NASA, planör tabanlı uydu fırlatma sisteminin ilk testini gerçekleştirdi

Uyduların alçak dünya yörüngesine çıkartılması sürecini ucuza getirmek için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde detaylarına burada değindiğimiz ALASA programıyla gündeme gelen DARPA'dan sonra şimdi de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, TGALS isimli planör tabanlı uydu fırlatma sistemi üzerinde çalışma gösteriyor.

Çekili Planör Hava Fırlatma Sistemi ya da kısaca TGALS adıyla geliştirilen ve gerçekleştirilen ilk prototip uçuş testleri (Ufak boyutlarda) başarıya ulaşan sistem, DARPA'nın ALASA sisteminden farklı olarak savaş uçakları yerine standart uçaklar ile özel tasarlanmış bir planörden yararlanıyor ve böylece savaş uçaklarının yüksek operasyon masrafı ortadan kaldırmış oluyor. Standart uçaklar tarafından çekilerek yerden 12,000 metre yukarıya taşınan planör, bu noktadan sonra kendi iticisini kullanarak çok daha yukarıya çıkıyor ve bünyesinde uydu bulunan roket sisteminin ayrılmasıyla otomatik olarak belirlenen üsse geri dönüş yapabiliyor. İçerisinde herhangi bir insan bulunmadığı için savaş uçaklarından çok daha yüksek irtifaya çıkabilme potansiyeli bulunan TGALS sistemi, yeniden kullanılabilirlik açısından da ciddi bir ekonomik seçenek oluşturuyor.

Üzerinden testlerin devam edeceği belirtilen TGALS sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/X-Press/twin-fuselage-towed-glider.html#.VN5n-fnF9bL