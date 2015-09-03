NASA ISS'e gönderilen Soyuz'un fırlatılış videosunu yayınladı

Haber Editörü
Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç yeni astronot taşıyacak olan Soyuz aracı, daha önce açıklandığı gibi bugün akşam saatlerinde uzaya fırlatıldı. Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan uzay aracının fırlatış anı NASA TV tarafından canlı olarak yayınlandı. Canlı yayını izleme şansı yakalayamayan uzay meraklılarına da bu önemli fırlatılışı izleme şansı sunan NASA, canlı yayının bitmesinden kısa bir süre sonra fırlatılış anını gösteren bir video hazırlayarak resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.
Roscosmos'dan Sergei Volkov, ESA'dan Andreas Mogensen ve KazCosmos'dan Aidyn Aimbetov'u Uluslararası Uzay İstsyonu'na taşıyan Soyuz uzay aracı, uzay üssünden fırlatılmasından 4 dakika 46 saniye sonra kalkış için kullanılan roketten ayrıldı. Uçuşunun ilk 9 dakikası boyunca saniyede 50 km/s hızlanan uzay aracı şu sıralar Dünya yörüngesinde yer almakta. Uluslararası Uzay İstasyonu'yla buluşmak için yörüngede turlayacak olan araç, Cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu'yla buluşacak. Aracın Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlantı kurmasıyla birlikte araçtaki 3 astronot hali hazırda uzayda bulunan 6 astronota katılacak. 6 ay boyunca uzayda görev alacak olan Sergei Volkov'un aksine kısa süreli görevliler olan Andreas Mogensen ve Aidyn Aimbetov, 12 Eylül'de Dünya'ya geri dönmek üzere yola çıkacaklar.
Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yanaşması da NASA TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. NASA TV'nin ilgili yayını 4 Eylül Cuma günü Türkiye saatiyle 8:42'de başlayacak. Uzay aracının fırlatılış anlarını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.
http://www.nasa.gov/press-release/soyuz-heads-to-space-station-with-new-crew-return-transportation-for-one-year-mission Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu adamların roket içine bindiğini ve roketin fırlatılışını görmedin gözlerinle .... ama bunun olduguna inandın .. bu körükörüne bir inanç yani dogma
izlediğin videoların kurgu olmadıgını ispatlayabilirmisin ? hayır
iyonosfer hakkında bilgin var mı ? yapısı hakkında ?
bak wiki ne demiş
The ionosphere is a shell of electrons and electrically charged atoms and molecules that surrounds the Earth, stretching from a height of about 50 km (31 mi) to more than 1,000 km
bu alanın dışına ÇIKAMAZSIN . bu sebeple halen 50 km de UÇAMAMAKTASIN . VE 400 kmde iss nin uçtuguna inanıyorsun .
inancını sorgula !
İyonlaşma, kimyada ve fizikte, yüksüz atom ya da moleküllerin elektrik yüklü atomlara ya da moleküllere (iyonlar) dönüştüğü süreçlerin ortak adı.
elektro manyetik alan iyonosfer içindedir . içerde dünyada yaşayan canlıların dışarı çıkmaması için oluşturulmuş bir yapay zeka ağıdır .
madde bir canlının gecmesi bir yana enerji formunda RADYO DALGALARI nı dahil diğer tarafa aşırtamazsın ...
https://www.youtube.com/watch?v=o2t8C6k32EI
ilk 2 dakkayı izle hawking sonrası bir veled elinde bir sopayla glass ceiling yani görünmez cam tavanı kırıyor
dışarı çıkışı engelleyen görünmez tabaka : )
karadelik hikayelerinin de aslı şudur : glass ceiling te bir kapı açmak veya yapay zeka ağını çökertmek
Güldürdün hocam.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3168 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, soyuz ve