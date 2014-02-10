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NASA ve teknoloji şirketi GRoK, kas ve kemik dokusunun yenilenmesi için ortak çalışmalar yürütecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA ve teknoloji şirketi GRoK, kas ve kemik dokusunun yenilenmesi için ortak çalışmalar yürütecek
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yaptığı iki farklı patent lisans anlaşmasıyla yine Amerika merkezli GRoK teknoloji firmasının hem uzay hem de dünya üzerinde kullanılabilecek biyoteknolojik ürünlerine geliştirme süreci açısından yardımcı olacağını açıkladı.
Yapılan anlaşma ile GRoK teknoloji firması, Scionic ve BioReplicates isimli teknolojilerini geliştirmek için kendi bilim adamlarının da katkıda bulunduğu NASA'nın patentli yöntemlerini kullanabilecek. Bu teknolojilerden tam ayrıntıları henüz belirtilmemiş olsa da kas ve kemik dokusunun (Hem insan hem de hayvanlar için) yenilenmesini sağlayarak kas / iskelet sistemi ağrılarının önüne geçebilmeyi amaçlayan Scionic, resmi açıklamada yer aldığı kadarıyla özellikle astronotların yaptıkları uzun yolculuklarda yerçekiminin de etkisiyle kemik mineral yoğunluğunun düşmesi (Osteopeni) sorununun önüne geçebilme potansiyeli adına NASA'nın da ciddi oranda ilgisi çekiyor.
Aynı zamanda BioReplicates isimli bir platform daha geliştirmeyi amaçlayan GRoK, bununla ise üç boyutlu insan doku modelleri oluşturarak kozmetik, ilaç ya da diğer ürünlerin test edilmesi için güvenli bir yapı ortaya koymayı hedefliyor. NASA'ya göre BioReplicates, testler için kullanılan hayvanların hayatlarının kurtarılması yanında, büyük doğruluk, güvenilirlik ve düşük maliyet de sağlayabiliyor.
Olası özel kullanım alanları dışında halka yönelik geliştirmelere de açık olduğu belirtilen teknolojiler, şimdilik dört farklı patent üzerinde yer alıyor ve pratik sonuçların görülmesi için uzun bir zaman dilimine ihtiyaç olduğu söyleniyor.


http://www.nasa.gov/press/2014/february/nasa-technology-to-help-develop-noninvasive-medical-treatments/#.Uvi0wnnRhLV Yorum Yaz
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ensatech 5 yıl
İşte bunlar hep netpano.com/...
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carter 5 yıl
Bunlar sadece bizim görüp okuyabildiğimiz çalışmalar, bakalım adamlar daha neler neler yapıyor.
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korsanzeki168 5 yıl
benim bunun gibi şeylere ihtiyacım olacak bir an önce başlasınlar...
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Mianfei 5 yıl
Bizde de kim kedi kesmiş kim eşek mikmiş acun kanalı almış ayakkabi kutusundan piyango çıkmış aziz nesin geleceği görmüş falan falan
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Glorfindel1907 5 yıl
bilim kurgu filmleri gerçek olacak yakın zamanda anlaşılan
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RockConn 5 yıl
Elysium filmi aklıma geldi...
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olağan_şüpheli 5 yıl
Millet neler yapıyor biz nelerle uğraşıyoruz























dermişim
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