NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir

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Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu konferansında konuşan NATO’nun Müttefik Yüksek Komutanı General Denis Mercier, NATO’nun da yapay zekadan faydalanabileceğini dile getirdi. 68 yıllık askeri ittifakın yapay zekaların karar vermesi konusunda hazır olması gerektiğini vurgulayan Mercier, verilerin dağılımı ve örgüt içindeki birimlerin harekete geçmesi noktasından bu teknolojiyi kullanabileceklerini söyledi.

Mercier, NATO’nun verileri ve insan gücünü bir araya getirerek askeri ittifak için kilit rol oynayan teknolojik ilerlemeleri keşfetme konusunda kararlı ifade ederken hem örgütün hem de örgütteki üye devletlerin kullanabileceği bulut benzeri büyük depolama alanları geliştirebileceklerini ve yapay zekayı bu verilerle entegre bir şekilde kullanabileceklerini açıkladı.

Daha önce Avrupa Komisyonu’nda da benzer bir konu tartışılmış ve ilerleyen dönemlerde yapay zekanın komisyon üyelerine asistanlık ederek, karar mekanizmasında önemli bir rol üstlenebileceği belirtilmişti.

http://www.cnbc.com/2017/06/04/how-nato-wants-to-use-artificial-intelligence-in-decision-making.html