Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı

41 yıldır uzayın derinliklerinde yolculuk yapan Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı. NASA, uzay aracının geçtiğimiz ay heliosferi terk ettiğini açıkladı.
5 ay
19,1b
1
33
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerikan uzay ajansı NASA, 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2 sondasının resmen yıldızlararası uzaya giriş yaptığını duyurdu. Bugün yapılan açıklamalarda uzay aracının heliosferin sınırı olarak kabul edilen heliopause'a 5 Kasım 2018 tarihinde ulaştığı ifade edildi. Böylece Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşan ikinci insan yapımı araç olarak tarihe geçmiş oldu.

Kozmik ışınlara teslim oldu


NASA'lı bilim insanları, Voyager 2'nin bulunduğu ortamda son birkaç ay içerisinde önemli değişikliklerin gözlemlendiğini söylüyor. Ağuston ayından bu yana uzay aracına çarpan kozmik ışınlarda (dış uzaydan Güneş Sistemi'ne giren süperhızlı parçacıklar) ciddi bir artışın olduğu gözlemlenmiş. Bununla beraber güneş rüzgarlarının uzay aracı üzerindeki etkisinin ise yavaş yavaş azalmaya başladığı tespit edilmiş. NASA, 5 Kasım itibarıyla da artık ortamda herhangi bir güneş rüzgarı akımının kalmadığını söylüyor. Bunun ardından Voyager 2'nin heliosferi terk edip yıldızlararası uzaya ulaştığı kesinleşmiş.

Voyager 2, 2007'den bu yana tam 11 yıldır heliosferin en dış katmanı olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyordu. Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip.

Heliosferin en dış katmanı olan heliosheath, güneş rüzgarlarının artık yıldızlararası ışınlara yenik düşmeye başladığı ve hızını büyük anlamda yitirdiği bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'in teorik sınırı olarak kabul ediliyor. Yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager 1, 2004 yılında heliosheath'e ulaşmış ve 2013'te de heliopause sınırını geçmişti.

"Daha önce kimsenin gitmediği, görmediği yerlerdeyiz"


Voyager 2'nin yıldızlararası uzaya ulaşmasıyla ilgili konuşan NASA'lı bilim insanı John Richardson,"Bu görevde çalışmak benim bir kaşif gibi hissetmeme neden oluyor. Çünkü gördüğümüz her şey yeni, daha önce kimsenin gitmediği görmediği yerler." sözlerini kullandı.

Voyager 2 projesinde görev yapan bir başka bilim insanı Ed Stone ise,"Heliopause'ın hemen ardındaki yıldızlararası uzayla ilgili bilmediğimiz hala çok fazla şey var. Voyager 2, Voyager 1'de bulunmayan bazı ekipmanlara sahip. Çok daha farklı bir konumdan ve farklı bir zamanda yıldızlararası uzaya giriş yaptığını da unutmamak gerek. Heyecan veriici aylar bizleri bekliyor." ifadelerine yer verdi.

NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.

NASA'nın hazırladığı video:


Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7301 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 ay en beğenilen fthkn
bu soylediklerinin benzeri 500yil once magellan icinde soylenebilirdi, 300yil once james cook icinde. heleki ikisininde kesiflerini bitiremeden olduklerini dusunursek. gelgelelim insan her ne kadar olumlu organik bir yasam formu olsada arzulari meraki bunun cok daha otesine geciyor. bu arzularin tutkularin pesinden giden, herseyi merak edip arastiran toplumlar bugun dunyanin hakimi. once ispanya, portekiz, sonra hollanda ingiltere bugunde ayni yolda amerika ilerliyor. ote yandan insanin faniligine dem vurup yerinde oturan osmanli ve cin ne kadar buyuk medeniyetler imparatorluklar olurlarsa olsunlar modern cagin bu arastirma kesfetme tutkusuna hazirliksiz yakalandilar. osmanli ayak uyduramadi yok oldu, cin bir sekilde ayak uydurdu, su an oda tum gayretiyle bilimin her alanina, uzay calismalarina arastirmalara yatirim yapiyor.
bu soylediklerinin benzeri 500yil once magellan icinde soylenebilirdi, 300yil once james cook icinde. heleki ikisininde kesiflerini bitiremeden olduklerini dusu...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan850 5 ay fthkn
dediklerinize kısmi olarak katılsam da şöyle de bir şey var ki 1700 lü yıllarda avrupadan deniz yolu ile amerikaya ulaşmak yıllar sürüyordu fakat şimdi ise uçakla 10 saat. o yüzden hiçbir yere varamayacak demek hatalı olur. insanlık ve teknoloji sürekli gelişmekte bugün bize sonsuz zaman gibi gelen ışık yılı olarak tabir ettiğimiz zaman biçimi, bundan 400 yıl sonra belki saatlerle aşılabilecek. o günlere gelebilmek için de hep daha ötesini hayal edip onun için çalışmak ve öğrenmek demek. bu uzay araştırmaları bu kadar uzay keşif gemileri vesaire hep bunun için.
dediklerinize kısmi olarak katılsam da şöyle de bir şey var ki 1700 lü yıllarda avrupadan deniz yolu ile amerikaya ulaşmak yıllar sürüyordu fakat şimdi ise uçak...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 5 ay
Dünya düz kimse uzaya çıkamadı, zaten Van Allen kuşağı da geçilemez....
Şaka lan şaka, adamlar bilmem nereye uydu gönderiyor, bizimkilerin konuştuğu şeylere bak, bir de bilimsel olmak adına Van Allen kuşağı filan diye dillerinden düşürmüyorlar, la olm 2000 yıldan daha önce Eratosthenes kanıtlamış ya la dünyanın düz olmadığını hatta çevresini bile ölçmüş %15 yanılma payıyla, Harezmi ise ondan 800 yıl sonra, günümüzden 1200 yıl önce çok daha isabetli bir ölçüm yapmış, Galile günümüzden 400 yıl önce teleskopla tüm gezegenlerin seyrini izleyerek dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü matematiksel hesaplarla kanıtlayıp yörüngesini bile kabaca çıkarmış, siz hala neyin derdindesiniz lan, Eratosthenes, Harezmi ve Galile de mi Nasa adına çalışan ajanlardı? Yoksa siz mi engizisyon kafasındasınız?
Tekrar düşünün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 5 ay
Bu aracın yapımında emeği geçen bilim adamlarından büyük kısmı bugün hayatta değil. Ne kadar ilham verici ve bir o kadar da hüzünlü bir olay.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Khoradasein 5 ay
Merhaba. Bu başlığı okuyorsanız zaten ilginizi çekecektir, Star Trek: The Motion Picture'ı seyredin mutlaka, 'spoiler'dan kaçınarak şu kadarını söyleyebilirim: Voyager'ın yolculuğuna kurgu bilimsel bir bakışla yaklaşıyor, 1979 yapımı bir film bu arada...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rohan32 5 ay
Ne güzel bir haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 5 ay
Yanlızlığın tanımı voyager serisi tek başına kimsesiz kimsenin daha önce görmediği yerlere doğru yelken açıyorlar yolun açık olsun voyager 2!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morichannnn 5 ay
İnsanlık için gerçekten çok güzel bir olay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 5 ay
Bu arac ya da bunun benzerinde (nasanin gonderdigi) herhangi bir medeniyet ile karsilasirsa diye olabildigince evrensel bir dille yazılmış mesajlar var ozel bir maden uzerind plak seklinde. Altida da bildigimiz plak var icinde değişik ses kayıtları var.
Barış ozcan videosunda anlatiyor bu arada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winston3535 5 ay
Flat dünya boşverin gitsn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_34 5 ay
Çok boş beleş konuşuyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 5 ay
hadde janem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19054 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, nasa ve
8 etiket daha voyager voyager 2 yıldızlararası uzay Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu 5 ay Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi 5 ay Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı 5 ay Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi 5 ay Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi 5 ay Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu 5 ay Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı Sonraki Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek 5 ay Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı 5 ay Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor 5 ay Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video 5 ay Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak 5 ay Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı 5 ay Corsair’den RGB aydınlatmalı DDR4 görünümlü modüller 5 ay Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor 5 ay TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk 5 ay Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak 5 ay Google’dan WordPress için ilk eklenti 5 ay Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'a aldığı patent, yeni özellikleri ortaya çıkardı 5 ay Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı 5 ay Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak 5 ay Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı 5 ay Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti! 5 ay Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012 5 ay Stranger Things 3. sezon teaser fragmanı yayınlandı (Spoiler içerebilir) 5 ay Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim