Blue Origin, Mars için yüksek hızlı iletişim uydusu geliştiriyor

Mars’a iletişim ağı kurulacak
NASA, birkaç ay önce 2028’den itibaren Mars’a insanlı görevlerde kullanılacak teknolojilerin test edilebileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Blue Origin, NASA’nın 2028 yılında başlatmayı planladığı Mars keşif misyonuna destek olacak Mars Telecommunications Orbiter (MTO) projesini tanıttı. Şirketin mevcut Blue Ring platformu üzerine inşa edilen MTO, Dünya ile Mars arasında kesintisiz ve yüksek hızlı iletişim sağlayacak gelişmiş bir röle ağı oluşturmayı hedefliyor.
MTO, yönlendirilebilir çoklu yüksek hızlı bağlantılar ve geniş kapsama alanı sağlayan güçlü anten sistemi sayesinde Dünya ile Mars arasında kesintisiz iletişim kuracak.Bu iletişim ağı, ayrıca alçak Mars yörüngesine yerleştirilecek UHF röle uyduları ile desteklenecek. Böylece hem mevcut Mars görevleri hem de gelecekteki iniş ve kalkış testleri için güvenilir veri aktarımı sağlanacak.
Blue Origin, projenin mevcut geliştirme aşaması hakkında bilgi paylaşmadı. Ancak şirket, MTO'nun 2028 itibarıyla NASA'nın tüm Mars görevlerinde - ister numune toplama, ister insanlı keşif olsun - kullanılmaya hazır olacağını belirtiyor.