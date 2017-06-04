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Hindistan'ın hava kirliliğine karşı çözümü elektrikli otomobiller

Hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı Hindistan, hava kirliliğinin getirdiği tehlikelerin önüne geçmek ve karbon emisyonunu azaltmak için benzinli-dizel otomobil satışını azaltmayı hedefliyor.
1 yıl
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12
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Hindistan'ın hava kirliliğine karşı çözümü elektrikli otomobiller
 

Hızlı bir sanayileşme sürecinin ardından son zamanlarda çevresel problemlerle mücadele etmeye çalışan Hindistan, hava kirliliği seviyesini ve karbon salınımını azaltmak için bezinli-dizel arabaların satışını ilk etapta azaltmayı, 2030 yılına kadar ise tamamen sonlandırmayı hedefliyor. Hava kirliliğine bağlı sebeplerden ötürü her yıl 1.2 milyon kişinin hayatını kaybettiği ülkede, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı arttırılarak yaklaşık 12 yıl sonra ülkede satılan her otomobilin elektrikli ya da hibrit olması planlanıyor.

Elektrkli Araba Alanlara Destek 

Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan Enerji Bakanı Piyush Goyal, birkaç yıl için elektrikli ya da hibrit otomobil satın almak isteyen kişilere devlet tarafından finansal destek sağlanacağını ilerleyen yıllarda ise kullanıcıların da otomobil tercihlerinin bu yönde değişmesi üzerine kişilerin otomobillerini kendi başlarına kolayca alabileceklerini dile getirdi. Hindistan otomobil pazarını yakından takip eden ve her girmek için fırsat kollayan Tesla’nın CEO’su Elon Musk da karardan memnun olduğunu Twitter’dan yaptığı açıklama ile dile getirdi.

2020 yılına kadar yılda 6-7 milyon adet elektrikli otomobil satmayı hedefleyen Hindistan’ın hava kirliliğini çözmek adına yaptığı tek hamle bu değil. Hükümet dizel-benzinli otomobillerin çevreye bıraktığı gazlar kadar enerji üretiminde rol alan santrallerin de gücünü yenilenebilir kaynaklardan alması için rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamasının ardından karardan üzüntü duyduğunu dile getiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Paris Anlaşması dünyanın ortak bir mirasıdır. Bu anlaşma gelecek kuşaklara da fayda sağlayacak” demişti. 


http://money.cnn.com/2017/06/03/technology/future/india-electric-cars/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
o değilde bu hint araçları neden bu kadar çirkin?
vitaminsiz gibi duruyor.
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BlindGuardianNN 1 yıl
Elektrkli Araba Alanlara Destek
Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan Enerji Bakanı Piyush Goyal, birkaç yıl için elektrikli ya da hibrit otomobil satın almak isteyen kişilere devlet tarafından finansal destek sağlanacağını ilerleyen yıllarda ise kullanıcıların da otomobil tercihlerinin bu yönde değişmesi üzerine kişilerin otomobillerini kendi başlarına kolayca alabileceklerini dile getirdi. Hindistan otomobil pazarını yakından takip eden ve her girmek için fırsat kollayan Tesla’nın CEO’su Elon Musk da karardan memnun olduğunu Twitter’dan yaptığı açıklama ile dile getirdi.
-sadece Hindistan değil tüm dünyada olması çok iyi olur
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Jimmy McNulty 1 yıl
Hava kirliliğinin sebeplerinin başında Hindistanlalırın yemeklerinde kullandıkları baharatlar geliyor.
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martin palermo 1 yıl
bizde ekstra vergi koyarlar tutulursa
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Boomcu 1 yıl
bu elektrikli eşya olayı çok popüler de bu elektriği ne kullanarak üretiyorlar bence o konu çok daha önemli
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mcrew 1 yıl
Boyle giderse 10-15 yıl içinde petrol talebi bayağı bir düşecek. Bu da fiyatları aşırı düşürür. Petrol geliri olan ülkeler ne yapacak bakalım.
Emirlik, Katar, Kuveyt Suudi, Norveç vb.
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1BilimAdamı 1 yıl
devede kulak bu
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Master_Evil 1 yıl
yetkililere sesleniyorum, elektrikli araçları desteklemek için illa geri dönülemez hava kirliliğine gerek yok
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kadirirdem 1 yıl
Bu gibi nüfus'u milyar olan ülkeler için bulunmaz nimet elektrikli arabalar...
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hanox 1 yıl
Artık sıvı yakıttan kurtulmanın zamanı gelmiştir.
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