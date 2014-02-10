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NEC, ürün gamına 4K çözünürlüğe sahip yeni monitörü MultiSync LCD-EA244UHD-BK'yı eklediğini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,2b
1
12
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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NEC, ürün gamına 4K çözünürlüğe sahip yeni monitörü MultiSync LCD-EA244UHD-BK'yı eklediğini duyurdu
Görüntüleme sektörüne yönelik hazırladığı ürünler ile çağın ihtiyaçlarını iyi analiz eden firmalardan NEC, ürün gamına 4K çözünürlüğe sahip yeni monitörü MultiSync LCD-EA244UHD-BK'yı eklediğini duyurdu.
Standart bir tasarım ile hazırlanan NEC LCD-EA244UHD-BK, bünyesinde 24-inç boyut ile 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde bir LED arka aydınlatmalı IPS panel taşıyor ve bu sayede hem geniş bir çalışma alanı sunuyor hem de sayıları artan 4K video kameralar için "video işleme" noktasında güzel bir alternatif oluşturuyor. Diğer teknik detayları arasında 350 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, 178/178 derece görüş açısı, iki adet 1W dahili hoparlör, 2 adet DVI-D, 2 adet HDMI (MHL destekli), 2 adet DisplayPort ve 4 adet USB 3.0 portu yer alan monitör, 10-bit renk gösterim değeri ve 6ms tepki süresi gibi ayrıntılara da sahip.
30 Mayıs tarihinde öncelikle Japonya merkezli olarak satışa sunulacağı belirtilen monitörün, diğer bölgeler içinse satış fiyatının 2900$ (Resmi bilgi değil) gibi oldukça yüksek bir seviyede olacağı söyleniyor.

http://www.nec-display.com/jp/press/2014/0207.html Yorum Yaz
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Batterx One 5 yıl
Bu devirde 6 ms tepkime süresi?
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ynal 5 yıl
4K yı görünce gözüm tüm diğer özelliklerinden önce fiyatına gidiyor.

4K monitörlü PC bizim gibi kullanıcılar için henüz tatlı bir hayal maalesef.
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drserk 5 yıl
2k için bile 24'' üzeri ideal oluyorken 4k için bu fiyata bir de(!)
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MrPerFormance 5 yıl
Çalışma alanı kullanımı konusunda çok güzel bir gelişme. Sistemciler ve yazılımcılar için çalışma alanına oldukça fazla ihtiyaç var. Ben 2560x1440 çözünürlük kullanıyorum bu bile nerede ise yetersiz kalmakta.
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feylosoft 5 yıl
Sadece hammadde ve ağırlık-hacimden kaynaklanacak sorunlar yüzünden bile cep telefonlarından pahalı olmasına şaşılmayacak bir ürün.
Bu ürün profesyonellere hitap ediyor. 4k görüntü işleyeceksen hiç de pahalı bir alternatif değil. Hem ips, hem 4k hem de NEC marka gayet iyi
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Guhong01 5 yıl
O paraya gtx780ti' li pc toplarim, utanmam bide üstüne 46" panasonic plazma alir keyfime bakarim, ağzimda sakiz elimde çanta fink atarim kaldirimlarda
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Xagdas 5 yıl
800-1000 dolara 2K cep telefonu oluyor da monitörler neden bu derece fahiş?
Üstelik daha dünya kadar farklı donanım var telefonların içlerinde, ve daha küçük üretmek zorunladar.
Tamam monitör ekranı ile kıyaslanmaz ama 3000 dolar çok pahalı geldi bana (24").
Piyasanın kaymağını alma tekniği bunlar hep.
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depeche35 5 yıl
2014 yılı 4K Telefonların yılı
2018 yılı 4K TV lerin,monitörlerin anca yılı olabilir.
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killnOd 5 yıl
Bu tur urunlerin cikmasi guzel.Fiyatlarda sanirim 2015 de istenilen seviyelere incektir en gec 2016 diyelim.Umarim ilerde 4K 20" ila 22" arasi 120Hz , 144Hz de olur , IPS veya VA panellerde yaparlar.
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Bradley Cooper 5 yıl
hem NEC hemde 2900 dolar öyle mi? yok canım kalsın
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