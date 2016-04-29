NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Güneş videosu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, resmi YouTube adresi üzerinden güneş patlamalarına ait inanılmaz görüntüler yayımladı. 17 Nisan günü TSİ 03.29'da gerçekleşen bu patlamalar NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory) tarafından görüntülendi.
4K çözünürlükte görülebilen patlamaların şiddeti M6.7 olarak sınıflandırıldı. M-Sınıfı orta dereceli patlamalar X-Sınıfı en şiddetli patlamaların yaklaşık onda biri gücünde. Güneş patlamalarının ölçümleriyle ilgili NASA'nın belirttiği bilgilere göre X2 sınıfı bir patlama X1 sınıfının iki katı, X3 sınıfı bir patlamaysa X1 sınıfının üç katı daha şiddetli.
NASA'nın Güneş'i incelemek için 11 Şubat 2010 tarihinde uzaya fırlattığı Solar Dynamics Observatory düzenli olarak Dünya'ya muhteşem Güneş fotoğrafları gönderiyor. Öncelikli amacı Güneş'in manyetik alanını daha iyi anlamak olan SDO için güneş patlamaları da çok önemli bir yere sahip. Ani manyetik enerji püskürtüleri sonucunda meydana gelen bu patlamalar zaman zaman Dünya'nın manyetik alanı üzerinde de etkili olabiliyor.
NASA'nın yayımladığı bu büyüleyici videoyu aşağıdaki pencereden izleyebileceğiniz gibi buraya tıklayarak yine 4K çözünürlükte bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Solar Dynamics Observatory'nin yakaladığı tüm Güneş fotoğrafları içinse buraya tıklamanız yeterli.
https://www.rt.com/viral/341165-solar-flare-nasa-images/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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