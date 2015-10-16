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NASA aracı Satürn'ün uydusunu yakından görüntüleyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA aracı Satürn'ün uydusunu yakından görüntüleyecek
 NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması sonucu 1997 yılında uzaya fırlatılan Cassini uzay aracı, görev süresinin sonuna yaklaşırken önemli bir araştırma uçuşu daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2004 yılından beri Satürn'ü ve gezegenin uydularını inceleyen uzay aracı, önümüzdeki günlerde Satürn'ün altıncı büyük uydusu olan Enceladus'u yakından görüntüleyecek.
 Satürn'ün buz kaplı uydusu hakkında daha fazla veri toplayabilmek için bugün başlayarak üç yakın mesafeli uçuş gerçekleştirecek olan Cassini uzay aracı, bu yılın sonunda gerçekleştireceği üçüncü uçuş sırasında Enceladus'u 48.2 kilometre uzaklıktan görüntüleyecek. Cassini'nin bu uçuşlarda topladığı verilerin, sürekli olarak buz püsküren uydunun yüzeyinin altında neler olup bittiğiyle ilgili önemli bilgileri gün yüzüne çıkarması bekleniyor.
 NASA'nın Cassini ekibinde yer alan Bonnie Buratti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Enceladus'u 10 yıldır incelediklerini ve uydunun kendilerini fazlasıyla şaşırttığını belirtti. Hem yüzeyde hem de yüzeyin altındaki yoğun aktivitenin şaşırtıcı olduğunu belirten Buratti, buna neyin sebep olduğunu ve uydunun zamanla nasıl bu hale geldiğini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.
 
NASA aracı Satürn'ün uydusunu yakından görüntüleyecek
Buz kaplı yüzeyinin altında tüm gezegeni saran bir okyanus saklayan Enceladus'da bugüne kadar yürütülen incelemeler, uydunun Dünya'daki okyanuslarda görülene benzer hipotermal aktiviteye ve gayzerlere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı. Okyanus, gayzerler ve hipotermal aktivite bir araya geldiğinde Satürn'ün uydusunu Dünya dışında hayat bulma arayışında en önemli adaylar arasına yerleştiriyor.
Aralık ayında gerçekleştireceği üçüncü uçuşun ardından Enceladus'u terk ederek yeniden Satürn'e yönelecek olan Cassini uzay aracı, 2017 yılında Satürn'ün atmosferine girmesinin ardından infilak edecek ve böylece 20 yıllık görevini tamamlamış olacak.

http://news.sky.com/story/1570116/nasa-probe-to-swoop-past-surface-of-saturn-moon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
Goruntulesin bakalım neler gorecez
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fatsa52 4 yıl
Intihar uydusu.
Hayir niye infilak ettiriyosun.Yillarca hizmet etmus sana. Sal boşa aksın gitsin.
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lapatid 4 yıl fatsa52
fatsa52
Intihar uydusu.
Hayir niye infilak ettiriyosun.Yillarca hizmet etmus sana. Sal boşa aksın gitsin.


hocam haberdeki araçta ayni durum gecerli mi bilmiyorum ancak jupiter in yasam olma ihtimali olan uydusu titan a giden araca bir muhendisin hapsirdigi anlasilinca araci jupitere carptirmislardi potansiyel yasami tehdit etmemek icin
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
kesin hamsi vardır
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