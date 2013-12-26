NASA, Titan'ın keşfi için kullanılabilecek "Super Ball Bot" isimli yeni aracını tanıttı

Dünya dışı diğer gezegenlere keşif amaçlı robot yollamak, oldukça zahmetli bir süreç. Özellikle bu robotların gezegen üzerine güvenli bir şekilde inmesi için gelişmiş roket ile paraşüt sistemleri gerekiyor ve gezegen üzerinde araştırma yapmak için de birçok zorlu arazi ile başa çıkılmak zorunda kalınıyor. İşte bu sorunların önüne geçilmesi için Vytas SunSpiral ve Adrian Agogino tarafından NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Ames Araştırma Merkezi'nde hazırlanan Super Ball Bot, ilginç ve farklı bir yapı ortaya koyuyor.





Geliştirilen çubuk ve kablo destekli özel iskelet yapısıyla oldukça yüksekten yapılan inişlerde oluşan darbeleri absorbe edebilen ve yine bu yapısıyla katlanarak tek bir modül içerisinde birden fazla sayıda taşınabilen Super Ball Bot, özellikle düşük ağırlık ve maliyet düzeyiyle Satürn'ün en büyük uydusu Titan gibi yerler üzerinde araştırma yapmak için ideal bir yapı sunuyor. Hareket etmek için bünyesinde yer alan ufak motorlardan güç alan araç, herhangi bir hava yastığı ya da paraşüt olmadan Titan üzerine 100 km yukarıdan atılabiliyor ve herhangi bir zarar görmeden başarılı şekilde iniş yaparak araştırma sürecine başlayabiliyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Super Ball Bot hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/nasas-squishable-ball-bot-could-explore-titan