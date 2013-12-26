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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, Titan'ın keşfi için kullanılabilecek "Super Ball Bot" isimli yeni aracını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, Titan'ın keşfi için kullanılabilecek
Dünya dışı diğer gezegenlere keşif amaçlı robot yollamak, oldukça zahmetli bir süreç. Özellikle bu robotların gezegen üzerine güvenli bir şekilde inmesi için gelişmiş roket ile paraşüt sistemleri gerekiyor ve gezegen üzerinde araştırma yapmak için de birçok zorlu arazi ile başa çıkılmak zorunda kalınıyor. İşte bu sorunların önüne geçilmesi için Vytas SunSpiral ve Adrian Agogino tarafından NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Ames Araştırma Merkezi'nde hazırlanan Super Ball Bot, ilginç ve farklı bir yapı ortaya koyuyor.

Geliştirilen çubuk ve kablo destekli özel iskelet yapısıyla oldukça yüksekten yapılan inişlerde oluşan darbeleri absorbe edebilen ve yine bu yapısıyla katlanarak tek bir modül içerisinde birden fazla sayıda taşınabilen Super Ball Bot, özellikle düşük ağırlık ve maliyet düzeyiyle Satürn'ün en büyük uydusu Titan gibi yerler üzerinde araştırma yapmak için ideal bir yapı sunuyor. Hareket etmek için bünyesinde yer alan ufak motorlardan güç alan araç, herhangi bir hava yastığı ya da paraşüt olmadan Titan üzerine 100 km yukarıdan atılabiliyor ve herhangi bir zarar görmeden başarılı şekilde iniş yaparak araştırma sürecine başlayabiliyor.
Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Super Ball Bot hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
NASA, Titan'ın keşfi için kullanılabilecek

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/nasas-squishable-ball-bot-could-explore-titan Yorum Yaz
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Morphinz 5 yıl en beğenilen
Bize yine "ADAMLAR YAPIYOR ABİ" demek düşüyor..
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aozgec 5 yıl
sanal versiyon ile gerçek versiyon arasında far var biraz. :) ama bitince garip ve güzel bir şey olacağa benziyor
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brkpskl 5 yıl
çok kullanışlı bir cihaz değil gibi , bununla ne yapılabilir ki ?
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Biyturs_OnSr 5 yıl
Videoda gördüğüm kadarıyla 5 metre gitmek 1 saat falan sürüyor heralde, daha çok yolu var bunun.
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aspirin_00 5 yıl
sanki tekerleğin icat edilmeden önceki hali :DDD
bu icatın telleri, girintili çıkıntılı taşlara takılmasın
adamlar resmen zoru başarmışlar karışık bir şey.
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artenis 5 yıl
Görsle olarak garipliğini söyle tasavvur edebilirsiniz ;
50 yıl once böyle bir cihaz dünyamıza atılmış olsaydı tepkimizi ölçebilirsiniz, dolayısı ile bilinmeyenler için atfedilen tasarımlar yeterince gerçekci denebilir ;)
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einhander 5 yıl
çok enteresanmış
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Morphinz 5 yıl en beğenilen
Bize yine "ADAMLAR YAPIYOR ABİ" demek düşüyor..
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