NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir

Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu konferansında konuşan NATO’nun Müttefik Yüksek Komutanı General Denis Mercier, NATO’nun da yapay zekadan faydalanabileceğini dile getirdi. 68 yıllık askeri ittifakın yapay zekaların karar vermesi konusunda hazır olması gerektiğini vurgulayan Mercier, verilerin dağılımı ve örgüt içindeki birimlerin harekete geçmesi noktasından bu teknolojiyi kullanabileceklerini söyledi.
Mercier, NATO’nun verileri ve insan gücünü bir araya getirerek askeri ittifak için kilit rol oynayan teknolojik ilerlemeleri keşfetme konusunda kararlı ifade ederken hem örgütün hem de örgütteki üye devletlerin kullanabileceği bulut benzeri büyük depolama alanları geliştirebileceklerini ve yapay zekayı bu verilerle entegre bir şekilde kullanabileceklerini açıkladı.
Daha önce Avrupa Komisyonu’nda da benzer bir konu tartışılmış ve ilerleyen dönemlerde yapay zekanın komisyon üyelerine asistanlık ederek, karar mekanizmasında önemli bir rol üstlenebileceği belirtilmişti.
http://www.cnbc.com/2017/06/04/how-nato-wants-to-use-artificial-intelligence-in-decision-making.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mercier, NATO’nun verileri ve insan gücünü bir araya getirerek askeri ittifak için kilit rol oynayan teknolojik ilerlemeleri keşfetme konusunda kararlı ifade ederken hem örgütün hem de örgütteki üye devletlerin kullanabileceği bulut benzeri büyük depolama alanları geliştirebileceklerini ve yapay zekayı bu verilerle entegre bir şekilde kullanabileceklerini açıkladı.
-kötü amaçla kullanılabilir ne yazık ki
X ülkenin yer altı kaynaklarını inceler ! ???
bu ülkede uranyum var mı der !?
buna göre bir risk analiz %'si verir !
evrensel.net/...
özetle TR de de uranyum var !
ve bu mantısal analiz robotu bu ülkeye bir risk analiz %si verecektir !!!
ilerleyen yapay zeka teknolojisinin bu denli gelişmesi bir nevi kötülük. Yapay zekanın doğuracağı sonuçları göz önünde bulundurmak gerekir. Bir yapay zekanın kendi kendine düşünme yetisinin olması onu bağlayan iplerinden kurtulmak isteyeceği anlamına gelir.
Günümüzde denenmiş yapay zeka çalışmalarında yapay zekalara sorulan sorularda insanlığı öldürürmüsün sorusuna evet cevabı vermeleri bu konuyu daha dikkatle ve özenle çalışılması gerektiğinin kanıtıdır... bilgikolonisi.com/...
Günümüzde denenmiş yapay zeka çalışmalarında yapay zekalara sorulan sorularda insanlığı öldürürmüsün sorusuna evet cevabı vermeleri bu konuyu daha dikkatle ve özenle çalışılması gerektiğinin kanıtıdır...
wwwbilgikolonisi.com/...