NASA ISS'e gönderilen Soyuz'un fırlatılış videosunu yayınladı

Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç yeni astronot taşıyacak olan Soyuz aracı, daha önce açıklandığı gibi bugün akşam saatlerinde uzaya fırlatıldı. Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan uzay aracının fırlatış anı NASA TV tarafından canlı olarak yayınlandı. Canlı yayını izleme şansı yakalayamayan uzay meraklılarına da bu önemli fırlatılışı izleme şansı sunan NASA, canlı yayının bitmesinden kısa bir süre sonra fırlatılış anını gösteren bir video hazırlayarak resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yanaşması da NASA TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. NASA TV'nin ilgili yayını 4 Eylül Cuma günü Türkiye saatiyle 8:42'de başlayacak. Uzay aracının fırlatılış anlarını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

http://www.nasa.gov/press-release/soyuz-heads-to-space-station-with-new-crew-return-transportation-for-one-year-mission

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Roscosmos'dan Sergei Volkov, ESA'dan Andreas Mogensen ve KazCosmos'dan Aidyn Aimbetov'u Uluslararası Uzay İstsyonu'na taşıyan Soyuz uzay aracı, uzay üssünden fırlatılmasından 4 dakika 46 saniye sonra kalkış için kullanılan roketten ayrıldı. Uçuşunun ilk 9 dakikası boyunca saniyede 50 km/s hızlanan uzay aracı şu sıralar Dünya yörüngesinde yer almakta. Uluslararası Uzay İstasyonu'yla buluşmak için yörüngede turlayacak olan araç, Cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu'yla buluşacak. Aracın Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlantı kurmasıyla birlikte araçtaki 3 astronot hali hazırda uzayda bulunan 6 astronota katılacak. 6 ay boyunca uzayda görev alacak olan Sergei Volkov'un aksine kısa süreli görevliler olan Andreas Mogensen ve Aidyn Aimbetov, 12 Eylül'de Dünya'ya geri dönmek üzere yola çıkacaklar.