecek görevler için sıçrama tahtası vazifesi görecek.

NASA Psyche asteroitine göz kırpıyor (2026)

Kurumun 2022 yılında başlatacağı görevin dört yıl sürmesi bekleniyor. 2026 yılında asteroite ulaşması beklenen uzay aracı, bilim insanlarına göre asteroit kuşağındaki 10 büyük asteroitten biri olan Psyche’ın bir proto gezegenin (yeni oluşmakta olan ve normal bir gezegenden küçük olan gezegen) çekirdeği olabileceği tezini araştıracak.

ESA’nın JUICE kâşifi Jüpiter’e ulaşıyor (2029)

ESA’nın uzay aracı, Jüpiter’in üç uydusunu birden inceleyecek.

NASA’nın Mars görevi (2030’lar)

Bu görev, on yıllık sürenin dışına çıkılsa da insanlı Mars görevi olması kapsamında önem arz ediyor. Beş aşamalı seyahat planı sonrasında Kızıl Gezegen’e ulaşılması bekleniyor.


https://www.popularmechanics.com/space/g27392795/space-missions-next-decade/ Yorum Yaz
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nefendim 1 hf. en beğenilen
Dünya da uzay üzerine bu gelişmeler olurken, Türkiyemin gündemi:
2020: Beka problemi
2021:Beka Problemi
2022: Beka problemi
2023:Beka Problemi
2024: Beka problemi
2025:Beka Problemi
2026: Beka problemi
2027:Beka Problemi
2028: Beka problemi
2029:Beka Problemi
2030: Beka problemi
Dünya da uzay üzerine bu gelişmeler olurken, Türkiyemin gündemi:2020: Beka problemi2021:Beka Problemi2022: Beka problemi2023:Beka Problemi
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Nerevarine 1 hf.
Hintlilerle çok dalga geçiliyor yere s•çmaları vsvs adamlar uzaya yelken açıyorlar vay be.
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darkaura 1 hf.
artik james webb i uzaya gondersinler. ertelene ertelene bir hal oldu. goreve basladiginda hubbledan bile buyuk kesifler yapmasi cok olasi. yeni kesfedilen dis gezegenleri direk gorebilcegini dusununce her cesit supriz cikabilir.
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olağan_şüpheli 1 hf.
Güzel konu olmuş
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zildjiann 1 hf. olağan_şüpheli
Olumlu yorumunuz için teşekkür ederim.
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Francisco Lachowski 1 hf.
Gönül isterdi ki Türkiye de bir şeyler yapabilsin.
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nefendim 1 hf. en beğenilen
Dünya da uzay üzerine bu gelişmeler olurken, Türkiyemin gündemi:
2020: Beka problemi
2021:Beka Problemi
2022: Beka problemi
2023:Beka Problemi
2024: Beka problemi
2025:Beka Problemi
2026: Beka problemi
2027:Beka Problemi
2028: Beka problemi
2029:Beka Problemi
2030: Beka problemi
1 Yanıt Yanıtla +10
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atarlı.ergen 1 hf. nefendim
YALAN MI? Sen nerede yaşıyorsun bir ada ülkesinde mi yaşıyorun?
Adamlar etrafımızı sarmış devamlı tatbikat yapıyorlar savaş gemilerini getirdiler. S400 alırsanız ekonominizi perişan ederiz diye tehditler savuruyorlar. Muhalefete kendi adamlarını sokmaya çalışıyorlar daha ne yapsınlarki beka sorunu olmasın? Adamlar illa savaş mı açmaları gerekiyorki uyanasanız. Gerçi sizde suç yok suç sizi iyi yetiştirmeyen ailelerinizde elinize tableti, telefonu, bilgasayarı verip ilgilenmiyorlar. Sosyal medyada yetişiyor gençlerimiz batının algısına açık sorgulamayan bir nesil geliyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
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KalemKolik 1 hf.
James Webb Uzay Teleskobu yine ertelenir. Yeminle şebeğe çevirdiler projeyi.
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