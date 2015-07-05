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NASA Plüton ve uydusu Charon'un renkli görüntülerini yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA Plüton ve uydusu Charon'un renkli görüntülerini yayınladı
Güneş Sistemi'nde bir gezegen olmanın koşulları Uluslararası Astronomi Birliği tarafından 2006 yılında yeniden belirlenene kadar gezegen olarak kabul edilen, son yıllarda ise Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci cüce gezegeni olarak yeniden sınıflandırılan Plüton ilk kez renkli olarak görüntülendi.
NASA tarafından 2006 yılında fırlatılan insansız uzay aracı Yeni Ufuklar tarafından geçtiğimiz ay çekilen görüntüler, dün NASA tarafından yayınlandı. Hem Plüton'u hem de cüce gezegenin bilinen en büyük uydusu olan Charon'u gözler önüne seren bu yeni görüntüler, Plüton'un da Mars'a benzer bir şekilde kırmızımsı bir görünüme sahip olduğunu gösterdi. Cüce gezegenin büyük kısmı kırmızı veya tonlarından oluşurken, bir kısmının da gri renkte olduğu gözlemlendi. Yayınlanan bu yeni görüntüler, Plüton'un ekvator kısmına yakın bölgelerde henüz neden olduğu bilinmeyen büyük karanlık noktaların da bulunduğunu ortaya çıkardı.
 NASA araştırmacıları tarafından yayınlanan açıklamaya göre Plüton ve Charon'u Yeni Ufuklar aracının üstünde seyahat eden birine görünecekleri şekilde resmeden bu görüntüler, Plüton'un yaklaşık 24 milyon kilometre uzağından çekildiler. Oldukça uzak bir mesafeden çekilen bu görüntüler şaşırtıcı derecede detaylı olsa da, önümüzdeki günlerde daha detaylı görüntülerin de yayınlanması bekleniyor. 14 Temmuz'da Plüton'un yanından geçecek olan Yeni Ufuklar, bu uçuşu sırasında cüce gezegenle arasındaki mesafeyi 12.5 milyon kilometreye kadar indirecek.

http://news.softpedia.com/news/nasa-video-reveals-pluto-and-its-moon-charon-in-living-color-486032.shtml Yorum Yaz
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Keras 4 yıl en beğenilen fueledby
fueledby

Nasanın gercek uzay görüntülerine nerden ulasabılırız

nasa.gov/...

Hubble Görselleri : nasa.gov/...

onun dışında bu siteyi de tavsiye ederim : kozmikanafor.com/...
fueledbyNasanın gercek uzay görüntülerine nerden ulasabılırıznasa.gov/...Hubble Görselleri :
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Sirkadyen 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
şu ayın karanlık tarafı dışında her şeyi yayınlıyor bu NASA !

Şaka yapıyorsun umarım

evrimagaci.org/...
playstyleşu ayın karanlık tarafı dışında her şeyi yayınlıyor bu NASA !Şaka yapıyorsun umarımevrimagaci.org/....
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Aslanayolgosterenadam 4 yıl
Çok iyi Ya tebrik ederim nâsayi
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Kartal Göz 4 yıl
Aslında planlanandan birkaç gün önce de foto yollayabilirlerdi. 1 gün önce net foto yakalayamayıp da 1 gün sonrasına net bir şeyler yakalamak saçma geliyor. Sürprizi, tadı kaçmasın diye mi yapıyorlar nedir.
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memeti 4 yıl
Son 2 gun, sabirsizlikla bekliyorum.
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savarog 4 yıl
Son imaj, fotoğrafta pluton üzerinde işaretlenmiş bölgede uzunca bir yara izi var,
scarface pluton :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


fotoğrafı gören bilim adamlarının tepkisi,

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




nasa.gov/...

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MegaWolt38 4 yıl
Pluton en son gezegenlikten ihraç edilmişti.
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Keras 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gcb1903 4 yıl
Yazık ya sen milyonlarca milyarlarca yıldır dön gezegen diye sonra bir çırpıda kapıya koysunlar seni. İşte arkadaşlar sendikasız çalışmanın sonucu böyle haşırt diye atarlar adamı işten sonra birde ayı oynuyormuş gibi fotoğraflarını çeker ibrete aleme izlettirirler.
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aktorun 4 yıl
burrnn
erkanberk Samanyolu gezegeni içinde Kendi güneşimize ait gezegenler hakkında bile yeni keşifler yapıyoruz. Bu tür gelişmeler çok heyecan verici benim açımdan. Kendi galaksimizde bile 100 milyara yakın gezegen olduğunu düşünürsek hayretler içinde kalmamak mümkün değil...
samanyolunda 200-400 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. 400 milyarın daha üstü de olabilir ama kızıl devleri görmek çok zor olduğu için 400 üst limit olarak veriliyor.

Kızıl Dev leri görmek neden zor olsun ki?
Kırmızı Cüce leri kastediyorsun sanırım :) Görünmeleri çok çok zordur. Ortalama kütleleri Güneş'in yarısından az, yaydıkları ışık olarak on binde bir (1/10.000) kadar. Ve "muhtemelen" galaksimizdeki sayıları tüm yıldızların sayısından 2 kat fazladır.
Not : Güneş'e en yakın yıldız bir kırmızı cüce olan "Proxima Centauri" dir ve Güneş'e en yakın otuz yıldızın yirmisi kırmızı cücedir.
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AMERICAN 4 yıl
adamlar neler başarıyor biz kimlerle uğraşıyoruz
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UnRateD 4 yıl
Renkli halimi yoksa renklendirilmiş halimi ?Teknik bilgisi olan açıklayabilirmi.
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multiTYRT 4 yıl UnRateD
UnRateD

Renkli halimi yoksa renklendirilmiş halimi ?Teknik bilgisi olan açıklayabilirmi.

Video renkli ama büyük resim bilgisayar çizimi gibi duruyor. Olmayabilir de
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Infinitum Nihil 4 yıl UnRateD
UnRateD

Renkli halimi yoksa renklendirilmiş halimi ?Teknik bilgisi olan açıklayabilirmi.

Alttaki videoda görünen görüntüler NASA tarafından yayınlanan renkli hali. Yukarıdaki resimde görünen ise NASA tarafından çekilen görüntülerden yola çıkılarak hazırlanan renklendirilmiş hali.
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met@lrock 4 yıl
Nasa ile ilgili bir çok arşive buradan ulaşabilirsiniz.
nssdc.gsfc.nasa.gov/...
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teramit 4 yıl
haber için kullanılan görsel insanlarda yanlış izlenim oluşturuyor.Onların yanına gerçek olmadıklarını belirtmek lazım. nasa.gov/...
Bu adresten uzay aracının güncel bilgilerini bulabilirsiniz.
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