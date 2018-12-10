Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı

Kozmik ışınlara teslim oldu

"Daha önce kimsenin gitmediği, görmediği yerlerdeyiz"

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7301

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Amerikan uzay ajansı NASA, 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2 sondasının resmen yıldızlararası uzaya giriş yaptığını duyurdu. Bugün yapılan açıklamalarda uzay aracının heliosferin sınırı olarak kabul edilen heliopause'a 5 Kasım 2018 tarihinde ulaştığı ifade edildi. Böylece Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşan ikinci insan yapımı araç olarak tarihe geçmiş oldu.NASA'lı bilim insanları, Voyager 2'nin bulunduğu ortamda son birkaç ay içerisinde önemli değişikliklerin gözlemlendiğini söylüyor. Ağuston ayından bu yana uzay aracına çarpan kozmik ışınlarda (dış uzaydan Güneş Sistemi'ne giren süperhızlı parçacıklar) ciddi bir artışın olduğu gözlemlenmiş. Bununla beraber güneş rüzgarlarının uzay aracı üzerindeki etkisinin ise yavaş yavaş azalmaya başladığı tespit edilmiş. NASA, 5 Kasım itibarıyla da artık ortamda herhangi bir güneş rüzgarı akımının kalmadığını söylüyor. Bunun ardından Voyager 2'nin heliosferi terk edip yıldızlararası uzaya ulaştığı kesinleşmiş.Voyager 2, 2007'den bu yana tam 11 yıldır heliosferin en dış katmanı olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyordu. Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip.Heliosferin en dış katmanı olan heliosheath, güneş rüzgarlarının artık yıldızlararası ışınlara yenik düşmeye başladığı ve hızını büyük anlamda yitirdiği bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'in teorik sınırı olarak kabul ediliyor. Yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager 1, 2004 yılında heliosheath'e ulaşmış ve 2013'te de heliopause sınırını geçmişti.Voyager 2'nin yıldızlararası uzaya ulaşmasıyla ilgili konuşan NASA'lı bilim insanı John Richardson,"Bu görevde çalışmak benim bir kaşif gibi hissetmeme neden oluyor. Çünkü gördüğümüz her şey yeni, daha önce kimsenin gitmediği görmediği yerler." sözlerini kullandı.Voyager 2 projesinde görev yapan bir başka bilim insanı Ed Stone ise,"Heliopause'ın hemen ardındaki yıldızlararası uzayla ilgili bilmediğimiz hala çok fazla şey var. Voyager 2, Voyager 1'de bulunmayan bazı ekipmanlara sahip. Çok daha farklı bir konumdan ve farklı bir zamanda yıldızlararası uzaya giriş yaptığını da unutmamak gerek. Heyecan veriici aylar bizleri bekliyor." ifadelerine yer verdi.NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.NASA'nın hazırladığı video: