Vera Rubin Gözlemevi’nden büyüleyici ilk kareler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Şili'nin Cerro Pachon zirvesinde konuşlanan Vera Rubin Gözlemevi, bilim dünyasının uzun süredir beklediği ilk görüntülerini paylaştı. ABD tarafından finanse edilen ve yapımı 20 yılı aşkın süredir devam eden bu dev astronomi merkezi, hem teknolojisi hem de elde ettiği görsellerle uzay araştırmalarında yeni bir çığır açacak.

İlk kareler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör İlk kareler arasında, Samanyolu Galaksisi’ndeki Üç Boğumlu (Trifid Nebula) ve Deniz Kulağı Bulutsuları (Lagoon Nebula) yer alıyor. 678 ayrı pozlamanın yedi saatlik bir sürede birleştirilmesiyle oluşturulan bu görüntü, binlerce ışık yılı uzaklıktaki bu yıldız doğumevlerini pembe ve turuncunun çarpıcı tonlarıyla gözler önüne seriyor. Daha önce silik ya da görünmez olan detaylar, şimdi tüm açıklığıyla izlenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer görüntüde ise Başak Kümesi (Virgo Cluster) adıyla bilinen devasa galaksi topluluğu yer alıyor. Gözlemevi ekibi ayrıca “kozmik hazine sandığı” adını verdikleri bir video yayımladı. Video, iki galaksiden başlayarak yaklaşık 10 milyon galaksilik bir manzaraya doğru yakın çekimden uzak plana geçiyor.

İnşa edilmiş en büyük kamera

8,4 metrelik gelişmiş teleskop ve şimdiye dek inşa edilmiş en büyük dijital kamera sensörüyle donatılan gözlemevi, çok güçlü bir veri işleme altyapısına sahip. Bu yıl sonunda başlayacak olan 10 yıllık LSST (Legacy Survey of Space and Time) projesiyle gökyüzünü her gece tarayarak en küçük değişimleri bile kaydedecek.

Gözlemevine ismini veren Vera C. Rubin, karanlık maddenin varlığını kanıtlayan öncü Amerikalı astronomdu. Evrenin yaklaşık %95’ini oluşturduğu düşünülen ancak hâlâ gizemini koruyan karanlık madde ve karanlık enerji üzerine yapılan araştırmalarda Rubin’in çalışmaları temel kabul ediliyor.

Aynı zamanda bir asteroit avcısı olan gözlemevi, yalnızca 10 saatlik gözlemde 2.104 yeni asteroit keşfetti. Bunlardan yedisi Dünya'ya yakın nesneler arasında yer alsa da hiçbirinin tehdit oluşturmadığı bildirildi. Bu sayı, diğer tüm yer ve uzay tabanlı gözlemevlerinin yıllık ortalama keşiflerinin yaklaşık %10’una tekabül ediyor.

Rubin Gözlemevi’nin önümüzdeki süreçte Güneş Sisteminden geçen yıldızlararası cisimleri tespit etme konusunda da en etkin gözlem aracı olması bekleniyor. Bu paylaşılan görüntüler ise sadece başlangıç; kısa süre içerisinde çok daha fazla görsel paylaşılacak. Canlı yayını aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.

