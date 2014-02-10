Haber Editörü
Görüntüleme sektörüne yönelik hazırladığı ürünler ile çağın ihtiyaçlarını iyi analiz eden firmalardan NEC, ürün gamına 4K çözünürlüğe sahip yeni monitörü MultiSync LCD-EA244UHD-BK'yı eklediğini duyurdu.
Standart bir tasarım ile hazırlanan NEC LCD-EA244UHD-BK, bünyesinde 24-inç boyut ile 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde bir LED arka aydınlatmalı IPS panel taşıyor ve bu sayede hem geniş bir çalışma alanı sunuyor hem de sayıları artan 4K video kameralar için "video işleme" noktasında güzel bir alternatif oluşturuyor. Diğer teknik detayları arasında 350 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, 178/178 derece görüş açısı, iki adet 1W dahili hoparlör, 2 adet DVI-D, 2 adet HDMI (MHL destekli), 2 adet DisplayPort ve 4 adet USB 3.0 portu yer alan monitör, 10-bit renk gösterim değeri ve 6ms tepki süresi gibi ayrıntılara da sahip.
30 Mayıs tarihinde öncelikle Japonya merkezli olarak satışa sunulacağı belirtilen monitörün, diğer bölgeler içinse satış fiyatının 2900$ (Resmi bilgi değil) gibi oldukça yüksek bir seviyede olacağı söyleniyor.
http://www.nec-display.com/jp/press/2014/0207.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4K monitörlü PC bizim gibi kullanıcılar için henüz tatlı bir hayal maalesef.
Bu ürün profesyonellere hitap ediyor. 4k görüntü işleyeceksen hiç de pahalı bir alternatif değil. Hem ips, hem 4k hem de NEC marka gayet iyi
Üstelik daha dünya kadar farklı donanım var telefonların içlerinde, ve daha küçük üretmek zorunladar.
Tamam monitör ekranı ile kıyaslanmaz ama 3000 dolar çok pahalı geldi bana (24").
Piyasanın kaymağını alma tekniği bunlar hep.
2018 yılı 4K TV lerin,monitörlerin anca yılı olabilir.