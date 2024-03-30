Nadir gerçekleşen nova patlaması çıplak gözle görülebilecek

Samanyolu Galaksisi'nde yaşanacak bir yıldız patlaması Kuzey Yarımküre'den birkaç gün boyunca çıplak gözle görülebilecek.
NASA, eylüle kadar gerçekleşecek nova patlamasının gece göğünde Kutup Yıldızı kadar parlak "yeni" bir yıldız gibi, bir hafta boyunca görülebileceğini açıkladı. ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nde fizik alanında yardımcı doçent olan Jonathan Blazek bunun teknik olarak yeni bir yıldız olmadığını, sadece yıldız sisteminin insanların görebileceği kadar parlak hale geleceğini söylüyor.
Bilim insanları Dünya'dan yaklaşık 3 bin ışık yılı uzaktaki T Coronae Borealis adlı yıldız sistemindeki nova patlamasının 80 yılda bir gerçekleşmesi nedeniyle bir kişinin hayatında bir kere yaşayabileceği bir deneyim olduğunun altını çiziyor.
Süpernova patlaması bir yıldızın "çekirdeğinin çökerek" tamamen yok olması anlamına gelirken, nova patlaması yıldızın yüzeyinde meydana gelerek maddelerin uzaya fırlatılmasına yol açsa da yıldızı yok etmiyor. Bir beyaz cüce ve bir kırmızı dev yıldızı içeren sözkonusu yıldız sistemindeyse bu türden son patlama 1946'da gerçekleşti. Bu yılki patlamadan sonra da yaklaşık 80 yıl daha böyle bir olay yaşanması beklenmiyor.
T Coronae Borealis gibi iki yıldızın birbirine çok yakın olduğu sistemlerde kırmızı devden gelen madde sürekli beyaz cücenin yüzeyine dökülüyor. Bu durumun zaman içinde yarattığı basınç ve ısı, nihayetinde patlamayı tetikliyor.
Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde fizik ve astronomi alanında emeritus profesör olan Bradley Schaefer bu olayı uzayda patlayan bir hidrojen bombasına benzeterek esasen Dünya'dan görülecek şeyin bunun sonucunda ortaya çıkan ateş topu olacağını belirtiyor.
Blazek ise "Beyaz cüce çok daha küçük ve çok daha yoğun olduğundan beyaz cücenin üzerinde çoğunlukla hidrojen ve belki biraz da helyumdan oluşan küçük bir disk meydana geliyor. Bunun yeterince birikmesiyle de aslında tutuşuyor. Bu tam anlamıyla ateş gibi bir yanma değil; termonükleer bir yanma ve hidrojenin füzyon reaksiyonu geçirmesi sözkonusu."
Corona Borealis takımyıldızında gerçekleşecek patlama birkaç gün boyunca çıplak gözle görüldükten sonra sönmeye başlayacak. Öte yandan NASA, parlaklığı azaldıktan sonra bile patlamanın dürbünle yaklaşık bir hafta boyunca gözlemlenebileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...