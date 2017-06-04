Hindistan'ın hava kirliliğine karşı çözümü elektrikli otomobiller

Hızlı bir sanayileşme sürecinin ardından son zamanlarda çevresel problemlerle mücadele etmeye çalışan Hindistan, hava kirliliği seviyesini ve karbon salınımını azaltmak için bezinli-dizel arabaların satışını ilk etapta azaltmayı, 2030 yılına kadar ise tamamen sonlandırmayı hedefliyor. Hava kirliliğine bağlı sebeplerden ötürü her yıl 1.2 milyon kişinin hayatını kaybettiği ülkede, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı arttırılarak yaklaşık 12 yıl sonra ülkede satılan her otomobilin elektrikli ya da hibrit olması planlanıyor.

Elektrkli Araba Alanlara Destek

Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan Enerji Bakanı Piyush Goyal, birkaç yıl için elektrikli ya da hibrit otomobil satın almak isteyen kişilere devlet tarafından finansal destek sağlanacağını ilerleyen yıllarda ise kullanıcıların da otomobil tercihlerinin bu yönde değişmesi üzerine kişilerin otomobillerini kendi başlarına kolayca alabileceklerini dile getirdi. Hindistan otomobil pazarını yakından takip eden ve her girmek için fırsat kollayan Tesla’nın CEO’su Elon Musk da karardan memnun olduğunu Twitter’dan yaptığı açıklama ile dile getirdi.

2020 yılına kadar yılda 6-7 milyon adet elektrikli otomobil satmayı hedefleyen Hindistan’ın hava kirliliğini çözmek adına yaptığı tek hamle bu değil. Hükümet dizel-benzinli otomobillerin çevreye bıraktığı gazlar kadar enerji üretiminde rol alan santrallerin de gücünü yenilenebilir kaynaklardan alması için rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamasının ardından karardan üzüntü duyduğunu dile getiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Paris Anlaşması dünyanın ortak bir mirasıdır. Bu anlaşma gelecek kuşaklara da fayda sağlayacak” demişti.

http://money.cnn.com/2017/06/03/technology/future/india-electric-cars/