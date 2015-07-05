NASA Plüton ve uydusu Charon'un renkli görüntülerini yayınladı

Güneş Sistemi'nde bir gezegen olmanın koşulları Uluslararası Astronomi Birliği tarafından 2006 yılında yeniden belirlenene kadar gezegen olarak kabul edilen, son yıllarda ise Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci cüce gezegeni olarak yeniden sınıflandırılan Plüton ilk kez renkli olarak görüntülendi.

NASA tarafından 2006 yılında fırlatılan insansız uzay aracı Yeni Ufuklar tarafından geçtiğimiz ay çekilen görüntüler, dün NASA tarafından yayınlandı. Hem Plüton'u hem de cüce gezegenin bilinen en büyük uydusu olan Charon'u gözler önüne seren bu yeni görüntüler, Plüton'un da Mars'a benzer bir şekilde kırmızımsı bir görünüme sahip olduğunu gösterdi. Cüce gezegenin büyük kısmı kırmızı veya tonlarından oluşurken, bir kısmının da gri renkte olduğu gözlemlendi. Yayınlanan bu yeni görüntüler, Plüton'un ekvator kısmına yakın bölgelerde henüz neden olduğu bilinmeyen büyük karanlık noktaların da bulunduğunu ortaya çıkardı.



NASA araştırmacıları tarafından yayınlanan açıklamaya göre Plüton ve Charon'u Yeni Ufuklar aracının üstünde seyahat eden birine görünecekleri şekilde resmeden bu görüntüler, Plüton'un yaklaşık 24 milyon kilometre uzağından çekildiler. Oldukça uzak bir mesafeden çekilen bu görüntüler şaşırtıcı derecede detaylı olsa da, önümüzdeki günlerde daha detaylı görüntülerin de yayınlanması bekleniyor. 14 Temmuz'da Plüton'un yanından geçecek olan Yeni Ufuklar, bu uçuşu sırasında cüce gezegenle arasındaki mesafeyi 12.5 milyon kilometreye kadar indirecek.



http://news.softpedia.com/news/nasa-video-reveals-pluto-and-its-moon-charon-in-living-color-486032.shtml