Blue Origin, Mars için yüksek hızlı iletişim uydusu geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Dünya, gözlerini büyük ölçüde Artemis Ay keşif programına çevirmiş durumda. Ancak insanlığın uzun vadeli hayali yalnızca Ay’a değil, Mars’a ulaşmak. Her ne kadar bugün için resmi ve koordineli bir insanlı Mars görevi planı bulunmasa da, bu alanda hazırlık yapan şirketler şimdiden yarışa girmiş durumda. Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin de şimdi Mars’a yönelik bir atılım yapıyor.

Mars’a iletişim ağı kurulacak

NASA, birkaç ay önce 2028’den itibaren Mars’a insanlı görevlerde kullanılacak teknolojilerin test edilebileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Blue Origin, NASA’nın 2028 yılında başlatmayı planladığı Mars keşif misyonuna destek olacak Mars Telecommunications Orbiter (MTO) projesini tanıttı. Şirketin mevcut Blue Ring platformu üzerine inşa edilen MTO, Dünya ile Mars arasında kesintisiz ve yüksek hızlı iletişim sağlayacak gelişmiş bir röle ağı oluşturmayı hedefliyor.

MTO, yönlendirilebilir çoklu yüksek hızlı bağlantılar ve geniş kapsama alanı sağlayan güçlü anten sistemi sayesinde Dünya ile Mars arasında kesintisiz iletişim kuracak.Bu iletişim ağı, ayrıca alçak Mars yörüngesine yerleştirilecek UHF röle uyduları ile desteklenecek. Böylece hem mevcut Mars görevleri hem de gelecekteki iniş ve kalkış testleri için güvenilir veri aktarımı sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri, hibrit (elektrikli + kimyasal) itki sistemi. Bu sistem, yalnızca kimyasal motorlarla mümkün olmayan zorlu görev pencerelerinde bile Mars’a ulaşma imkanı tanıyor. MTO, yaklaşık 1.000 kg yük kapasitesi ile Mars yörüngesine taşınacak; bu kapasitenin büyük kısmı gelişmiş iletişim ekipmanlarına ayrılacak.

Blue Origin, projenin mevcut geliştirme aşaması hakkında bilgi paylaşmadı. Ancak şirket, MTO’nun 2028 itibarıyla NASA’nın tüm Mars görevlerinde - ister numune toplama, ister insanlı keşif olsun - kullanılmaya hazır olacağını belirtiyor.

