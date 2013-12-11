NASA'dan "DARPA Robotics Challenge" için hazırlanan yeni robot: Valkyrie

NASA, ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın düzenlendiği robot yarışması için hazırladığı yeni robot modeli Valkyrie'yi görücüye çıkartıldı.

NASA Johnson Uzay Merkezi ile Texas Üniversitesi ortaklığında geliştirilen insansı robot Valkyrie, 1.9 metre boya ve 125 kg ağırlığa sahip. Tasarım itibariyle oldukça ilgi çekici görünen (Süper kahraman robot olarak da nitelendiriliyor) ve üzerinde yer alan birden fazla sonar sensör ile kamera sistemleriyle doğal afetler ya da benzeri yıkıcı durumlarda arama kurtarma faaliyetleri için hazırlanan robot, 2 kWh gücündeki bataryası ile kablo bağlantısı olmadan rahatlıkla hareket edebiliyor ve birçok parçası kısa süre içerisinde yenilebiliyor / değiştirilebiliyor. Aynı zamanda birçok bilgisayar sistemini de taşıyan Valkyrie, oldukça esnek bir hareket kabiliyetine sahip.

Yapımının 9 ay sürdüğü belirtilen robot hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. DARPA Robotics Challenge kapsamında 16 farklı takım ve robot ile yarışacağı belirtilen Valkyrie'nin, aynı zamanda ilerleyen dönemde dünya dışı keşif amaçlı görevlerde de aktif olarak kullanılabileceği söyleniyor.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/nasa-jsc-unveils-valkyrie-drc-robot#.UqdktiwC8Xk.twitter