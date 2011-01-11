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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC, Nvidia Tegra 2 tabanlı mini-bilgisayarını tanıttı

8 yıl
8,7b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi NEC, Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında yeni nesil bilgisayarlarını katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın tanıtımını yaptığı cihazlar arasında, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan "Mobile Notebook" isimli mini-bilgisayar da yer aldı. 7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan mini-bilgisayar, QWERTY klavye ile geiyor ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu sayesinde, hem 1080p video oynatabiliyor hem de 3D hızlandırma sağlayabiliyor.

Ağırlığı 600 gram olarak açıklanan Android tabanlı mini-bilgisayarda, SD kart slotuna ve USB portuna da yer veriliyor. Form faktörü açısından Nvidia Tegra 2 platformunun kullanıldığı az sayıdaki klavyeli sistemin çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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merich 8 yıl
Gelecekte netbooklarını yerini böyle cihazların alacağını düşünüyorum. şahsen içinde android oluşu hoşuma gitti netbook fiyatından satarlarsa alabilirim.
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_-TaicHi-_ 8 yıl
Bunda en büyük etken Windows 8'in ARM desteği verecek olması. Yani 8-10 saat batarya süreli Netbooklar olacak yakında(1-2 sene
)
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baysan240 8 yıl
işte beklenilen cihaz bataryası iyiyse çok satar bu makina yolculuklar geziler yada zamanlarının çoğu dışarda geçen insanlar için ideal ürün olmuş umarım fiyatı ve şarjı uygun olur :)
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