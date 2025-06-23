Vera Rubin Gözlemevi’nden büyüleyici ilk kareler paylaşıldı

İlk kareler paylaşıldı
İnşa edilmiş en büyük kamera
8,4 metrelik gelişmiş teleskop ve şimdiye dek inşa edilmiş en büyük dijital kamera sensörüyle donatılan gözlemevi, çok güçlü bir veri işleme altyapısına sahip. Bu yıl sonunda başlayacak olan 10 yıllık LSST (Legacy Survey of Space and Time) projesiyle gökyüzünü her gece tarayarak en küçük değişimleri bile kaydedecek.
Gözlemevine ismini veren Vera C. Rubin, karanlık maddenin varlığını kanıtlayan öncü Amerikalı astronomdu. Evrenin yaklaşık %95’ini oluşturduğu düşünülen ancak hâlâ gizemini koruyan karanlık madde ve karanlık enerji üzerine yapılan araştırmalarda Rubin’in çalışmaları temel kabul ediliyor.
Aynı zamanda bir asteroit avcısı olan gözlemevi, yalnızca 10 saatlik gözlemde 2.104 yeni asteroit keşfetti. Bunlardan yedisi Dünya'ya yakın nesneler arasında yer alsa da hiçbirinin tehdit oluşturmadığı bildirildi. Bu sayı, diğer tüm yer ve uzay tabanlı gözlemevlerinin yıllık ortalama keşiflerinin yaklaşık %10’una tekabül ediyor.
Rubin Gözlemevi’nin önümüzdeki süreçte Güneş Sisteminden geçen yıldızlararası cisimleri tespit etme konusunda da en etkin gözlem aracı olması bekleniyor. Bu paylaşılan görüntüler ise sadece başlangıç; kısa süre içerisinde çok daha fazla görsel paylaşılacak. Canlı yayını aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: