Elon Musk, ABD'nin NATO ve Birleşmiş Milletler'den çıkmasını istiyor

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesiyle birlikte ABD hükûmetinde söz sahibi hâline gelen, hatta pek çok kişiye göre yeni yönetimin iki numaralı adamı olan Elon Musk, tartışma yaratacak açıklamalara imza atmaya devam ediyor.

ABD'deki hükûmet harcamalarını denetlemesi için kurulan DOGE (Hükümet Verimliliği Bakanlığı)'un başına getirilen Elon Musk, doğrudan ABD'nin yararına olmayan meselelere harcama yapmalarının yanlış olduğunu daha ilk günden beri savunuyordu. Bu doğrultuda, başta Ukrayna olmak üzere dış harcamaların önemli bir bölümünü (İsrail hariç) kesmeleri gerektiğini savunan Musk, dün bu söylemini bir adım daha öteye taşıdı.

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Trump destekçisi bir politik analizci olan Gunther Eagleman, dün X'te "NATO'dan ve Birleşmiş Milletler'den ayrılmanın vakti geldi." yazan bir paylaşım yaptı. Elon Musk da bu gönderiyi alıntılayarak "Katılıyorum" dedi. Bu noktadan sonra NATO ve Birleşmiş Milletler karşıtığı retoriği sürdüren Musk, birkaç saat sonra da Senatör Thomas Massie'nin aynı mesajı veren gönderisini paylaştı. Massie mesajında şöyle diyordu: NATO, müzeye kaldırılması gereken bir Soğuk Savaş kalıntısı.

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Şu anda ABD hükûmetinde en üst kademede yer alan Elon Musk'tan bu yönde üst üste paylaşımlar gelmesi, tahmin edeceğiniz üzere Batı bloğunda, özellikle de Avrupa'da pek hoş karşılanmadı. Zira Avrupa ülkeleri son yıllarda özellikle askeri konularda ABD'ye bağımlı hâle gelmiş durumda. Şimdi ABD'nin NATO'yu dağıtıp eski kıtayı kaderine terk etmesi, Avrupa ülkelerini ciddi bir krizin içine sürükleyebilir.

Elbette Donald Trump ve Elon Musk bu tehdidi Avrupa ülkelerini hizaya getirmek için de kullanıyor olabilirler. Ancak Trump'ın öngörülemez yapısı, bunun altı boş bir tehditten daha fazlası da olabileceğini düşündürüyor. Epey su kaldıracak gibi görünen bu meselenin ne yöne evrileceğini bekleyip göreceğiz.

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Elon Musk: ABD, NATO ve Birleşmiş Milletler'den ayrılmalı