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NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Güneş videosu

NASA'nın 11 Şubat 2010 tarihinde Güneş'i incelemek için fırlattığı Solar Dynamics Observatory güneş patlamalarını gösteren 4K çözünürlükte büyüleyici bir video yakaladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,3b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, resmi YouTube adresi üzerinden güneş patlamalarına ait inanılmaz görüntüler yayımladı. 17 Nisan günü TSİ 03.29'da gerçekleşen bu patlamalar NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory) tarafından görüntülendi.

4K çözünürlükte görülebilen patlamaların şiddeti M6.7 olarak sınıflandırıldı. M-Sınıfı orta dereceli patlamalar X-Sınıfı en şiddetli patlamaların yaklaşık onda biri gücünde. Güneş patlamalarının ölçümleriyle ilgili NASA'nın belirttiği bilgilere göre X2 sınıfı bir patlama X1 sınıfının iki katı, X3 sınıfı bir patlamaysa X1 sınıfının üç katı daha şiddetli.

NASA'nın Güneş'i incelemek için 11 Şubat 2010 tarihinde uzaya fırlattığı Solar Dynamics Observatory düzenli olarak Dünya'ya muhteşem Güneş fotoğrafları gönderiyor. Öncelikli amacı Güneş'in manyetik alanını daha iyi anlamak olan SDO için güneş patlamaları da çok önemli bir yere sahip. Ani manyetik enerji püskürtüleri sonucunda meydana gelen bu patlamalar zaman zaman Dünya'nın manyetik alanı üzerinde de etkili olabiliyor.

NASA'nın yayımladığı bu büyüleyici videoyu aşağıdaki pencereden izleyebileceğiniz gibi buraya tıklayarak yine 4K çözünürlükte bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Solar Dynamics Observatory'nin yakaladığı tüm Güneş fotoğrafları içinse buraya tıklamanız yeterli.


https://www.rt.com/viral/341165-solar-flare-nasa-images/ Yorum Yaz
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virtue28 3 yıl en beğenilen
Her bilim haberinde olduğu gibi yine din meselerine girilmiş haberle alakası olmadığı halde.

Ne kadar dinsiz ateist varsa da dalga geçmiş din ve ayetlerle.
Her bilim haberinde olduğu gibi yine din meselerine girilmiş haberle alakası olmadığı halde.Ne kadar dinsiz ateist varsa da dalga geçmiş din ve aye...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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ozkn_s 3 yıl
Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için i...
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mutercim 3 yıl
Şaka mısınız kardeşim siz ya. Ayetleri buraya yazıp beş buçuk zeka yaşındaki insanlara akıllarınca dalga geçme fırsatı vermek hoşunuza mı gidiyor? Yemin ederim sırf eğlence olsun diye yapıyorsunuz bunu, inanmıyorum samimi olduğunuza sizin. Her şeyin bir yeri var, aklınca donanımhaber forumlarında milleti imana mı getireceksin? Demek ki trollük olsun diye yapıyorsunuz. Oyuncağa çevirdiniz dini. Sersem şeyler...
Şaka mısınız kardeşim siz ya. Ayetleri buraya yazıp beş buçuk zeka yaşındaki insanlara akıllarınca dalga geçme fırsatı vermek hoşunuza mı gidiyor? Yemin ederim ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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kartal172 3 yıl
Dinsiz, imansız, Türk kanı taşımayan doldu memleket. Yorumlara bak.
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lordseco35 3 yıl
Adamlar uzayda güneşi 4K video çekiyor. Biz daha onu donmadan 10 dakika bekleyemeden akıcı şekilde izleyemiyoruz. Fiberlemiyor cevdett
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YediGüzelAdam 3 yıl
Kuran a inanmayan kişiye kurandan delil gösteremezsiniz... böyle yaparak islamla dalga geçtiğini sanan omurgasızları birşey başarmış gibi gösteriyorsunuz.
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mavizaman 3 yıl
yahu webbrowserleriniz kaldırıyor mu 4k tam ekranı indirme seçeneği de kapatılmış.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Birbirine sataşanların amacı belli. Bölücülük. Sanki ayrı taraflarmış gibi rol yapıyorlar. Yersen. Biri diğerine diyor, "sen bunu bunu yaz ben de şunu şunu yazayım karşılıklı kavga çıkartalım". Sonra giriyorlar forumlara sosyal hesaplara, başlıyorlar trollüğe. Yersen. Hizmet ettikleri kişi aynı bunların. Trollük de kaos-orkluğu kadar tehlikelidir, sonu İstiklal Mahkemesi olabilir.

Güneşin rüzgarlarından etkilenmeyelim diye ozon tabakamıza iyi bakınız.
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jubeii 3 yıl
insan doğasından sınırlarından arzularından haberi olmayan aptallar.
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0MG90 3 yıl
Çok güzel gözüküyor ya :)
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001ATB 3 yıl
Dinlerin hepsi yalan inanmayın
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Herhangibirkullanici 3 yıl
edirneli86
Herhangibirkullanici(; NASA 4K olarak güneş videosu paylaşmış. Adamlar Ayetler paylaşıyor. ahahahaYarın birgün Adamlar Zaman makinesi yapsa, hehehe daha yenimi yaptınız HZ hızır zaten zamanda yolculuk yapıyordu diye mesaj atacaklar..Bu arada Yıl olmuş 2016, Hala Güneşin Doğup yada Battığını zanneden insanları görmek gerçekten üzücü..
Güneşin gökyüzünde görülmesine doğması gökyüzünden kaybolmsına batmak ı denir Bunlar terim dır. Daha bunu idrak edemezsiniz ama gelip burda millete giydirmeye çalışırsınız.

Öncelikle kimseye giydirmeye çalışmıyorum. Birazcık düşünmeniz yeterlidir bazı şeyler için.
kuranda bu bir terim olarak geçmez. Kuranı açın ve okuyun. Google'dan güneş ile ilgili ayetler yazıp burada paylaşmanız çok mantıksızdır.
Açıkça Güneşin doğduğu ve battığı söylenir, ve tüm ibadet şekilleri buna göre şekillenmiştir. Sizin dediğiniz gibi bu bir betimleme olsaydı. İbadet şekilleri Güneşe göre şekillenmezdi.
Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, teravi namazı, Oruc v.s
Bunların hepsi güneşin hareketlerine göredir.
Ve sizlerinde bildiğiniz gibi dünyanın hiç bir yerinde güneş aynı hareket etmez.
Sabahların olmadığı, aksamların olmadığı, öğlenlerin olmadığı yerler vardır.
Neyse demek istediğim olay çok farklı.
Adamların Paylaştığı Güneş videosunun altına. Ayet paylaşmak tam anlamıyla saçmalıktır.
Kimsenin inancı yada inançsızlığı beni ilgilendirmez. Ama komik duruyor.
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Herhangibirkullanici 3 yıl
(;
NASA 4K olarak güneş videosu paylaşmış. Adamlar Ayetler paylaşıyor. ahahaha
Yarın birgün Adamlar Zaman makinesi yapsa,
hehehe daha yenimi yaptınız HZ hızır zaten zamanda yolculuk yapıyordu diye mesaj atacaklar..
Bu arada Yıl olmuş 2016, Hala Güneşin Doğup yada Battığını zanneden insanları görmek gerçekten üzücü..
2 Yanıt Yanıtla +5
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edirneli86 3 yıl Herhangibirkullanici
Herhangibirkullanici
(;
NASA 4K olarak güneş videosu paylaşmış. Adamlar Ayetler paylaşıyor. ahahaha
Yarın birgün Adamlar Zaman makinesi yapsa,
hehehe daha yenimi yaptınız HZ hızır zaten zamanda yolculuk yapıyordu diye mesaj atacaklar..
Bu arada Yıl olmuş 2016, Hala Güneşin Doğup yada Battığını zanneden insanları görmek gerçekten üzücü..

Güneşin gökyüzünde görülmesine doğması gökyüzünden kaybolmsına batmak ı denir Bunlar terim dır.

Daha bunu idrak edemezsiniz ama gelip burda millete giydirmeye çalışırsınız.
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Gelevun 3 yıl Herhangibirkullanici
Herhangibirkullanici
(;
NASA 4K olarak güneş videosu paylaşmış. Adamlar Ayetler paylaşıyor. ahahaha
Yarın birgün Adamlar Zaman makinesi yapsa,
hehehe daha yenimi yaptınız HZ hızır zaten zamanda yolculuk yapıyordu diye mesaj atacaklar..
Bu arada Yıl olmuş 2016, Hala Güneşin Doğup yada Battığını zanneden insanları görmek gerçekten üzücü..

Anlayamadım. Güneş doğup batmıyor mu?
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