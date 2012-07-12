NASA, iOS cihazları için Spacecraft 3D uygulamasını yayınladı

Yaptığı faaliyetleri kitlelere anlatmak ve uzay bilimini sevdirmek amacıyla mobil platformlara yatırım yapan NASA, yeni uygulamasını iOS kullanıcılarının beğenisine sundu.





Spacecraft 3D adlı uygulama NASA altında faaliyet gösteren Jet Propulsion Laboratory tarafından geliştirildi. Uygulama, NASA'nın bugüne kadar geliştirdiği uzay araçlarını 3D animasyon olarak yakından tanıma fırsatı veriyor.





Hali hazırda Mars yolculuğuna çıkacak Curiosity ve GRAIL programında kullanılan Ebb and Flow adlı araçları animasyon olarak kullanıcılara tanıtılıyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde uygulama, cihazın kamerasını kullanarak örneğin odanızdaki bir kağıt üzerinde bu araçların animasyonları oynatılıyor. Böylece sanki odanızda araçları inceliyormuşsunuz havası yaratılıyor.





Bunun dışında kendi fotoğrafınızı araçların görsellerine yerleştirmek gibi bir özelllik daha bulunuyor. Uygulamanın diğer platformlar için hazırlanan sürümü ise yakın gelecekte yayınlanacak.





Uygulama iOS5.1 ve üzeri cihazlar için ücretsiz olarak yayında.









http://itunes.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908?mt=8