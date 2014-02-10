Görüntüleme sektörüne yönelik hazırladığı ürünler ile çağın ihtiyaçlarını iyi analiz eden firmalardan NEC, ürün gamına 4K çözünürlüğe sahip yeni monitörü MultiSync LCD-EA244UHD-BK'yı eklediğini duyurdu.

Standart bir tasarım ile hazırlanan NEC LCD-EA244UHD-BK, bünyesinde 24-inç boyut ile 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde bir LED arka aydınlatmalı IPS panel taşıyor ve bu sayede hem geniş bir çalışma alanı sunuyor hem de sayıları artan 4K video kameralar için "video işleme" noktasında güzel bir alternatif oluşturuyor. Diğer teknik detayları arasında 350 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, 178/178 derece görüş açısı, iki adet 1W dahili hoparlör, 2 adet DVI-D, 2 adet HDMI (MHL destekli), 2 adet DisplayPort ve 4 adet USB 3.0 portu yer alan monitör, 10-bit renk gösterim değeri ve 6ms tepki süresi gibi ayrıntılara da sahip.

30 Mayıs tarihinde öncelikle Japonya merkezli olarak satışa sunulacağı belirtilen monitörün, diğer bölgeler içinse satış fiyatının 2900$ (Resmi bilgi değil) gibi oldukça yüksek bir seviyede olacağı söyleniyor.

http://www.nec-display.com/jp/press/2014/0207.html