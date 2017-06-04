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NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir

Üst düzey bir NATO(Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) yetkilisinin açıklamalarına göre NATO ilerleyen yapay zekayı örgütün karar alma süreçlerinde kullanabilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir
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Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu konferansında konuşan NATO’nun Müttefik Yüksek Komutanı General Denis Mercier, NATO’nun da yapay zekadan faydalanabileceğini dile getirdi. 68 yıllık askeri ittifakın yapay zekaların karar vermesi konusunda hazır olması gerektiğini vurgulayan Mercier, verilerin dağılımı ve örgüt içindeki birimlerin harekete geçmesi noktasından bu teknolojiyi kullanabileceklerini söyledi.

Mercier, NATO’nun verileri ve insan gücünü bir araya getirerek askeri ittifak için kilit rol oynayan teknolojik ilerlemeleri keşfetme konusunda kararlı ifade ederken hem örgütün hem de örgütteki üye devletlerin kullanabileceği bulut benzeri büyük depolama alanları geliştirebileceklerini ve yapay zekayı bu verilerle entegre bir şekilde kullanabileceklerini açıkladı.

Daha önce Avrupa Komisyonu’nda da benzer bir konu tartışılmış ve ilerleyen dönemlerde yapay zekanın komisyon üyelerine asistanlık ederek, karar mekanizmasında önemli bir rol üstlenebileceği belirtilmişti. 


http://www.cnbc.com/2017/06/04/how-nato-wants-to-use-artificial-intelligence-in-decision-making.html Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 1 yıl
Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu konferansında konuşan NATO’nun Müttefik Yüksek Komutanı General Denis Mercier, NATO’nun da yapay zekadan faydalanabileceğini dile getirdi. 68 yıllık askeri ittifakın yapay zekaların karar vermesi konusunda hazır olması gerektiğini vurgulayan Mercier, verilerin dağılımı ve örgüt içindeki birimlerin harekete geçmesi noktasından bu teknolojiyi kullanabileceklerini söyledi.

Mercier, NATO’nun verileri ve insan gücünü bir araya getirerek askeri ittifak için kilit rol oynayan teknolojik ilerlemeleri keşfetme konusunda kararlı ifade ederken hem örgütün hem de örgütteki üye devletlerin kullanabileceği bulut benzeri büyük depolama alanları geliştirebileceklerini ve yapay zekayı bu verilerle entegre bir şekilde kullanabileceklerini açıkladı.
-kötü amaçla kullanılabilir ne yazık ki
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Zuko 1 yıl
Eagle Eye olmus tam. Yalniz filmde sonu kotu oluyordu demedi demeyin.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
yapay zeka nasıl düşünür !?
X ülkenin yer altı kaynaklarını inceler ! ???
bu ülkede uranyum var mı der !?
buna göre bir risk analiz %'si verir !
evrensel.net/...
özetle TR de de uranyum var !
ve bu mantısal analiz robotu bu ülkeye bir risk analiz %si verecektir !!!

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bilgikolonisi 1 yıl

ilerleyen yapay zeka teknolojisinin bu denli gelişmesi bir nevi kötülük. Yapay zekanın doğuracağı sonuçları göz önünde bulundurmak gerekir. Bir yapay zekanın kendi kendine düşünme yetisinin olması onu bağlayan iplerinden kurtulmak isteyeceği anlamına gelir.
Günümüzde denenmiş yapay zeka çalışmalarında yapay zekalara sorulan sorularda insanlığı öldürürmüsün sorusuna evet cevabı vermeleri bu konuyu daha dikkatle ve özenle çalışılması gerektiğinin kanıtıdır... bilgikolonisi.com/...
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bilgikolonisi 1 yıl
ilerleyen yapay zeka teknolojisinin bu denli gelişmesi bir nevi kötülük. Yapay zekanın doğuracağı sonuçları göz önünde bulundurmak gerekir. Bir yapay zekanın kendi kendine düşünme yetisinin olması onu bağlayan iplerinden kurtulmak isteyeceği anlamına gelir.
Günümüzde denenmiş yapay zeka çalışmalarında yapay zekalara sorulan sorularda insanlığı öldürürmüsün sorusuna evet cevabı vermeleri bu konuyu daha dikkatle ve özenle çalışılması gerektiğinin kanıtıdır...
wwwbilgikolonisi.com/...
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hidrojennn 1 yıl
bence yapay zekaya kararı bırakmasın nato. Yapay zeka tarafsız olacagından senelerdir müttefikleri Türkiye'ye pek çok dış ülkeden (iran, ırak, suriye) silahlı saldırı da bulunan pkknın 6.maddeye dayanarak top yekün yok edilme kararını alır, terörle mücadele ettiğini idda eden ama pkk tek kurşun sıkmayan öteki nato ülkelerini mahçup duruma düşer.
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kadirirdem 1 yıl
Hack'lenirse enteresan kararlar verebilir.
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Kerim5100 1 yıl
Skynet is coming...
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muroooo19 1 yıl
beyinleri yetmiyor. Kapasite o kadar. birleşmiş milletler ile nato kadar gereksiz kurumlar yok şu an dünyada
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halitozbasli 1 yıl
sıçtık...
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