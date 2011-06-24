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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

N.O.V.A. 2; 10 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store'da

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mobil oyun dünyasının önemli isimlerinden Gameloft, başarılı oyunu N.O.V.A. 2; Near Orbit Vanguard Alliance 2'i iOS platformundan sonra Mac platformuna taşıdı.

Mac App Store'dan 10 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun; 13 bölümden oluşuyor. Tekli oyuncu modunun yanı sıra 5 farklı modda 10 oyuncuya kadar Gameloft Live ya da yerel ağ üzerinden multiplayer desteği sunan oyun; Mac OS X 10.6.6 ve üzeri sistemlerde çalışabiliyor.

Gameloft'un Mac platformuna taşıdığı oyunun Mac App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

N.O.V.A. 2; 10 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store'da
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N.O.V.A. 2; 10 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store'da
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N.O.V.A. 2; 10 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store'da
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Tanarri 8 yıl
Ve apple Quake'i icat etti
şaka bi yana güzel apple mac lerin tek eksikleri oyun sayısının az olması. Bence güzel bi gelişme.
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korayme 8 yıl
Geçtiğimiz senelerde yapımcıların maclere oyun desteği çok daha azdı. Karşılaştırdığımız zaman şu sıralar çok daha iyi. En basitinden team fortress 2 gibi eğlencenin tavan yaptığı bir oyun var, portal 1-2 var vs... Macler için oyun arayan arkadaşlara steam platformunu şiddetle tavsiye ederim: STEAM

Ha birde yukarıdaki oyun için, 10 dolarlık bir oyun hiç fena gözükmüyor, malum "AAA" oyunlar 50 dolardan aşağı satılmıyor...
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séquestre 8 yıl
Güzel görünüyor..
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teramit 8 yıl
Kağan*
Benim akıllı arkadaşım Mac kelimesinden ne anlıyorsun ?

mac kelimesinden macintosh anlıyordur
onunda sağlam grafik kartı desteği
app store için ipad iphone grafikleri mümkün iken
mac store için macintosh grafik kartları geçerli onlarda ati nvidia bildiğin kartları kulanabiliyor.
dolayısıyla mac store daki oyunu pc ve ps ile karşılaştırmak doğaldır.
he macintosh dünyasında pc gibi oyun pazarı yoktur o ayrı ama yapılabilir, yapsınlar..
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Lagethon 8 yıl
Kağan*
Mac platformunun oyun konusunda çok eksikleri var.Hala bu grafikler ile oyunlar çıkıyor şaka gibi.

Arkadaş Crysis 2 bekliyordu heralde ulan ipad iphone da oynuyorsun HD6990 ekran kartı ile değil.
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Mastermind. 8 yıl
Benim akıllı arkadaşım Mac kelimesinden ne anlıyorsun ?
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DENIZCISERKAN 8 yıl

TwexamR

Kağan*

Mac platformunun oyun konusunda çok eksikleri var.Hala bu grafikler ile oyunlar çıkıyor şaka gibi.

Arkadaş Crysis 2 bekliyordu heralde ulan ipad iphone da oynuyorsun HD6990 ekran kartı ile değil.


Hocam sen önce okuduğunu idrak etmeyi becer sonra başkasına "ulan" diye hitap etme terbiyesizliğine devam et[>:]

"iOS platformundan sonra Mac platformuna taşıdı.

Mac App Store'dan 10 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun; 13 bölümden oluşuyor. Tekli oyuncu modunun yanı sıra 5 farklı modda 10 oyuncuya kadar Gameloft Live ya da yerel ağ üzerinden multiplayer desteği sunan oyun; Mac OS X 10.6.6 ve üzeri sistemlerde çalışabiliyor."
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Mastermind. 8 yıl
Mac platformunun oyun konusunda çok eksikleri var.Hala bu grafikler ile oyunlar çıkıyor şaka gibi.
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metinTasci 8 yıl

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