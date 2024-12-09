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    NATO, denizaltı kablolarını otonom deniz araçlarıyla koruyacak

    NATO, denizaltı kablolarını izlemek ve korumak için deniz dronları konuşlandırmayı planlıyor. Bu görevi üstlenecek bir filonun Haziran 2025’ten itibaren göreve başlaması bekleniyor.
    NATO, denizaltı kablolarını otonom deniz araçlarıyla koruyacak Tam Boyutta Gör
    NATO, son haftalarda artan denizaltı kablo kesintilerinin ardından, Avrupa çevresindeki denizlerde kritik altyapıyı korumak amacıyla insansız deniz araçları (İDA) kullanmayı planlıyor. Bu yeni teknoloji hamlesiyle NATO, Baltık Denizi ve Akdeniz gibi stratejik bölgelerdeki denizaltı kablolarını 7/24 izleyerek olası sabotajları önlemeyi hedefliyor.

    NATO, İDA’ları devreye alıyor

    NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Amiral Pierre Vandier, bu sistemin sokak lambalarına monte edilen güvenlik kameralarına benzer bir şekilde çalışacağını belirterek bu sayede ittifakın, “çevresini günlük olarak görmesine ve izlemesine” olanak sağlanacağını söyledi. İlk filonun devreye alınması için hedef tarih olarak Haziran 2025 belirlendi. Bu tarih aynı zamanda bir sonraki NATO Zirvesi'ne denk geliyor.

    Şimdilik bu insansız deniz filosunun adı veya detayları belli değil. Ancak NATO yetkilileri, ABD Donanması’nın beşinci filosu tarafından uzun süredir kullanılan platformların benimsenebileceğini söylüyor. Bu sayede hızlı bir devreye alma yapılabileceği aktarılıyor.

    NATO, insansız yüzey araçlarının yanı sıra denizaltı araçlarını da devreye almayı planlıyor. Özellikle Rusya’nın internet, GPS ve iletişim sistemlerini hedef alabilecek stratejiler geliştirdiği yönündeki raporlar, NATO’nun denizaltı gözetimine daha fazla önem vermesine neden oluyor.

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