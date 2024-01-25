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    NASA'dan ayrılan Umut Yıldız: "Türkiye'de uzay farkındalığı arttı."

    NASA'daki kontratını iptal ederek Türkiye'ye dönen Umut Yıldız, "İnsanlar uzay alanında gelişim gördükten sonra çocukları da bu bölümlere yönelmeye başlayacak." dedi.

    NASA'dan ayrılan Umut Yıldız: 'Türkiye'de uzay farkındalığı arttı Tam Boyutta Gör

    Astrofizikçi Umut Yıldız, üniversiteyi Türkiye'de okuduktan sonra yurt dışına yüksek lisans için gittiğini, daha sonra NASA'da çalışmaya başladığını anlattı.

    Yıldızlara, gök cisimlerine duyduğu ilgi sebebiyle bu alanda bir çalışma yapmak istediğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

    "Yaklaşık 8 yıl bir uzay teleskobunda çalıştım. Bu teleskop uzayda yaklaşık 4 yıl civarında kaldı. James Web teleskobundan önce dünyanın en büyük teleskobu buydu. Sonra derin uzay iletişimi adı verilen bir bölüme girdim. Dünyadan 2 milyon kilometre uzaklığa gönderdiğimiz bütün uzay araçlarına biz derin uzay araçları diyoruz. Bunlar radyo gibi frekanslara göre çalışır. Yurt dışına gidişimin sebebi Türkiye'de çalışmak istediğim alanın olmamasından kaynaklandı. Ben radyo teleskopları üzerine çalışmak istiyordum çünkü küçükken 'Mesaj' isimli bir film izlemiştim ve orada Jodie Foster böyle bir teleskop kullanıyordu, düğmeye bastığında teleskop dönüyordu. Ben de o düğmeye basmak istiyordum. Sonrasında dünyada birçok teleskopta bunu yaptım. Kendi hayalimi gerçekleştirdim."

    Yıldız, NASA'da çalışırken de Türkiye ile sürekli bir bağlantı içerisinde olduğunu, konferanslara katıldığını, ilk ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilere de uzay konusunda farkındalık aşılamaya çalıştığını anlattı.

    NASA'daki süresiz kontratını iptal ederek Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Plan-S şirketi sayesinde son 2 yıldır Türkiye'ye geliş gidişlerinin sıklaştığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

    "Türkiye ile alakalı duygularım depreşti. Burada yapılacak çok şey olduğunu gördüm. Türkiye özellikle uzay teknolojileri alanında çok bakir. Türkiye'nin en ihtiyacı olan şey, uzay ekosisteminin kurulması ve geliştirilmesiydi. Benim Türkiye'de görmek istediğim şey daha çok bilim ve uzay alanında araştırma merkezlerinin kurulması ve bunun yanında daha fazla özel uzay şirketlerinin kurulması. İnsanlar daha çok bu bölümleri okumak isteyecek ve geleceğin mesleklerinin sayısı artacak. Türkiye'de insanlar uzay alanında gelişim gördükten sonra çocukları da bu bölümlere yönelmeye başlayacak. Ben bu ekosistemin Türkiye'de geliştirilmesi için elimden geleni yapmak için geldim."

    Yıldız, uzay teknolojilerinin aslında şimdi bile insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret ederek, artık uzayda internet sağlanmaya başlandığını anlattı.

    Henüz 2,5 yıllık bir şirket olan Plan-S'in son 2 yılda uzaya 5 uydu gönderdiğini, bundan sonra da birkaç 100 uyduyu gelecek senelerde göndereceğini belirten Yıldız, "Ben bu potansiyeli Türkiye'de gördüm. Bizim şirketimizde oluyorsa diğer şirketlerde de olacak diye düşünüyorum. Bu ekosistemin daha büyümesi ve gelişmesi gerekiyor." diye konuştu.

    Yıldız, Türkiye'nin nesnelerin internetinin uzaydan sağlanması konusunda neredeyse dünyayı yakaladığına işaret ederek, bu alanda var olan teknolojilerin daha ucuza satılmasını ve herkesin bu teknolojilere ulaşmasını istediklerini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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