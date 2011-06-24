N.O.V.A. 2; 10 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store'da

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Mobil oyun dünyasının önemli isimlerinden Gameloft, başarılı oyunu N.O.V.A. 2; Near Orbit Vanguard Alliance 2'i iOS platformundan sonra Mac platformuna taşıdı.
Mac App Store'dan 10 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun; 13 bölümden oluşuyor. Tekli oyuncu modunun yanı sıra 5 farklı modda 10 oyuncuya kadar Gameloft Live ya da yerel ağ üzerinden multiplayer desteği sunan oyun; Mac OS X 10.6.6 ve üzeri sistemlerde çalışabiliyor.
Gameloft'un Mac platformuna taşıdığı oyunun Mac App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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Ha birde yukarıdaki oyun için, 10 dolarlık bir oyun hiç fena gözükmüyor, malum "AAA" oyunlar 50 dolardan aşağı satılmıyor...
mac kelimesinden macintosh anlıyordur
onunda sağlam grafik kartı desteği
app store için ipad iphone grafikleri mümkün iken
mac store için macintosh grafik kartları geçerli onlarda ati nvidia bildiğin kartları kulanabiliyor.
dolayısıyla mac store daki oyunu pc ve ps ile karşılaştırmak doğaldır.
he macintosh dünyasında pc gibi oyun pazarı yoktur o ayrı ama yapılabilir, yapsınlar..
Arkadaş Crysis 2 bekliyordu heralde ulan ipad iphone da oynuyorsun HD6990 ekran kartı ile değil.
Hocam sen önce okuduğunu idrak etmeyi becer sonra başkasına "ulan" diye hitap etme terbiyesizliğine devam et[>:]
"iOS platformundan sonra Mac platformuna taşıdı.
Mac App Store'dan 10 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun; 13 bölümden oluşuyor. Tekli oyuncu modunun yanı sıra 5 farklı modda 10 oyuncuya kadar Gameloft Live ya da yerel ağ üzerinden multiplayer desteği sunan oyun; Mac OS X 10.6.6 ve üzeri sistemlerde çalışabiliyor."