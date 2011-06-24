N.O.V.A. 2; 10 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store'da

Mobil oyun dünyasının önemli isimlerinden Gameloft, başarılı oyunu N.O.V.A. 2; Near Orbit Vanguard Alliance 2'i iOS platformundan sonra Mac platformuna taşıdı.

Mac App Store'dan 10 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun; 13 bölümden oluşuyor. Tekli oyuncu modunun yanı sıra 5 farklı modda 10 oyuncuya kadar Gameloft Live ya da yerel ağ üzerinden multiplayer desteği sunan oyun; Mac OS X 10.6.6 ve üzeri sistemlerde çalışabiliyor.

Gameloft'un Mac platformuna taşıdığı oyunun Mac App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.