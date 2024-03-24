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    NASA, 2030'da Jüpiter'in uydusunda yaşam bulabilir

    Bilim adamları, NASA'nın 2030 yılında 178 milyon dolarlık gemisini Jüpiter'in uydusuna fırlattığında uzaylı yaşamını doğrulayabileceğini resmen kamuoyuna açıkladı.

    NASA, 2030'da Jüpiter'in uydusunda yaşam bulabilir

    Bilim adamları, NASA'nın 2030 yılında 178 milyon dolarlık gemisini Jüpiter'in uydusuna fırlattığında uzaylı yaşamını doğrulayabileceğini açıkladı.

    Amerikan Uzay Ajansı NASA, buzlu ayı araştırmak için dört yılını harcayacağı Europa'ya beş buçuk yolculuğu için Ekim ayında Europa Clipper'ı piyasaya sürecek.

    Şimdi, yeni bir çalışma, gemideki enstrümanları analiz ederek, uydunun okyanuslarından atılan küçük bir buz tanesinde tek bir canlı hücreyi toplayabildiklerini tespit etti.

    Washington Üniversitesi, araçların yüz binlerce buz tanesinden birindeki mikropları tespit edebileceğini ve dünyadaki yaşamın temel bileşenleri olan kimyasalları belirleyebileceğini belirledi.

    Baş yazar Fabian Klenner şunları söyledi: "İlk defa, hücresel malzemenin küçük bir kısmının bile bir uzay aracındaki bir kütle spektrometresi ile tanımlanabileceğini gösterdik. Sonuçlarımız bize, yaklaşmakta olan enstrümanları kullanarak, okyanus taşıyan uydularda bulunabileceğine giderek daha fazla inandığımız, Dünya'dakilere benzer yaşam formlarını tespit edebileceğimize dair daha fazla güven veriyor."

    NASA, su ve belirli besinlerle dolu olduğu için Europa'yı incelemeyi seçti-bunların hepsi Ay'ın yaşamı desteklediği anlamına gelebilir.

    Bilim adamları daha önce bir gezegenin yaşama sahip olması için üç ana bileşene sahip olması gerektiğini belirlediler: sıvı suyun var olmasına izin veren sıcaklıklar; karbon bazlı moleküllerin varlığı ve güneş ışığı gibi bir enerji girişi. Jüpiter'in uydusu Europa hepsine sahip görünüyor.

    Uzaktaki gezegen gövdesini toplam beş uzay aracı ziyaret etti, ancak Clipper önceki herhangi bir görevin en güçlü araçlarını içerecek şekilde ayarlandı ve yaşam aramak amacıyla geliştirildi.

    Yeni çalışma, Alaska kıyılarındaki sularda bulunan Sphingopyxis alaskensis adlı yaygın bir bakteriye odaklandı.

    Araştırmacılar bu örneği, çoğu modellenmiş organizmadan daha sert olması ve seyrek besinlerle soğuk ortamlarda hayatta kalma yeteneği nedeniyle seçtiler - Europa'da yaşamın karşılaşacağı özelliklere benzer özellikler.

    Clipper misyonu, Jüpiter'in dördüncü en büyük ayı olan Europa'nın 'sofistike bir bilim araçları paketi' kullanarak yaşam için uygun koşullara ev sahipliği yapıp yapmadığını bulmayı amaçlıyor.

    Klenner, "Son derece küçükler, bu yüzden teoride Enceladus veya Europa gibi bir okyanus dünyasından yayılan buz tanelerine sığabiliyorlar" dedi.

    Simülasyon, Clipper'ın Yüzey Tozu Analizörünün (SUDA) bir senaryosunu içeriyordu; bu, yürürlüğe giren buz granlarını toplayacak ve kimyalarını tanımlayacak.

    SUDA, toz/buz tanelerindeki tuzları benzersiz bir şekilde tespit edebilir. NASA yaptığı açıklamada, tahılların hızı ve yönü Suda'ya kökenlerini Europa'nın yüzeyinde söyleyecek.

    Cihaz ayrıca negatif yüklü iyonları tespit ederek yağ asitlerini ve lipitleri toplamasına izin verecek.

    Klenner, "Benim için lipitleri veya yağ asitlerini aramak, DNA'nın yapı taşlarını aramaktan daha heyecan verici ve bunun nedeni, yağ asitlerinin daha kararlı görünmesidir" dedi.

    Freie Universität Berlin'de gezegen bilimleri profesörü olan kıdemli yazar Frank Postberg şunları söyledi: 'NASA'nın Europa Clipper uzay sondasındaki Yüzey Tozu Analizörü gibi uygun enstrümantasyonla, buzlu aylarda yaşamı veya izlerini bulmak düşündüğümüzden daha kolay olabilir. Elbette orada yaşam varsa ve yer altı su deposu gibi bir ortamdan kaynaklanan buz taneleri içine alınmaya özen gösteriyorsa."

    Uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Musk'un şirketine ait bir Falcon Heavy roketiyle fırlatılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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