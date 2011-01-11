NEC, Nvidia Tegra 2 tabanlı mini-bilgisayarını tanıttı

Japon elektronik devi NEC, Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında yeni nesil bilgisayarlarını katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın tanıtımını yaptığı cihazlar arasında, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan "Mobile Notebook" isimli mini-bilgisayar da yer aldı. 7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan mini-bilgisayar, QWERTY klavye ile geiyor ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu sayesinde, hem 1080p video oynatabiliyor hem de 3D hızlandırma sağlayabiliyor.

Ağırlığı 600 gram olarak açıklanan Android tabanlı mini-bilgisayarda, SD kart slotuna ve USB portuna da yer veriliyor. Form faktörü açısından Nvidia Tegra 2 platformunun kullanıldığı az sayıdaki klavyeli sistemin çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.