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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, iOS cihazları için Spacecraft 3D uygulamasını yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaptığı faaliyetleri kitlelere anlatmak ve uzay bilimini sevdirmek amacıyla mobil platformlara yatırım yapan NASA, yeni uygulamasını iOS kullanıcılarının beğenisine sundu.

Spacecraft 3D adlı uygulama NASA altında faaliyet gösteren Jet Propulsion Laboratory tarafından geliştirildi. Uygulama, NASA'nın bugüne kadar geliştirdiği uzay araçlarını 3D animasyon olarak yakından tanıma fırsatı veriyor.

Hali hazırda Mars yolculuğuna çıkacak Curiosity ve GRAIL programında kullanılan Ebb and Flow adlı araçları animasyon olarak kullanıcılara tanıtılıyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde uygulama, cihazın kamerasını kullanarak örneğin odanızdaki bir kağıt üzerinde bu araçların animasyonları oynatılıyor. Böylece sanki odanızda araçları inceliyormuşsunuz havası yaratılıyor.

Bunun dışında kendi fotoğrafınızı araçların görsellerine yerleştirmek gibi bir özelllik daha bulunuyor. Uygulamanın diğer platformlar için hazırlanan sürümü ise yakın gelecekte yayınlanacak.

Uygulama iOS5.1 ve üzeri cihazlar için ücretsiz olarak yayında.


http://itunes.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908?mt=8

http://www.slashgear.com/nasa-launches-spacecraft-3d-app-for-ipad-and-iphone-12238243/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Prequel 7 yıl
Güzel. Hemen deneyeceğim.
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VYC Majoris 7 yıl
Çıktı almak gerekiyor ama bilgisayarın ekranında da oluyor. Kağıtta daha güzel olur tabi. Şimdilik pek özelliği yok programın. Araçlar hareket etmiyor mesela. Veya ben ettiremedim. Sadece kolunu,bacağını oynatıyor falan.
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