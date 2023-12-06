NASA, uzaylıları bulmak için nükleer enerjili Cyrobot görevini detaylandırdı

NASA, Dünya dışı yaşamı arıyor
NASA şu anda sıvı suyun varlığını doğrudan tespit etmek ve yaşam formlarını destekleme potansiyelini araştırmak için bu uyduların buz kabuklarını delecek Cryobot misyonunun uygulanabilirliği üzerinde çalışıyor. Bu muhtemelen iniş aracının yardımıyla konuşlandırılacak nükleer enerjili bir sonda olacak. NASA, yaptığı açıklamada çok sayıda araştırmacının Şubat 2023'te düzenlenen çalıştayda bir araya geldiğini, tartışmaların ana odağının ise en son gelişmeler ve Cryobot misyonu için bir yol haritası olduğunu belirtti.
Benzer sondaj teknikleri Dünya’da kullanılıyor olsa da bu tekniği Europa ve Enceladus'un soğuk ve kalın buz kabuklarına nüfuz edecek şekilde uyarlamak her açıdan zor bir iş. NASA'nın Gezegen Keşif Bilimi Teknoloji Ofisi (PESTO) tarafından düzenlenen bu çalıştayda, Cryobot teknolojisindeki ilerleme ve zorlukları gözden geçirmek üzere farklı alanlardan önde gelen 40 araştırmacı bir araya geldi.
Cyrobot görevi için alt sistemler belirlendi
Ayrıca nükleer güç sistemi tarafından üretilen ısıyla başa çıkmak için termal yönetim sisteminin de şart olduğu aktarılıyor. Bu nedenle, iç ve dış ısı dağıtımı için iki bağımsız pompalı sıvı devresinin geliştirilmesi ve sondaya entegre edilmesi gerekecek. Ayrıca, uyduların buzlu kabuklarındaki yabancı maddeleri (toz ve tuz) temizlemek için "su jeti" ve mekanik kesme gibi tekniklerin de kullanılması öneriliyor. Cryobot, potansiyel tehlikeleri yönlendirmek için bir haritalama sensörü ve yönlendirme mekanizmasına da sahip olmak zorunda.
Son olarak, buz kabuğu boyunca güçlü bir iletişim bağlantısı oluşturmak veri aktarımı için kritik öneme sahip. Fiber optik kablolar endüstri standardı olsa da, aktif buz kabuklarına yerleştirilmeden önce doğrulanmaları gerekiyor. Alternatif olarak radyo frekansı, akustik ve manyetik alıcı-vericiler gibi kablosuz iletişim sistemleri de araştırılıyor. NASA, katılımcılarının ortak görüşünün bu görev konseptinin uygulanabilir ancak bilimsel olarak zorlayıcı olduğunu söylüyor. Ajansa göre bir okyanus dünyasında doğrudan yerinde yaşam aramak için en makul yakın vadeli yol Cryobot görevi olmaya devam ediyor.Kaynakça https://science.nasa.gov/science-research/science-enabling-technology/digging-deeper-to-find-life-on-ocean-worlds/ https://interestingengineering.com/innovation/nasa-nuclear-powered-cryobot-alien-life Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.