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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC 1.3 milyar dolarlık kaybın ardından 10 000 çalışanını işten çıkarıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Kökleri yaklaşık 100 yıl öncesine kadar giden Japon elektronik devi NEC son yılların en kötü ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor.

Bloomberg Businessweek gazetesinin haberine göre 2011 mali yılı genelinde 1.3 milyar dolar kayıp açıklayan NEC son 4 yılda üçüncü kez milyar dolarlık kayıp yaşamış oldu. NEC CEO'su Nobuhiro Endo yaptığı açıklamada ağırlık mobil telefon bölümünden olmak üzere 10 000 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

İşten çıkarmaların 7 bini Japonya'da gerçekleşecek. Hali hazırda 115 480 olan çalışan sayısı da 105 480 olarak revize edilecek. 

NEC firması girişimleriyle Japonya'da öncü firmalardan sayılıyor. NTT Docomo, Panasonic, Samsung, Lenovo ve Fujitsu ile birlikte NEC Lenovo PC ortaklığını kuran NEC, 2014 yılında uzaya keşif için gidecek Hayabusa 2 uzay mekiğinin de programını yapıyor.

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
Nasıl bir milletimiz var. Sürekli eleştiri sürekli eleştiri. Yok o yazar şöyle yok bu yazar böyle... Otur kendin yaz kardeşim o haberleri okuyalım.
Yanıtla +4
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V4LKyR 7 yıl
tamtamam
murdocklawlesson bin kişi ortalama 3000 dolar alsa yılda toplam 36 milyon dolar yapar. 1.3 milyar dolar neree 36 milyon dolar nere şimdi?
360 milyon dolar yapar

360 milyon doları 9 milyon dolara bölünce 40 yapar ve...
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tamtamam 7 yıl
murdocklawless
on bin kişi ortalama 3000 dolar alsa yılda toplam 36 milyon dolar yapar. 1.3 milyar dolar neree 36 milyon dolar nere şimdi?

360 milyon dolar yapar
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murdocklawless 7 yıl
bir sıfır eksik çarpmışım. ancak yinede 1 milyar dolar zarar kalıyor geriye.
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Nopasstr 7 yıl
DH Misafiri
DH MisafiriMERHABA NEC NOTEBOOK VARDI BENİM BOZULMUŞTU TEK YAPAN YER www.notebooktamiri.name oldu şindi bunlardan notebok da alamayız batarsa ne olacak servis zaten az özel servis buldum notebooktamiri.name/... bu arkadaşlar yapdı sadace
güzel reklam

Reklamın iyisi kötüsü olmazda kardeşim bu kadar salakçasıda olmaz :)
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
MERHABA NEC NOTEBOOK VARDI BENİM BOZULMUŞTU TEK YAPAN YER www.notebooktamiri.name oldu şindi bunlardan notebok da alamayız batarsa ne olacak servis zaten az özel servis buldum notebooktamiri.name/... bu arkadaşlar yapdı sadace

güzel reklam
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alpa07 7 yıl
Çıkarılan işciler foxconn müracat etsinler
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E_Aydin35 7 yıl
LORDTEK
Ekrem Çukurca kardeş!!!Asteroitten örnek getirme görevi için desene uzaya keşif için demek yerine. Bence biraz fx57 haberleri okumalısın (yaklaşım iyileştirmesi için).

Bence sende biraz türkçe ve yazım kurallarını öğrensen.
1 Yanıt Yanıtla
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Sharparrow 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

LORDTEK

Ekrem Çukurca kardeş!!!Asteroitten örnek getirme görevi için desene uzaya keşif için demek yerine. Bence biraz fx57 haberleri okumalısın (yaklaşım iyileştirmesi için).


Bence sende biraz türkçe ve yazım kurallarını öğrensen.

Türkçe yazım kurallarını öğren diyene bakın

Yanıtla +2
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murdocklawless 7 yıl
on bin kişi ortalama 3000 dolar alsa yılda toplam 36 milyon dolar yapar. 1.3 milyar dolar neree 36 milyon dolar nere şimdi?
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Batuist 7 yıl
Şu samsunga bu yüzden çok hayranım.. Adamlar çok ciddi ar-ge çalışmalarının ardından çokta güzel pazarlıyorlar ürünlerini. nereye gitseniz en küçük yerleşim yerlerinde bile satıcıların samsungun liste başı ürünlerden biri olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ama bazı japon firmalar nedense ülke beğenmiyorlar. bugün o kadar çok japon malı varki hiç ülkemize uğramayan sadece haberlerde gördüğümüz ve keşke olsada alsak dediğimiz. Kardeşim madem bir ürün için milyarlarca dolarlık yatırım yapıyorsun adam gibi dünyaya pazarlayamazsan bunu sadece üretmek seni kurtarmaz. Bunu sadece telefon vesaire olarak algılamamak lazım. Geneli böyle adamların.. Adamlar için varsa yoksa amerika ve bazı avrupa ülkeleri var.. ne yapsaydık acaba zamanında birde biz mi bir atom bombası atsaydıkta bizide adam yerine koysalardı anlamıyorum ki!!
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DarkSidesOfMe 7 yıl
nec bildiğim kadarı ile parayı çok daha büyük elektronik aletlerin satışından kazanıyor. MR üniteleri, büyük serverlar, telekom santralleri gibi. Japon halkının yerli malı kullanma özelliği dolayısıyla telefon işine de girmek zorunda kalmışlardır. [>:]
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Farwynd 7 yıl
Doğal...Çünkü teknolojiyi üretiyor fakat bunu pazarlayamıyor. Yarı iletken pazarında kaç seneden beri ilk 10'a hatta son dönemlerde ilk 5'e oynuyor ama işte kendi ürününü yapamadığı için sorun işte orada başlıyor.
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Stygián 7 yıl
Gittikçe dökülüyor firma.Yeni bir şey değil yıllardır sıkıntıdalar.2-3 yıl önce zaten avrupadan çekilmişlerdi büyük bir sıkıntı içinde olduklarından.Sıkıntı gittikçe de büyüyor...
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halitozbasli 7 yıl
Boşuna bu krize küresel kriz demiyorlar. 100 yılık firmanın bile yeri gel dimi temmeleri sarsılıyor..
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