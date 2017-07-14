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NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok"

Uzun bir süredir Mars planlarıyla ilgili eleştiriler alan NASA, 2030'lu yıllarda Mars'a insan indirme planlarının çok da gerçekçi olmadığını nihayet kabul etti..
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
1
62
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın uzun bir süredir planlarını sürdürdüğü 2030'lu yıllarda Mars'a insan indirme hedefi görünüşe bakılırsa pek de gerçekçi değilmiş. Uzay ajansının insanlı uzay görevlerinden sorumlu başkanı William H. Gerstenmaier'in yaptığı açıklamalara göre, NASA şu anda Mars'a insan göndermek için yeterli maddi olanağa sahip değil.

Kızıl Gezegen'e gönderecekleri ilk insanlı görev hakkında konuşan Gerstenmaier,"Bu görev için net bir tarih vermem imkansız. Bize belirtilen şu anki bütçe seviyesiyle Mars'a insan indirebilecek yeterli teknolojiye ulaşamıyoruz. İnsanlı bir uzay aracının güvenli bir şekilde Mars atmosferine giriş yapması, alçalması ve yüzeye iniş yapması şu anda önümüzdeki en büyük engel ve bizler bu engeli aşabilecek yeterli sisteme maalesef sahip değiliz." ifadelerini kullanıyor.

William H. Gerstenmaier'in bir havacılık ve uzay konferansı sırasında kullandığı bu ifadeler aslında hali hazırda ortada olan bir gerçeğin resmi bir ağızdan dillendirilmesi gibi bir durum oldu. Zira uzay ajansı, konuyla ilgili bilim insanları tarafından 2030'lu yıllarda Mars'a insan indirme planlarının hiç de gerçekçi olmadığı yönünde uzun bir süredir eleştiriler alıyordu. Ancak NASA, bu görev için yeterli teknolojiye ve maddi desteğe sahip olmadığını bilmesine rağmen aynı söylemleri uzun bir süredir sürdürmeye devam ediyordu.

Tabi NASA'nın da aslında bu konuda yapabilecek çok bir şeyi yok. Zira NASA bir devlet kurumu ve yapabileceği şeyler de tamamiyle devletten kendileri için ayrılan bütçeye bağlı. Ayrıca her 4 veya 8 yılda bir değişen yönetim ve yeni gelen yönetimin bir öncekinden çok daha farklı fikirlere sahip olması gibi durumlar da bu tarz 20-30 yıllık uzun vadeli görevleri çok önemli bir şekilde etkileyebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje: "2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız""

Elon Musk başarabilir mi?


NASA'nın önündeki bu tarz engeller dolayısıyla bugün çok önemli bir kesim Mars'a insan gönderme konusunda özel şirketlerin daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Bu noktada özellikle göze çarpan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX bildiğiniz gibi şu anda epey popüler bir şirket haline geldi. Musk'ın 2025 itibariyle Mars'a insan gönderme planları her ne kadar epey ilgi görüyor olsa da şu an için bu planların çok önemli bir kısmı aslına bakarsanız büyük bir reklamdan ibaret. Zira NASA'nın önündeki engellerin hemen hepsi, hatta tecrübe eksikliğiyle beraber çok daha fazlası, aynen SpaceX'in de önünde duruyor. Henüz Dünya yörüngesinden öteye gidememiş bir uzay şirketinin 7-8 yıl içerisinde Mars'a insan indirebileceğine inanmak gerçekten zor; bakalım dahi adam Elon Musk, uzun bir süredir belirttiği gibi 2020'li yıllar içerisinde bu işi başarabilecek mi.
  

https://arstechnica.com/science/2017/07/nasa-finally-admits-it-doesnt-have-the-funding-to-land-humans-on-mars/ Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl
Bizi kıskandıkları için gidemediklerini söylemiyorlar da... :D
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michael01 2 yıl
Sıkıntı yok.Marsta maden bulduk desinler yeter. Trump direk bütçede yer ayırır sıkıntı yok.
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mcebi001 2 yıl
Kaç para la bi mars roketi..
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mağaratrolü34 2 yıl
benim anlamadığım orada suyu nerden bulacaklar? bitkiler aynı dünyadaki gibi büyüyebilcek mi? solunan hava zarar verir mi orda? oraya gidecek insanlar teknolojik destek almaları gerekirse nasıl yardım alacaklar? şuanki teknolojiyle oraya en kısa kaç zamanda gidilcek?
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F1rST22 2 yıl
Amarigaya bak la, biz imam hatiplere girip direk marsa ışınlanacaz 2023 ten sonra borlu otobüslerimiz marsa 5 dk'ya bir sefer düzenleycek işte o zaman bu gafirler baka kalacaklar


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haydarkarapuar 2 yıl
elen moska arsa arazi verelim turkiyey gelsin çalışsın ne varki
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Kartal Göz 2 yıl
Sizde de para yoksa biz ölek o zaman.
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kazuya58 2 yıl
kuyruk acısı konusuna dönmüş
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Wzedlare 2 yıl
Diyanetten para isteyip istedikleri gezegene rahatlıkla yolculuk yapabilirler.
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bombombombom 2 yıl
NASA bizi kıskınıyor
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darkaura 2 yıl
ay yolculugunun maliyeti zamaninda 25milyar dolardi, bugunun parasina cevrildiginde 200milyar dolara yakin bir para. o zaman amerikanin toplam gdp sinin %1ine yakin bir maliyetten bahsediyoruz. gelisen teknolojiye ragmen bir mars seferinin bundan daha yuksek maliyeti olacagi acik. yani soguk savas rekabeti gibi buyuk bit itici guc olmadan bu kadar buyuk maliyetin altina kimse girmez. ancak cinle yada baska baskasiyla cok ciddi bir rekaber basgosterir, rakip marsa gitmeye hazirlanir, o zaman gercekci bir seyler gorebiliriz.
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BekirTemel 2 yıl
afrika ölsün o zaman
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sniper23 2 yıl
ABD Savunma Departmanına mesaj atayım da bir kaç Milyar dolar(cık) NASA'ya aktarsınlar.
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