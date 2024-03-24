NASA, 2030'da Jüpiter'in uydusunda yaşam bulabilir

Bilim adamları, NASA'nın 2030 yılında 178 milyon dolarlık gemisini Jüpiter'in uydusuna fırlattığında uzaylı yaşamını doğrulayabileceğini açıkladı.

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Amerikan Uzay Ajansı NASA, buzlu ayı araştırmak için dört yılını harcayacağı Europa'ya beş buçuk yolculuğu için Ekim ayında Europa Clipper'ı piyasaya sürecek.

Şimdi, yeni bir çalışma, gemideki enstrümanları analiz ederek, uydunun okyanuslarından atılan küçük bir buz tanesinde tek bir canlı hücreyi toplayabildiklerini tespit etti.

Washington Üniversitesi, araçların yüz binlerce buz tanesinden birindeki mikropları tespit edebileceğini ve dünyadaki yaşamın temel bileşenleri olan kimyasalları belirleyebileceğini belirledi.

Baş yazar Fabian Klenner şunları söyledi: "İlk defa, hücresel malzemenin küçük bir kısmının bile bir uzay aracındaki bir kütle spektrometresi ile tanımlanabileceğini gösterdik. Sonuçlarımız bize, yaklaşmakta olan enstrümanları kullanarak, okyanus taşıyan uydularda bulunabileceğine giderek daha fazla inandığımız, Dünya'dakilere benzer yaşam formlarını tespit edebileceğimize dair daha fazla güven veriyor."

NASA, su ve belirli besinlerle dolu olduğu için Europa'yı incelemeyi seçti-bunların hepsi Ay'ın yaşamı desteklediği anlamına gelebilir.

Bilim adamları daha önce bir gezegenin yaşama sahip olması için üç ana bileşene sahip olması gerektiğini belirlediler: sıvı suyun var olmasına izin veren sıcaklıklar; karbon bazlı moleküllerin varlığı ve güneş ışığı gibi bir enerji girişi. Jüpiter'in uydusu Europa hepsine sahip görünüyor.

Uzaktaki gezegen gövdesini toplam beş uzay aracı ziyaret etti, ancak Clipper önceki herhangi bir görevin en güçlü araçlarını içerecek şekilde ayarlandı ve yaşam aramak amacıyla geliştirildi.

Yeni çalışma, Alaska kıyılarındaki sularda bulunan Sphingopyxis alaskensis adlı yaygın bir bakteriye odaklandı.

Araştırmacılar bu örneği, çoğu modellenmiş organizmadan daha sert olması ve seyrek besinlerle soğuk ortamlarda hayatta kalma yeteneği nedeniyle seçtiler - Europa'da yaşamın karşılaşacağı özelliklere benzer özellikler.

Clipper misyonu, Jüpiter'in dördüncü en büyük ayı olan Europa'nın 'sofistike bir bilim araçları paketi' kullanarak yaşam için uygun koşullara ev sahipliği yapıp yapmadığını bulmayı amaçlıyor.

Klenner, "Son derece küçükler, bu yüzden teoride Enceladus veya Europa gibi bir okyanus dünyasından yayılan buz tanelerine sığabiliyorlar" dedi.

Simülasyon, Clipper'ın Yüzey Tozu Analizörünün (SUDA) bir senaryosunu içeriyordu; bu, yürürlüğe giren buz granlarını toplayacak ve kimyalarını tanımlayacak.

SUDA, toz/buz tanelerindeki tuzları benzersiz bir şekilde tespit edebilir. NASA yaptığı açıklamada, tahılların hızı ve yönü Suda'ya kökenlerini Europa'nın yüzeyinde söyleyecek.

Cihaz ayrıca negatif yüklü iyonları tespit ederek yağ asitlerini ve lipitleri toplamasına izin verecek.

Klenner, "Benim için lipitleri veya yağ asitlerini aramak, DNA'nın yapı taşlarını aramaktan daha heyecan verici ve bunun nedeni, yağ asitlerinin daha kararlı görünmesidir" dedi.

Freie Universität Berlin'de gezegen bilimleri profesörü olan kıdemli yazar Frank Postberg şunları söyledi: 'NASA'nın Europa Clipper uzay sondasındaki Yüzey Tozu Analizörü gibi uygun enstrümantasyonla, buzlu aylarda yaşamı veya izlerini bulmak düşündüğümüzden daha kolay olabilir. Elbette orada yaşam varsa ve yer altı su deposu gibi bir ortamdan kaynaklanan buz taneleri içine alınmaya özen gösteriyorsa."

Uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Musk'un şirketine ait bir Falcon Heavy roketiyle fırlatılacak.

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