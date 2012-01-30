NEC 1.3 milyar dolarlık kaybın ardından 10 000 çalışanını işten çıkarıyor

Kökleri yaklaşık 100 yıl öncesine kadar giden Japon elektronik devi NEC son yılların en kötü ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor.





Bloomberg Businessweek gazetesinin haberine göre 2011 mali yılı genelinde 1.3 milyar dolar kayıp açıklayan NEC son 4 yılda üçüncü kez milyar dolarlık kayıp yaşamış oldu. NEC CEO'su Nobuhiro Endo yaptığı açıklamada ağırlık mobil telefon bölümünden olmak üzere 10 000 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.





İşten çıkarmaların 7 bini Japonya'da gerçekleşecek. Hali hazırda 115 480 olan çalışan sayısı da 105 480 olarak revize edilecek.





NEC firması girişimleriyle Japonya'da öncü firmalardan sayılıyor. NTT Docomo, Panasonic, Samsung, Lenovo ve Fujitsu ile birlikte NEC Lenovo PC ortaklığını kuran NEC, 2014 yılında uzaya keşif için gidecek Hayabusa 2 uzay mekiğinin de programını yapıyor.