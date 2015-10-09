NASA, Mars'ta bitki yetiştirilebileceğini doğruladı

Yaratık ve Blade Runner gibi bilim-kurgu klasiklerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen yeni filmi Marslı, geçtiğimiz günlerde sinemaseverlerle buluştu . Bir Mars görevi sırasında öldü sanılarak ekibi tarafından arkada bırakılan astronot Mark Watney'nin insan hayatına elverişli olmayan bir gezegende hayatta kalma mücadelesini anlatan film, hem sinemaseverler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Teknik konularda NASA'dan destek alan ve hatta bazı NASA teknolojilerini kullanmasına izin verilen Marslı gerçeğe yakın bir uzay deneyimi yaşatma konusunda oldukça başarılı olsa da, filmdeki sahnelerden biri tartışma konusu oldu. Yıldız oyuncu Matt Damon tarafından canlandırılan Mark Watney'nin Mars toprağında patates yetiştirmesi, Kızıl Gezegen'de gerçekten de bitki yetiştirilip yetiştirilemeyeceği sorusunun bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.



Yayınladığı açıklamayla konuya açıklık getiren NASA, Mars toprağında gerçekten de bitki yetiştirilebileceğini açıklayarak Marslı filminin bu konuda hata yapmadığını belirtti. Gezegende bitki yetiştirilmesi için kontrollü bir ortam sağlanmasını gerektiğini vurgulayan NASA, bu ortamın sağlanması halinde Mars'ta bitki yetiştirmenin mümkün olduğunu açıkladı. Zira NASA tarafından bugüne kadar yürütülen araştırmalar, Mars'taki toprağın bitkilerin büyümesi için gerekli besleyici maddelere sahip olduğunu gösteriyor.



Bitkiler için gerekli besinler Mars'ın yüzeyinde eşit şekilde bulunmadığı için gezegendeki bazı bölgelerin bitki yetiştirmeye çok daha uygun olduğunu belirten NASA, gelecekte Mars'a gidecek astronotların bu bölgelerde ekim yapabileceklerini ve mahsul toplayabileceklerini ifade etti.



http://news.softpedia.com/news/nasa-well-of-course-you-could-grow-plants-on-mars-494118.shtml