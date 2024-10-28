Türk şirketi, NATO'nun yıllardır değişmeyen tercihini değiştirdi

CTech, NATO’nun tercihi oldu
Savunma, güvenlik, uzay ve telekomünikasyon gibi yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda güvenli haberleşme çözümleri sunan CTech, ihalede SecureARX ürünüyle öne çıktı. Bu yeni nesil elektronik karıştırmaya dayanıklı çözüm, NATO'nun sabit ve taşınabilir uydu haberleşme sistemlerine entegre edilerek, iletişim sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.
CTech Genel Müdürü Cüneyt Fırat, NATO ihalesi sürecinin zorluğuna vurgu yaparak, ilk teklifin 2017 yılında verildiğini belirtti. Fırat, “Zor bir teknoloji olması dolayısıyla NATO ülkelerinde bu teknoloji ve ürünleri sağlayabilecek sadece bir alternatif vardı. Bizim ikinci bir alternatif olarak çıkıyor olmamız NATO nezdinde çok dikkate alındı. NATO da bu işleri tabana yaymak istiyor. Fakat bir yerleşiklik, alışkanlık var. Bizim için hiç kolay olmadı. 2017'de başlayan bir süreç var. İlk aşamada NATO yetkilileri CTech'i anlamaya çalıştılar. Teknik inceleme süreci 1-1,5 yıl kadar sürdü. İkinci aşamada NATO yetkilileri bizi ziyarete geldi. Bunu NATO'ya sağlayan oldukça uluslararası bir şirket, çok bilinen bir şirket, NATO'nun en büyük tedarikçisi. CTech o zaman bu alanda yeni görünür olan bir şirketti.” ifadelerini kullandı.
Ürün geliştirme sürecinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK’ın katkıları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklerinin kritik rol oynadığını söyleyen Fırat, "NATO dünyanın her yeri için çok güçlü bir referans. Bu süreç daha olgunlaşırken fırsat gördüğümüz bazı kullanıcılar bize NATO'daki durumumuzu sordular. Bu çalışmamızın dünyaya açılma evresindeki CTech için çok önemli referans olacağını değerlendiriyoruz.” diye konuştu.
“Bir paydaş kazandık”
“Sadece bir ürün satmadık, bir kullanıcı, bir paydaş kazandık,” diyen Fırat, ihalenin büyüklüğü ve kapsamına ilişkin, "Onlarca milyon dolarlık bir işten bahsediyoruz. Yüzlerce adet ürün teslim edilecek." değerlendirmesini yaptı. Bu ürünler, NATO'nun belirlediği güvenlik özelliklerini barındıran özel bir sürümle teslim edilecek ve NATO'nun muhtelif istasyonlarına kurulacak. Projenin ise 3 yıllık bir süreçte tamamlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu