Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, Mars'ta bitki yetiştirilebileceğini doğruladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,5b
1
29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
NASA, Mars'ta bitki yetiştirilebileceğini doğruladı
Yaratık ve Blade Runner gibi bilim-kurgu klasiklerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen yeni filmi Marslı, geçtiğimiz günlerde sinemaseverlerle buluştu. Bir Mars görevi sırasında öldü sanılarak ekibi tarafından arkada bırakılan astronot Mark Watney'nin insan hayatına elverişli olmayan bir gezegende hayatta kalma mücadelesini anlatan film, hem sinemaseverler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.
 Teknik konularda NASA'dan destek alan ve hatta bazı NASA teknolojilerini kullanmasına izin verilen Marslı gerçeğe yakın bir uzay deneyimi yaşatma konusunda oldukça başarılı olsa da, filmdeki sahnelerden biri tartışma konusu oldu. Yıldız oyuncu Matt Damon tarafından canlandırılan Mark Watney'nin Mars toprağında patates yetiştirmesi, Kızıl Gezegen'de gerçekten de bitki yetiştirilip yetiştirilemeyeceği sorusunun bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.
 Yayınladığı açıklamayla konuya açıklık getiren NASA, Mars toprağında gerçekten de bitki yetiştirilebileceğini açıklayarak Marslı filminin bu konuda hata yapmadığını belirtti. Gezegende bitki yetiştirilmesi için kontrollü bir ortam sağlanmasını gerektiğini vurgulayan NASA, bu ortamın sağlanması halinde Mars'ta bitki yetiştirmenin mümkün olduğunu açıkladı. Zira NASA tarafından bugüne kadar yürütülen araştırmalar, Mars'taki toprağın bitkilerin büyümesi için gerekli besleyici maddelere sahip olduğunu gösteriyor.
Bitkiler için gerekli besinler Mars'ın yüzeyinde eşit şekilde bulunmadığı için gezegendeki bazı bölgelerin bitki yetiştirmeye çok daha uygun olduğunu belirten NASA, gelecekte Mars'a gidecek astronotların bu bölgelerde ekim yapabileceklerini ve mahsul toplayabileceklerini ifade etti.
NASA, Mars'ta bitki yetiştirilebileceğini doğruladı
 

http://news.softpedia.com/news/nasa-well-of-course-you-could-grow-plants-on-mars-494118.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 4 yıl en beğenilen profecco
profecco
Film hakkında spoiler vermeseydiniz keşke. Yeni çıkan filmlerin trailerini bile izlemiyorum. "Bir Mars görevi sırasında... " yı okudum ve bıraktım :)

Filmin konusuna bile spoiler diyorsunuz filmin adı marslı elinizde olsa filmim adını da öğrenmek istemezsiniz
profeccoFilm hakkında spoiler vermeseydiniz keşke. Yeni çıkan filmlerin trailerini bile izlemiyorum. "Bir Mars görevi sırasında... " yı okudum...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 4 yıl
Mars eriği,ilk baharda kilosu 200 bin dolara satılır aşeren hamile hanımlara.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig


profecco

Film hakkında spoiler vermeseydiniz keşke. Yeni çıkan filmlerin trailerini bile izlemiyorum. "Bir Mars görevi sırasında... " yı okudum ve bıraktım :)

Filmin konusuna bile spoiler diyorsunuz filmin adı marslı elinizde olsa filmim adını da öğrenmek istemezsiniz

Sözüm ona filmci bu arkadaşlar. Popülr kültürün yarattığı karakterler bunlar.

Erdoğan gibi konuştum.
RachsuchtigprofeccoFilm hakkında spoiler vermeseydiniz keşke. Yeni çıkan filmlerin trailerini bile izl...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
siz onu boşverinde gidin marsatan buraya besini nasıl getircekler bide marstayiyecek yetişene kadar biz yaşlanıp hatta ölebiliriz :D :D :D :D :D :D :D :D :/ :/ :D :D :+]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgikoruma 3 yıl
MARS HACKERI OLMAK İSTERMİSİNİZ HACKER EĞİTİMİ İÇİN www.bilgikoruma.net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 yıl
kenevir yetiştirip pazara sürerler yakında şaka bir yana kahve üretimi için 10-20 yıl sonra yağmur ormanlarının yüzde 20 si kesilip ekin alanı olarak değerlendirmeyi düşünen bir zihniyete sahip iken orada bitki yetiştirmek mantıklı aslında hatta ekimi ve toplanmasını kargolanmasını şuan ki teknoloji ile robotlarca yapmak çok ta zor değil kahve üretimini cidden hedefleyebilirler ileride en azından 2030-2050 yıllarına kadar yapabilirler umalım da yapsınlar dünyanın ihtiyacı ağaç ve yağmur ormanlarının artması iken kesmeyi düşünüyoruz yakında diğer gezegenlere göç de başlar zenginler için sonuçta 2050 de yaşanacak çevre kirliliğini düşünemiyorum şuan çinde bazı bölgelerde nefes bile almak imkansız mesela kirlilikten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uguryes 4 yıl
Filmde bu konu eksik anlatılmıştır. Kitabında, dünyadan getirilen toprak ve marsta kendi atıklarından meydana gelen gübre ile mars taprağını karıştırarak bitki yetiştirmek mümkün olmuştur. Film de sanki gübre ile mars toprağını karıştırınca bitki yetiştirmek mümkün gibi görünmüştür. Tartışmalar kaynağı okumayıp, eksik anlatımdan yola çıkanlardan kaynaklanmaktadır. Keşke donanımhaber böyle haberlerde biraz daha bilgi toplayıp haber yapsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 4 yıl
la oğlum boş işler bunlar mars mış bitki tarla felan bişey çıkmaz bunlar dan adam gibi belediyede iş bulacaksın yan gelip yatacaksın ( şaka len şaka herkeş benim gibi tembel olsa dünya çok farklı biryer olurdu) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fikret111 4 yıl
marsville diye oyun çıkarmanın tamzamanı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Marsta tarıma başlarınlar, ordanda saman ithal edelim!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
hawking 'in gorusu dogrultusunda, tam uyumlu olmasada bi sureligine insan turunu konuk edebilecek en elverisli dunya disi musait mesafe.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emc2xy 4 yıl
Tamam 100 yıla kalmaz dünya Mars'tan ithalata başlar.


Güzel gelişme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 4 yıl
Her şeye de spoiler diyen kitle gelmiş. Adama film Mars'ta geçiyor, desen buna bile spoiler diyecek. Yok o spoiler değil, marşpiye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 4 yıl
"teknik olarak" toprak bitki yetiştirmeye elverişli olabilir, ama gerçek hayatta marsın bir atmosferi olmadığı için güneş ışınları ve dolayısı ile yüklü miktar radyasyona maruz kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cntrl 4 yıl
en az 100 sene sonra anca gerçekleşecek bir hayal bu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byakrep 4 yıl cntrl
Hocam 100 yıl çok abartı bir tahmin olmuş. Adamlar daha geçen sene 2021deki mars görevinde bitki yetiştirmeyi deneyebiliriz demişler.max 20 yıla yetiştirirler diye düşünüyorum.
space.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8526 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, MARS ve
3 etiket daha Uzay The Martian nasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Gigaset Me Pro ön inceleme videosu: "Donanım özellikleriyle iddialı telefon" 4 yıl Mesut Çevik ile Teknoloji Yayıncılığı Sunumu ve Soru Cevap "Gebze Teknik Üniversitesi Buluşması" 4 yıl 2si1 "Serbest Stil" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Engellerin aşıldığı yerdeyiz: Düşler Akademisi'ni geziyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim