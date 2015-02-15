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NASA, planör tabanlı uydu fırlatma sisteminin ilk testini gerçekleştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, planör tabanlı uydu fırlatma sisteminin ilk testini gerçekleştirdi
Uyduların alçak dünya yörüngesine çıkartılması sürecini ucuza getirmek için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde detaylarına burada değindiğimiz ALASA programıyla gündeme gelen DARPA'dan sonra şimdi de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, TGALS isimli planör tabanlı uydu fırlatma sistemi üzerinde çalışma gösteriyor.
Çekili Planör Hava Fırlatma Sistemi ya da kısaca TGALS adıyla geliştirilen ve gerçekleştirilen ilk prototip uçuş testleri (Ufak boyutlarda) başarıya ulaşan sistem, DARPA'nın ALASA sisteminden farklı olarak savaş uçakları yerine standart uçaklar ile özel tasarlanmış bir planörden yararlanıyor ve böylece savaş uçaklarının yüksek operasyon masrafı ortadan kaldırmış oluyor. Standart uçaklar tarafından çekilerek yerden 12,000 metre yukarıya taşınan planör, bu noktadan sonra kendi iticisini kullanarak çok daha yukarıya çıkıyor ve bünyesinde uydu bulunan roket sisteminin ayrılmasıyla otomatik olarak belirlenen üsse geri dönüş yapabiliyor. İçerisinde herhangi bir insan bulunmadığı için savaş uçaklarından çok daha yüksek irtifaya çıkabilme potansiyeli bulunan TGALS sistemi, yeniden kullanılabilirlik açısından da ciddi bir ekonomik seçenek oluşturuyor.
Üzerinden testlerin devam edeceği belirtilen TGALS sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
NASA, planör tabanlı uydu fırlatma sisteminin ilk testini gerçekleştirdi

http://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/X-Press/twin-fuselage-towed-glider.html#.VN5n-fnF9bL Yorum Yaz
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exerion 4 yıl
Keske bizde boyle seylerle ugrassak
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doctor_bey 4 yıl
Bende kağıt uçakla uydu gönderme üzerinde çalışıyorum
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Şeyh-i Ekber İBN-İ ARABİ 4 yıl
Az daha dayanin arkadaslar turkiyenin ilk uzay arastirma merkezi acildi isallah biz de birgun birseyler firlatacagiz
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umut_baris 4 yıl Şeyh-i Ekber İBN-İ ARABİ
Endülüslü İBN-İ ARABİ

Az daha dayanin arkadaslar turkiyenin ilk uzay arastirma merkezi acildi isallah biz de birgun birseyler firlatacagiz

Mitsubishi ya da ses üretimi uyduyu fırlatmayacaksınız değil mi?

Allah'ın izniyle değil bilim ile olur.
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Batumatu 4 yıl
Adamlar her hafta uzaya roket fırlatıyor... Bizdede bıçaklayıp göle insan fırlatılıyor... Fark...
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Gece772 4 yıl
Nasa herkesin dillin den düşmüyorsun
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