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    Nadir gerçekleşen nova patlaması çıplak gözle görülebilecek

    Samanyolu'nda nadir görülen bir nova patlamasının meydana gelmesi bekleniyor. Bu patlama o kadar parlak olacak ki gece gökyüzünde kısa bir süre için 'yeni' bir yıldızın görünmesine neden olacak.

    Nadir gerçekleşen nova patlaması çıplak gözle görülebilecek Tam Boyutta Gör

    Samanyolu Galaksisi'nde yaşanacak bir yıldız patlaması Kuzey Yarımküre'den birkaç gün boyunca çıplak gözle görülebilecek.

    NASA, eylüle kadar gerçekleşecek nova patlamasının gece göğünde Kutup Yıldızı kadar parlak "yeni" bir yıldız gibi, bir hafta boyunca görülebileceğini açıkladı. ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nde fizik alanında yardımcı doçent olan Jonathan Blazek bunun teknik olarak yeni bir yıldız olmadığını, sadece yıldız sisteminin insanların görebileceği kadar parlak hale geleceğini söylüyor. 

    Bilim insanları Dünya'dan yaklaşık 3 bin ışık yılı uzaktaki T Coronae Borealis adlı yıldız sistemindeki nova patlamasının 80 yılda bir gerçekleşmesi nedeniyle bir kişinin hayatında bir kere yaşayabileceği bir deneyim olduğunun altını çiziyor.

    Süpernova patlaması bir yıldızın "çekirdeğinin çökerek" tamamen yok olması anlamına gelirken, nova patlaması yıldızın yüzeyinde meydana gelerek maddelerin uzaya fırlatılmasına yol açsa da yıldızı yok etmiyor. Bir beyaz cüce ve bir kırmızı dev yıldızı içeren sözkonusu yıldız sistemindeyse bu türden son patlama 1946'da gerçekleşti. Bu yılki patlamadan sonra da yaklaşık 80 yıl daha böyle bir olay yaşanması beklenmiyor. 

    T Coronae Borealis gibi iki yıldızın birbirine çok yakın olduğu sistemlerde kırmızı devden gelen madde sürekli beyaz cücenin yüzeyine dökülüyor. Bu durumun zaman içinde yarattığı basınç ve ısı, nihayetinde patlamayı tetikliyor.

    Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde fizik ve astronomi alanında emeritus profesör olan Bradley Schaefer bu olayı uzayda patlayan bir hidrojen bombasına benzeterek esasen Dünya'dan görülecek şeyin bunun sonucunda ortaya çıkan ateş topu olacağını belirtiyor.

    Blazek ise "Beyaz cüce çok daha küçük ve çok daha yoğun olduğundan beyaz cücenin üzerinde çoğunlukla hidrojen ve belki biraz da helyumdan oluşan küçük bir disk meydana geliyor. Bunun yeterince birikmesiyle de aslında tutuşuyor. Bu tam anlamıyla ateş gibi bir yanma değil; termonükleer bir yanma ve hidrojenin füzyon reaksiyonu geçirmesi sözkonusu."

    Corona Borealis takımyıldızında gerçekleşecek patlama birkaç gün boyunca çıplak gözle görüldükten sonra sönmeye başlayacak. Öte yandan NASA, parlaklığı azaldıktan sonra bile patlamanın dürbünle yaklaşık bir hafta boyunca gözlemlenebileceğini belirtiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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